Представители 40 стран мира прибудут в Кишинев на Всемирный конгресс семей

Во вторник, 11 сентября, Президент Республики Молдова Игорь Додон провел финальное заседание рабочей группы по подготовке и проведению Всемирного конгресса семей, который состоится в Кишиневе 14-16 сентября под эгидой президента страны. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

Участие в работе Конгресса подтвердили несколько сотен человек из более чем 40 стран мира. Среди них Его Высокопреосвященство кардинал Пьетро Паролин; вице-спикер Госдумы России Ольга Епифанова; президент Всемирной организации по делам семьи Брайан Браун; французский принц Луи де Бурбон; представители митрополий разных стран, общественных организаций, публичные деятели и т.д.

«Конгресс пройдет во Дворце Республики. Церемония открытия состоится 14 сентября, а закрытие – 15-го числа. За эти дни запланировано проведение нескольких дискуссионных сессий. 16 сентября делегаты примут участие в официальной службе в Соборе Рождества Христова в Кишиневе и возложат цветы к памятнику Штефану чел Маре. Отмечу, что Всемирный конгресс семей – это один из крупнейших форумов, когда-либо организованных в столице нашей страны. Его задача – консолидация семьи как важнейшего общественного института, обсуждение демографических проблем в нашем регионе и мире и т.д.», – написал Игорь Додон.

Первый Всемирный конгресс семей (ВКС) прошел в 1997 году в Праге (Чехия). Затем были: Швейцария, Мексика, Польша, Нидерланды, Испания, Австралия, США, Грузия и Венгрия. В 2018 году, благодаря усилиям президента страны Игоря Додона, этот высокий форум будет принимать Молдова. За прошедшие годы ВКС вырос в самое представительное международное объединение защитников естественной семьи и права на жизнь из 85 стран мира. Он объединяет политиков, ученых, представителей гражданского общества и различных конфессий, отстаивающих интересы семьи как фундаментальной основы общества.