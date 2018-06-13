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Шанс на полноценную жизнь

Шанс на полноценную жизнь
13 июня
23:11 2018
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Фонд первой леди «Din Suflet» помог подростку победить сколиоз

Фонд Галины Додон «Din Suflet» откликнулся на просьбу 14-летнего жителя Тараклии. Мальчик просил помочь ему сделать дорогостоящую операцию.
Другого способа избавить его от тяжелой формы сколиоза, которой подросток страдает с детства, врачи не могли найти.
К сожалению, родители больного мальчика не могли позволить себе такую операцию. Теперь, благодаря финансовой поддержке фонда первой леди Галины Додон «Din suflet», Илие Гацанога из Тараклии получил шанс на полноценную жизнь. Оперировал подростка известный хирург Николай Шавга. Отметим, фонд «Din Suflet» оказывает подобную помощь и другим нуждающимся детям.

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