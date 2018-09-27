О чем редко говорят и еще меньше пишут

Такими друзьями гордятся. Таким учителям внемлют, их речи конспектируют. Таких журналистов читают. Таких писателей изучают. Это о Борисе Мариане.

Такими друзьями гордятся. Таким учителям внемлют, их речи конспектируют. Таких журналистов читают. Таких писателей изучают. Это о Борисе Мариане.

Почти вся его жизнь у нас на виду. Исключением стали пять лет, проведенные в лагерях «за антисоветскую агитацию и пропаганду». Борис Тихонович несколько лет назад презентовал публике поэтический сборник «Тюремные тетради». Это о том, о чем редко говорят, и еще меньше пишут.

Перечислять все произведения именинника (27 сентября 1936 года) – на хватит газетной площади. Не один десяток журналистов и писателей считают Мариана своим учителем. Самое главное – мэтр активно следит за творчеством младших товарищей и не устает напоминать им о том, что нельзя останавливаться на достигнутом. Мариан упорно называет себя молдаванином, что в среде местных пиитов не модно. Борис Тихонович с разгромными речами выступал на съездах Союза писателей РМ и Союза журналистов РМ. Не по-детски доставалось временщикам-проходимцам. Уже многие из «творческих союзов» за ненадобностью «самоликвидировались» или переехали в Бухарест, а Мариан был, есть и будет с нами всегда. Потому что он нужен, потому что его творчество ждут.

С днем рождения, дорогой наш Борис Тихонович!

Коллектив «МК»