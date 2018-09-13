На прошедшей неделе Игорь Додон встретился с Вадимом Красносельским

и провел заседание по вопросу саммита СНГ

Президент Республики Молдова провел очередную встречу в Кондрице с руководителем Приднестровья, в ходе которой продолжилось обсуждение текущих вопросов и были определены некоторые темы на перспективу.

Президент Республики Молдова провел очередную встречу в Кондрице с руководителем Приднестровья, в ходе которой продолжилось обсуждение текущих вопросов и были определены некоторые темы на перспективу.

Глава государства подчеркнул, что ситуация, сложившаяся в процессе приднестровского урегулирования, требует внимательного подхода и постоянного диалога.

Диалог по укреплению доверия

В рамках встречи Игорь Додон и Вадим Красносельский детально обсудили ход выполнения «Пакета из 8-ми пунктов», который они обозначили во время первой встречи в г. Бендеры 04 января 2017 года. Было отмечено, что по 6-ти из 8-ми пунктов практически достигнуты договорённости и намечены шаги по продвижению решения тех проблем, с которыми сталкиваются жители и экономические агенты на обоих берегах Днестра. В то же время стороны обсудили и ряд других вопросов, имеющих экономический, социальный, экологический характер. «Мы сблизили наши позиции для выработки подходов по их последующей реализации», – подчеркнул президент страны.

Игорь Додон вновь подтвердил важность проводимой миротворческой операции на Днестре как гарантии мира и безопасности граждан, подтвердив необходимость предпринимать совместные шаги, чтобы не допустить осложнений в зоне безопасности, которые могли бы нарушить мир и стабильность не только в Республике Молдова, но и во всём регионе.

Глава государства отметил, что обе стороны согласились с тем, что необходимо продолжать открытый диалог на различных уровнях и площадках, который будет способствовать установлению доверия между жителями обоих берегов Днестра. «Мы условились, что между нами не должно быть запретных тем для диалога. Умение выслушать точку зрения друг друга способствует укреплению доверия, даже если пока позиции по ряду вопросов серьёзно отличаются», – заявил Игорь Додон.

Президент страны также отметил, что наряду с официальными контактами важным фактором, способствующим продвижению процесса политического урегулирования, является активность общественных институтов на обоих берегах Днестра. Со своей стороны глава государства предложил, чтобы стороны совместно всесторонне поддерживали работу общественных организаций, ассоциаций и инициатив, деятельность которых направлена на преодоление существующих противоречий и разногласий по различным вопросам, имеющим общественную значимость.

Игорь Додон и Вадим Красносельский выразили готовность выполнять в полном объёме достигнутые договорённости и продолжать развитие диалога. Президент страны еще раз подчеркнул, что только диалог может укрепить доверие и открыть новые возможности обсуждать и более сложные вопросы, возникающие в переговорном процессе приднестровского урегулирования.

Новые интеграционные проекты

Президент Молдовы провел рабочее заседание по вопросу участия молдавской делегации в саммите Содружества независимых государств, который пройдет 27-28 сентября в Душанбе.

В ходе пребывания в столице Таджикистана глава государства планирует провести отдельную двустороннюю встречу с президентом этой страны Эмомали Рахмоном. Кроме того, ожидаются переговоры с лидерами Российской Федерации, Беларуси, Казахстана и Азербайджана. У Игоря Додона «на полях» саммита пройдут также встречи с главами других государств.

Президент страны отметил, что особое внимание будет уделено сотрудничеству в торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес. «Кроме этого, нас интересуют новые интеграционные проекты на просторах СНГ, такие как Евразийский экономический союз», – заявил Игорь Додон.

Участие Президента Республики Молдова в саммите СНГ – это продолжение курса на выстраивание сбалансированной внешней политики на основе соблюдения национальных интересов нашей страны. В то же время глава государства уточнил, что это предполагает укрепление взаимовыгодных отношений с партнерами как на Востоке, так и на Западе.