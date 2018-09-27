Ион Чебан рассказал о поддержке людей с ограниченными возможностями

Семьи, в которых есть люди с ограниченными возможностями, ежедневно сталкиваются с проблемами: отсутствие пандусов при въезде в государственные и медицинские учреждения, большинство подъездов в домах не оснащены лифтами, и подъездными дорожками для людей в инвалидных колясках.

Семьи, в которых есть люди с ограниченными возможностями, ежедневно сталкиваются с проблемами: отсутствие пандусов при въезде в государственные и медицинские учреждения, большинство подъездов в домах не оснащены лифтами, и подъездными дорожками для людей в инвалидных колясках.

Незрячие и слабовидящие люди испытывают трудности, выходя из помещения на улицу, ввиду того, что нет тактильных переходов, ограниченное количество светофоров со звуком, позволяющих безопасно перейти дорогу инвалидам по зрению.

Об этом на своей странице в соцсети написал председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан, который рассказал, что советники Партии социалистов постоянно проводят публичные слушания по тематике «Проблемы людей с ограниченными возможностями». На этих слушаниях происходит обсуждение и выдвигаются предложения по решению вопросов, стоящих перед людьми с ограниченными возможностями.

«Совместно с Управлением транспорта и Обществом слепых и слабовидящих, Обществом глухих и слабослышащих разработали стратегию помощи людям с ограниченными возможностями. К концу месяца закончатся работы по установке тактильных дорожек, установке светофоров со звуковым сопровождением на пешеходных переходах. Установлены 12 лифтов в муниципальных медицинских учреждениях каждого сектора муниципия Кишинэу. До конца года Управление капитального строительства обязалось установить лифт для людей с ограниченными возможностями, Chișinău-proiect представил проект в конце июля», – перечислил он.

Социалист также отметил, что городская фракция Партии социалистов в мунсовете столицы в дальнейшем продолжит сотрудничество и всегда будет помогать людям с ограниченными возможностями.