Молдова – страна с уникальными возможностями, убеждены участники форума

Будучи наблюдателем при Евразийском экономическом союзе и располагая Соглашением об ассоциации с Евросоюзом, наша страна может предложить бизнесу разных стран эксклюзивные торговые возможности.

Будучи наблюдателем при Евразийском экономическом союзе и располагая Соглашением об ассоциации с Евросоюзом, наша страна может предложить бизнесу разных стран эксклюзивные торговые возможности.

Такое мнение озвучили участники дискуссионной площадки «Молдова: между Востоком и Западом» на молдо-российском экономическом форуме.

Участники дискуссионной площадки представляли пять стран: Германию, Великобританию, Грецию, Россию и Молдову. Обсуждая геополитическое и геоэкономическое расположение нашей страны на карте мира в рамках форума, представители бизнеса многократно подчеркивали благоприятное расположение Молдовы в регионе и то, что наша страна может стать мостом между Востоком и Западом в экономическом плане.

Конкурентные преимущества Молдовы

Андрей Назаров, сопредседатель «Деловой России», убежден, что зарубежные инвесторы с энтузиазмом смотрят на возможности, которые открывает Молдова: «Мы являемся участниками и свидетелями начала нового витка улучшенного, усиленного торгового оборота, экономического сотрудничества между Российской Федерацией и РМ. Сегодня многие из стран, в том числе европейских, хотели бы занять нишу между ЕС и РФ, ЕАЭС, проще говоря, между Востоком и Западом. Но в больше части именно в Молдове есть особые конкурентные преимущества». Андрей Назаров даже озвучил цифру в 1 миллиард долларов – столько потенциально может вкладывать российский бизнес в Молдову.

Локомотив – внешнеэкономическая деятельность

Владимир Головатюк, депутат-социалист, отметил, что такой объем инвестиций обеспечил бы экономический прорыв нашей стране.

«Необходимо обеспечить как минимум 10%-ный рост экономики ежегодно и привлечь иностранные инвестиции в размере 1 миллиарда долларов в год. Для достижения этой цели необходимо использовать все возможные формы и инструменты. Учитывая чрезвычайно открытый характер молдавской экономики, её своеобразным локомотивом является внешнеэкономическая деятельность. В этом контексте особую важность приобретает правильная настройка внешнеторговых приоритетов», – сказал депутат.

Найти баланс между ЕАЭС и ЕС

Сергей Шухно, директор Департамента развития интеграции комиссии ЕАЭС, считает «очевидным, что членство в одном из объединений не противоречит возможности сотрудничества с партнерами из другого союза, и это мы видим на примере государств – членов ЕАЭС, которые, сделав выбор в сторону ЕАЭС, смогли найти баланс и продолжить взаимодействие и углубление диалога с ЕС».

Восточные партнеры не предлагают Молдове и не настаивают на сотрудничестве против кого-либо. Они заинтересованы в углублении интеграционных процессов с ЕС. Это, по их мнению, неоспоримое конкурентное преимущество Молдовы. В то же время они заинтересованы и в углублении сотрудничества нашей страны с ЕАЭС.

Новая траектория роста

Дмитрий Козак, спецпредставитель президента России, в приветственном обращении к участникам МРЭФ-2018 написал, что двусторонние отношения с Молдовой опираются на давние традиции дружбы. Обращение Козака зачитал на форуме посол России в Молдове Олег Васнецов

«Россия последовательно развивает равноправное экономическое сотрудничество с партнерами на Западе и на Востоке. Это открывает дополнительные возможности для работы молдавского бизнеса на рынке ЕАЭС», – отмечается в обращении.

Козак подчеркнул, что МРЭФ – отличная площадка для выработки предложений о том, как вывести российско-молдавские экономические отношения на траекторию роста с учетом максимального раскрытия потенциала взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, как устранить ограничения и барьеры, сдерживающие полноценное развитие торгово-экономического сотрудничества между нашими странами.

«Это особенно актуально сейчас в связи со стремлением Республики Молдовы расширить экономическое взаимодействие с Евросоюзом. Уверен, что такое взаимодействие возможно и необходимо, но не в ущерб сложившимся связям с традиционными рынками на Востоке», – считает Козак.

Вместе с тем российский вице-премьер выразил надежду, что форум даст новый толчок развитию отношений между странами.

«Убежден, что дискуссии форума пройдут в плодотворном ключе и позволят не только обменяться накопленным опытом, выработать полезные идеи и инициативы, но и дадут старт новым совместным проектам», – говорится в приветственном обращении Козака.

Молдове не нужен ЕС

Натан Джилл, евродепутат из Великобритании.

«Меня пригласили на этот форум, так как ваша страна занимает важное положение в Европе. Это мостик между Востоком и Западом, и многие в Молдове понимают это. Однако при этом многие жители вашей страны смотрят на ЕС как на панацею. И рассматривают ЕС как способ решения внутренних проблем», — рассказал Джилл на площадке форума МРЭФ-2018.

Однако европарламентарий считает, что жители Молдовы в этом отношении заблуждаются. «Я приехал в Кишинев рассказать, что ЕС, возможно, совсем не то, что вам нужно. Выгоднее и лучше Молдове оставаться независимой и торговать без предпочтений и без оглядки на какой-либо вектор», – пояснил политик. По его словам, Великобритания – первая страна, где поняли, что на самом деле представляет собой Евросоюз. И Brexit – яркое тому подтверждение.

Идеальным вариантом для нашей страны, считают спикеры форума, было бы полное снятие таможенных пошлин со стороны России и отмена системы квот на товары со стороны Европейского союза. Учитывая, что на Западе востребованы одни молдавские товары, а на Востоке другие – от такого сотрудничества выиграли бы все, а в первую очередь – наша страна. Это открыло бы двери многим зарубежным компаниям, обеспечило бы стабильный инвестиционный поток, открытие рабочих мест и создание новых предприятий.