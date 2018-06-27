Жители региона требуют прекратить нападки на русский язык!

Жители Молдовы продолжают выражать недовольство по поводу решения Конституционного суда, признавшего Закон о функционировании языков устаревшим, тем самым фактически лишив русский статуса языка межнационального общения.

Очередной протест прошел на прошедшей неделе в Окнице. Глава района отметил, что в городе 46% жителей говорят только по-русски. В связи с этим люди обеспокоены тем, что им могут запретить общаться на родном языке.

«Мы забываем язык Пушкина, Чехова, Достоевского, Чернышевского, мы забываем о культуре. Но ведь мы и духовно связаны с русскими, у нас одна вера», – говорили участники митинга.

Люди также отмечали, что в районе живут представители множества национальностей, но, когда им нужно друг друга понять, они переходят на русский язык. Потому что именно этот язык используют многие жители Окницы.

«Мы все разные, но наша сила в том, что мы сохраняем свою идентичность, и если мы сейчас начнем делиться по национальным признакам, то грош нам цена. Начнется война, а мы этого допустить не должны», – говорили митингующие.

Акцию в защиту русского языка подхватили и в Гагаузии – накануне в Вулкэнешть десятки человек вышли на митинг возле Дома культуры. Они единодушно осудили отмену закона, так как это ведёт к ущемлению прав русскоязычных и усугубит раскол в обществе. Жители автономии считают, что решение Конституционного суда усугубит опасность русофобии.

«В чем я вижу опасность? Эта же группа из шести человек в Конституционном суде может также попытаться отменить и наш Основной закон. Наши деды и прадеды говорили на русском языке, мы сегодня говорим на русском, и завтра наши дети будут говорить на русском языке. И никто не имеет права у нас это отнимать и никто не отнимет», – заявил Григорий Узун, депутат Народного собрания Гагаузии.

Жители Вулкэнешт считают, что лишение русского языка особого статуса ущемляет их права – при том, что они также являются гражданами этой страны, и нужно учитывать тот факт, что Молдова – многонациональна.

Местные жители сетуют, что регулярно сталкиваются с проявлениями русофобии в официальных инстанциях. А это значительно осложняет им жизнь – ведь избежать обращения в государственные учреждения невозможно.

«Я недавно была в Кагуле, когда решение КС еще не было принято. Зашла к судебному приставу. Она мне ни одного слова на русском не сказала. Я говорю: госпожа, я не понимаю по-румынски. Она ответила: вы обязаны знать язык. Я попросила на русском хоть одно слово сказать, она ответила, что меня не понимает. И это, когда еще не был принят этот закон, а что дальше будет?» – задается вопросом Лидия Васильевна Княгницкая, преподававшая русский язык в течение 46-ти лет. Она убеждена: из существующих в мире двух тысяч пятисот языков русский занимает особое место, и судьи КС совершили огромную ошибку. «Это спровоцирует дестабилизацию в самой Молдове. Хотят, чтобы Приднестровье присоединилось. Но когда в Приднестровье слышат о том, что здесь творится, разве могут они этого захотеть?» – резонно спрашивает педагог.

По итогам акций активисты приняли резолюции, в которых призвали власти страны прекратить нападки на русский язык.

Материалы полосы подготовила Ольга ВИЕРУ.