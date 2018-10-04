Фонд супруги президента вручает подарки

В преддверии святого праздника Воздвижения Креста Господня первая леди страны Галина Додон навестила многодетную семью из города Фэлешть и ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в селе Глинжень.

Благотворительный фонд «Din Suflet», который она возглавляет, подарил живущим в достаточно стесненных условиях людям предметы первой необходимости, продукты питания и бытовую технику.

Помощь многодетной маме

Виорика Солонарь два с половиной месяца назад во второй раз стала мамой. Она подарила жизнь сразу трем замечательным мальчикам – Матвею, Максиму и Андрею. Каждый месяц она получает пособие по уходу за детьми, но, к сожалению, этих денег не хватает даже на самое необходимое. На покупку подгузников и детского питания, предметов гигиены для малышей и многих других жизненно важных вещей, необходимых для нормального роста и развития детей, требуется ежемесячно сумма, гораздо большая, чем пособие, предусмотренное государством. Неудивительно, что мама тройняшек жалуется: «Очень тяжело, иногда мне помогает мама, иногда крестная, потихоньку справляемся. Сейчас очень много затрат, и любая помощь только приветствуется, представьте, как с одним ребёнком сложно, а мне как минимум в три раза труднее».

Галина Додон очень хорошо понимает Виорику, так как сама мама троих детей. В гости к семье Солонарь супруга президента приехала не с пустыми руками. Ребятишки получили игрушки, специальную мебель. К тому же, благодаря инициативе президента о выделении пособия каждой семье за четвертого и последующих детей, Виорика Солонарь получила дополнительную финансовую помощь, т.к. у нее уже есть сынишка.

Подарки для ветерана

Первая леди страны побывала в селе Глинжень Фэлештского района в гостях у ветерана Великой Отечественной Игнатия Тудоряну. Несмотря на преклонный возраст, 101 год, потерю ноги во время войны, защитник нашей родины до сих пор умеет радоваться жизни. С повседневными заботами ему помогает справляться одна из его дочек. В подарок от Благотворительного фонда «Din Suflet» Галина Додон передала герою войны стиральную машину, моющие средства, продукты питания.

Лариса Даровски, дочь ветерана, говорит, что у отца очень маленькая пенсия – 1598 леев. Этих средств не хватает, но приходится как-то справляться.

В ближайшее время ветеран также получит дрова для обогрева дома на весь зимний период.

Благотворительный фонд «Din Suflet», основанный первой леди Молдовы Галиной Додон, на протяжении всего периода своей деятельности оказывал и продолжает оказывать поддержку сотням семей, подарив им надежду и уверенность в завтрашнем дне.