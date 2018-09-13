Выборы главы автономии проведут до Великого поста

В Гагаузской автономии в минувший понедельник прошел брифинг башкана. Ирина Влах сообщила журналистам, что в этот же день обратится к депутатам Народного собрания с инициативой о проведении выборов главы региона 17 февраля следующего года.

По словам Влах, согласно законодательству автономии, избирать башкана можно и во второй половине 2019-го, но делать это не стоит. По ее словам, депутаты правящей коалиции изо всех сил цепляются за власть, потому и дату выборов парламента отодвинули на максимально возможный срок – 24 февраля. Таким образом, законодательный орган будет работать четыре года и три месяца. С правящего большинства пример брать не стоит, считает Влах. «В Гагаузии выборы должны пройти в срок. Я категорически против того, чтобы затягивать проведение выборов в нашей автономии», – заявила башкан.

Свою позицию она объяснила тем, что избранный (или переизбранный) глава региона более эффективно сможет работать с новым парламентом и назначенным правительством. «В Гагаузии сильны христианские традиции. Надо до марта закончить все политические баталии, чтобы войти в Великий пост со светлыми мыслями и делами», – уточнила свою позицию башкан. Последние выборы главы автономии прошли 22 марта 2015 года. Независимый кандидат Влах тогда набрала более 51 процента голосов избирателей.