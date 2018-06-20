С этим предприятием читатели «МК» в Молдове уже знакомы. Вот уже четверть века, несмотря на разные ситуации в экономике, оно продолжало развиваться и находить на рынке новые ниши.

Сегодня ООО «MVS Auto» – единственный в Молдове официальный дилер российских автокрановых предприятий. Этого права предприятие добилось пять лет назад, а теперь готовится сделать следующий шаг – вывести продукцию производителей грузоподъемной техники из России на рынок Румынии, а, значит, Евросоюза.

О событиях последнего времени в жизни ООО «MVS Auto» мы поговорили с его директором Сергеем ЛУНГУ.

Выбор в пользу Росии

– В нынешнем году исполняется пять лет с начала сотрудничества с российскими предприятиями, выпускающими автокраны. И время показало, что наш выбор был правильным. Техника из России по своим техническим характеристикам не уступает европейской, при этом стоит дешевле, запас прочности у нее выше, а в обслуживании она проще. А благодаря тому, что ООО «MVS Auto» получает запасные части непосредственно с предприятий-изготовителей, гарантийный и постгарантийный ремонт можно производить в максимально короткие сроки, в собственном сервисном центре.

Первым нашим партнером стал Ивановский завод автомобильных кранов, затем к нему прибавились Клинцовский автокрановый завод в Брянской области и Галичский автокрановый завод (Костромская область). Это современные крупные и авторитетные изготовители грузоподъемной техники на территории России и СНГ. Все они объединены в Ассоциацию производителей российских автокранов. У каждого предприятия – свой ассортимент, отличный от других. Специалисты «MVS Auto» прошли подготовку на заводах-изготовителях для эксплуатации и обслуживания этой техники.

Аппетиты рынка растут

– Наши краны не простаивают ни дня. Больше того, количество желающих использовать российскую технику даже превышает возможности предприятия. Автокраны «MVS Auto» работают по всей республике. Активнее строятся холодильники для хранения сельхозпродукции, и отрадно, что сегодня все больше в качестве подрядчиков привлекают отечественные организации, хотя два-три года назад работали все больше иностранцы. Сейчас холодильники возводятся в Бричанском, Фалештском, Григориопольском районах, в Комрате строится зернохранилище. Особенно востребованы краны-подъемники, изготовленные в Клинцах, сочетающие сразу две функции: подъем грузов в режиме «Кран» и перемещение людей в люльке в режиме «Автовышка». Вылет стрелы у этих кранов – 34 м, тогда как у всех существующих подъемников – 20-22 м. Они уже использовались и при обрезке деревьев, и монтаже-демонтаже контактных и осветительных сетей, и в строительстве.

Недавно я побывал на Международной выставке «Bauma СТТ 2018» в Москве. На своих стендах машиностроительные предприятия России и зарубежья показали новейшие технологии и образцы техники для строительной отрасли. Там был представлен автомобиль-самопогрузчик марки «Галичанин» грузоподъемностью 7 тонн с вылетом стрелы 18 м. Техники с такими характеристиками сегодня в Молдове нет. Рассчитываем, что до конца года приобретем такой самопогрузчик. Он точно будет востребован у строителей, потому что сейчас металлоконструкции на стройплощадку везут обычным автотранспортом, и лишь на месте разгружают автокраном. Этот же автомобиль позволит исключить использование дополнительной единицы техники. Предприятие заинтересовано в выходе на молдавский рынок и с этим видом продукции.

Окно в Европу

– В Молдове российская грузоподъемная техника зарекомендовала себя очень хорошо. Теперь пришло время переходить к следующему этапу: начинать осваивать европейский рынок. Эта задача возложена на «MVS Auto» как на официального дилера. И первым шагом должен стать переход Прута и представление автокранов из России в Румынии. Надеемся уже в ближайшее время показать там кран-подъемник грузоподъемностью 25 т с выносом стрелы 32,5 м (плюс возможные дополнительные 9 м за счет вышки) стандарт топлива Euro 5. От наших заказчиков в Молдове мы получаем только положительные отзывы о российской технике, можно не сомневаться, что и в Румынии она будет востребована.

«MVS Auto» – единственное предприятие, кто поставляет на молдавский рынок новые краны из России, а сейчас станет первым, предлагающим их в Румынии. До недавних пор все российские предприятия работали исключительно на удовлетворение высокого спроса внутри страны. Но теперь объем производства значительно увеличился, и пора покорять Европу.

Все наши краны постоянно в работе, поэтому для Румынии мы приобретаем новый. И, кстати, завод-изготовитель предоставил нам возможность рассчитываться в рассрочку. Часть платежей уже внесена, и вскоре вся сумма будет погашена. До сих пор подобным механизмом оплаты мы не пользовались, но он опробован успешно, и впредь таким же образом сможем пополнять парк техники.