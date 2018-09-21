Считается, что мужчинам проще получить деньги со стороны на свой проект, чем женщинам, поскольку последние в этом случае подвергаются дискриминации. Новое исследование показало, что у этого правила есть важное исключение: женщины эффективнее собирают финансовые средства посредством краудфандинга, то есть обращаясь к широкой аудитории с просьбой о добровольных взносах.

По словам ученых из США, представляющих Индианский университет, сильные мира сего зачастую подвержены стереотипу, что распоряжаться крупными суммами должны мужчины, поэтому именно представители сильного пола при прочих равных имеют шансы получить финансирование. Тем не менее когда женщина принимает решение запустить стартап и собрать на него средства с помощью краудфандинга, ситуация обстоит противоположным образом.

Краудфандинг — модель сбора средств, сравнительно недавно ставшая популярной. Ее название можно перевести с английского языка как «народное финансирование». Желая произвести тот или иной продукт, способный заинтересовать человечество уже на стадии идеи, начинающий бизнесмен может создать площадку в Интернете, используя которую всякий желающий может поддержать его проект материально. Естественно, для того чтобы подобная попытка получения стартового капитала увенчалась успехом, создателю стартапа необходимо не только доказать, что его идея интересна и реализуема, но и вызвать доверие у не знакомых ему лично людей, в противном случае мало кто захочет поделиться с ним своими деньгами.

Чтобы выяснить, зависит ли успешность краудфандинга от пола человека, ученые проанализировали 416 проектов, появлявшихся на крупнейших онлайн-платформах для краудфандинга на протяжении трех лет. Как оказалось, у женщин шансы собрать необходимую сумму в среднем были выше.

Впоследствии специалисты попытались понять, почему происходит подобное, и пригласили к участию в эксперименте 73 человек, не являющихся профессиональными инвесторами. Как оказалось, эти люди зачастую подсознательно воспринимали автора того или иного проекта более «заслуживающим доверия», если это была женщина.