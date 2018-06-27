Кто же настоящие воры?

Фракция Партии социалистов РМ предложила на пленарном заседании парламента 21 июня провести слушания о ходе следствия по вопросу украденного из банковской системы страны миллиарда и наказания виновных, где заслушать отчеты Генерального прокурора, руководителей Национального банка, Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра.

Как отметил депутат от фракции ПСРМ Владимир Цуркан, прошло уже почти четыре года со времени кражи миллиарда долларов из финансово-банковской системы страны под прикрытием власти, однако по сей день ни граждане, ни депутаты не знают имен виновных, где деньги и когда они будут возвращены.

«В обществе появляется всё больше версий, объяснений. Генеральная прокуратура и вовсе занимается разработкой стратегии по возвращению денег, что в принципе странно. Другие говорят, что Kroll – это банда аферистов и так далее. Мы должны знать правду, и поэтому настаиваем на том, чтобы заслушать губернатора НБМ, Генерального прокурора, прокурора по вопросам антикоррупции и главу Национального антикоррупционного центра», – сказал депутат-социалист.

Инициатива социалистов была поддержана и другими оппозиционными фракциями, депутаты которых заявили, что, в том случае, если парламентское большинство отклонит инициативу социалистов о заслушивании компетентных чиновников, можно будет смело сказать, что демократы и их сателлиты покрывают преступников, виновных в «краже века».

В частности, Лилиан Карп – депутат от фракции ЛП – заявил: «Мы действительно должны пригласить в парламент этих чиновников, чтобы они нам рассказали, как идет процесс возвращения украденных средств, именно возврат украденного, а не денег с продажи дивидендов банков. Народ должен знать, кто настоящие воры в этой стране, потому что не исключено, что они потом попадут в парламент».

Депутат от фракции ЛДПМ Юрий Цап добавил: «Два года назад, посредством взятия на себя ответственности правительством, госгарантия перешла в государственный долг. Ежегодно, для выплаты этого долга из госбюджета выплачивается более 600 миллионов леев, что негативно влияет на жизнь простых граждан Молдовы. Если мы не прольем свет на это событие, значит можно сказать, что парламент пытается покрыть эту банковскую кражу, на многие годы ухудшившую жизнь людей в Молдове».

В поддержку инициативы высказались либералы и либерал-демократы. За предложение социалистов проголосовали коммунисты, однако парламентское большинство отклонило предложение о проведении слушаний. Таким образом власти вновь решили покрыть виновных в «краже века», отказавшись включить в повестку дня заседания отчеты вышеназванных чиновников.

Напомним, с момента «кражи века», когда из трех банков Молдовы был выведен миллиард долларов, прошло почти 4 года, однако ни общество, ни депутаты не знают, кто виновен в этом преступлении, кто является его заказчиком, где осели украденные деньги и когда они будут возвращены в нашу страну.

Материалы полосы подготовила Ольга ВИЕРУ.