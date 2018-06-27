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Владимир Головатюк: «Процесс идет, и результаты будут»

Владимир Головатюк: «Процесс идет, и результаты будут»
27 июня
16:51 2018
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Представители ПСРМ участвовали в заседании совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Молдовой

В минувший понедельник в Москве проходило третье заседание совместной рабочей группы по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Республикой Молдова. Рабочая группа учреждена в рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Республикой Молдова от 3 апреля 2017 года.

Мероприятие проходило под председательством члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяны Валовой и советника Президента Республики Молдова по экономическим вопросам Елены Гореловой.

«Немногим более месяца назад Молдова получила статус страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. И что тут началось: от прозападных экспертов до спикера парламента и премьера – все в один голос твердили о том, что это фикция и за этим ничего не последует!
Но вот уже состоялось третье заседание совместной рабочей группы по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Республикой Молдова, учрежденной в рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и РМ от 3 апреля 2017 года.

Это была первая официальная встреча сотрудников Комиссии с представителями Республики Молдова в статусе государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)», – написал накануне в социальных сетях депутат от парламентской фракции Партии социалистов РМ Владимир Головатюк.

Он отметил, что в составе 53-х участников с молдавской стороны – 16 человек, в т. ч. 10 представителей бизнеса из разных секторов экономики. Со стороны ЕАЭС – 28 членов ЕЭК, представляющих все департаменты, 8 представителей стран ЕАЭС и председатель правления Евразийского делового союза.

Повестка дня охватывает весьма широкий круг вопросов – от изменений в таможенном законодательстве ЕАЭС до технического регулирования и фитосанитарных и ветеринарных мер.

Практически по всем вопросам выступали и представители молдавского бизнеса, которые обратили внимание руководителей соответствующих департаментов ЕЭК на те или иные проблемы из их практики.

Также были обсуждены проблемы установления прямых контактов между деловыми кругами государств-членов ЕАЭС и РМ.

«Всё это означает, что, несмотря на всякие заявления представителей молдавских властей, процесс идет, и результаты будут», – подчеркнул социалист.
«Это первая официальная встреча сотрудников Комиссии с представителями Республики Молдова в статусе государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Этот статус присвоен Республике Молдова единогласным решением руководителей стран-членов ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года», – охарактеризовал состоявшееся мероприятие Игорь Додон.

Материалы полосы подготовила Ольга ВИЕРУ.

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