Инициативы ПСРМ поддержаны

В понедельник заседание Муниципального совета состоялось только с третьей попытки. Первоначально советники должны были собраться в четверг, потом его перенесли на пятницу. Однако и в этот день утвердить повестку дня не удалось из-за отсутствия кворума.

Кто даст отпор строительной мафии?

Муниципальные советники фракций ЕНПМ, ЛДПМ и ЛП не проголосовали за внесение в повестку дня проектов, предложенных главой фракции Партии социалистов относительно перевода земельных участков, находящихся в частной собственности, в общественное достояние, а также о решении проблем по кинотеатру «Гаудеамус».

По этому поводу председатель фракции ПСРМ Ион Чебан заявил: «Мы готовы работать согласно закону, а те, кто не хочет работать, не пришли на заседание. Сегодня можно было решить много важных для города и общества проблем, в том числе и по кинотеатру «Гаудеамус». Был уникальный шанс дать серьезный отпор строительной мафии в Кишиневе. Мы могли бы утвердить повестку дня, отбросив все уродливые предложения либералов, исполнительной власти и заказчиков со стороны. В повестке дня были вопросы о спорных выдачах земельных участков, об изменении назначения этих участков. Учитывая большое число незаконных строек, мы предлагаем, чтобы частные земельные участки перешли в муниципальную собственность. Для решения проблем с незаконными стройками необходимо оперативное вмешательство Муниципального совета. У муниципалитета по сей день нет даже Градостроительного плана. Предложенный нами проект является одним из решений проблемы».

Проекты социалистов поддержала глава Управления бухгалтерского учета и экономического анализа примэрии Евгения Чумак: «Счетная палата десятки раз требовала зарегистрировать в качестве местной публичной собственности все земельные участки. Должно быть стыдно Муниципальному совету, который по факту противится регистрации земельных участков. Мы единственный город в стране, где этого не сделано. То, что предлагает Ион Чебан, – очень хорошая инициатива».

Однако голосов для утверждения предложенных проектов не хватило, а затем либералы, либерал-демократы и народные европейцы просто покинули зал.

Социальным проектам дали «добро»

В понедельник заседание все же состоялось. И целый ряд инициатив ПСРМ был поддержан. Так, Муниципальный совет проголосовал за выделение финансирования для трудоустройства 300 персональных ассистентов для людей с ограниченными возможностями и прикованных к постели. По словам муниципального советника от ПСРМ Евгении Чебан, в Кишиневе зарегистрированы более 7 тыс. человек с ограниченными возможностями и прикованных к постели. В прошлом году по инициативе фракции Партии социалистов были трудоустроены 600 соцработников, теперь их количество вырастет еще на 300 человек. Средства на оплату их труда будут взяты из социального фонда.

6620 преподавателей, в том числе и из пригородов, получат в канун нового учебного года по 500 леев для приобретения канцелярских товаров. Деньги в сумме 4,2 млн леев ассигнуют из муниципального бюджета. А в бюджете на 2019 год будет запланирована вдвое большая сумма. Это предложение возмутило фракцию Либеральной партии, которая считает, что преподаватели не нуждаются в такой помощи. Однако все советники, за исключением либералов, высказались «за».

Отказались либералы поддержать и проект, согласно которому педагогам и медикам будут ежемесячно выделяться по 70 леев для проезда в общественном транспорте. Компенсации будут получать 7438 человек, из которых 6710 преподавателей и 728 семейных врачей. На эти цели требуется 1,8 млн леев для педагогов и 1,4 млн для врачей. Но и без фракции ЛП голосов для утверждения инициативы ПСРМ хватило.

Чем памятник не угодил?

Зато фракция Либеральной партии предложила включить в повестку дня проект сноса памятника «Борцам за власть советов», установленного у здания кинотеатра «Гаудеамус». По их мнению, памятник установлен на месте бывшего кладбища, и это неправильно. При этом разрешения от Министерства культуры и остальных ответственных ведомств у либералов нет. Против этой инициативы резко выступил Ион Чебан: «Либералы десять лет в примэрии выступали за снос зданий и памятников и продолжают этим заниматься вместо того, чтобы решать проблемы, которых в Кишиневе очень много».

Фракция ПСРМ в полном составе, поддержанная некоторыми другими советниками, проголосовала «против», и проект либералов в повестку дня включен не был.

Правые пропихивают земельные вопросы

Вице-председатель партии «Достоинство и правда» Александр Слусарь пришел в понедельник на заседание Муниципального совета Кишинева, чтобы выразить недовольство тем, что в то время, как суд затягивает признание результатов выборов Генерального примара Кишинева, муниципальные советники голосуют за включение в повестку заседания ряда сомнительных земельных вопросов.

Ему ответил Ион Чебан: «За сомнительнее земельные вопросы высказались советники, поддержавшие вас на выборах. Социалисты всегда настаивали на том, чтобы убрать земельные проекты из повестки дня. Мы выступаем против любых подобных проектов. Они не должны рассматриваться на совете. Но в совете большинство — это 26 советников из других фракций, они решают».

Материалы полосы подготовила Ольга Виеру