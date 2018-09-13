Ученые из Китая, представляющие Гонконгский баптистский университет, заявили, что обнаружили новый метод борьбы с трижды негативным раком молочной железы. По словам исследователей, на сегодняшний день вылечить данную форму онкологического заболевания груди очень сложно, однако новая технология, в которой используется металл родий, может оказаться более эффективной и менее токсичной, чем существующие аналоги. Трижды негативный рак молочной железы опасен в том числе из-за того, что он провоцирует выработку организмом лизинспецифической деметилазы 5А, или KDM5A. Этот фермент делает рак менее восприимчивым к лекарствам. Многие методы лечения могут приводить к серьезным побочным эффектам, вплоть до повреждений внутренних органов. Новый метод препятствует взаимодействию KDM5A и белка под названием триметилированный гистон H3. Это, в свою очередь, приводит к повышению активности белка p27, препятствующего росту опухоли. По словам ученых, в ходе экспериментов на лабораторных грызунах было показано, что новое средство может оказаться действительно эффективным. При этом оно значительно менее токсично, чем наиболее часто применяемые в данном случае средства.

Недавно новый способ лечения рака представили российские специалисты из Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. Они предложили, что если повторить этот процесс четыре раза, это значительно повысит вероятность полного излечения. По словам ученых из России, их технология также показала хорошие результаты в ходе испытания на лабораторных мышах — те не только прожили от полутора до двух лет после лечения, но и принесли полноценное потомство.