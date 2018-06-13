В Украине силовики двух стран договорились противостоять «гибридным угрозам»

В понедельник в Одессе прошла встреча министров обороны Украины и Молдовы – Степана Полторака и Евгения Стурзы. Силовики говорили о том, как совместно противостоять «российской агрессии».

Украинская сторона в лице министра объявила, что будет помогать Кишиневу в разрешении конфликта с левобережьем Днестра. «Приднестровье является неотъемлемой частью Республики Молдова. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь в восстановлении территориальной целостности Молдовы. Мы поддерживаем общий военно-политический курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию и будем на взаимовыгодной основе развивать наши вооруженные силы по стандартам НАТО. Такой подход дружбы, взаимопонимания и поддержки всегда будет в основе украинско-молдавских отношений в сфере обороны», – объявил Полторак.

Стурза заверил коллегу в том, что наша страна по первому призыву всегда придет на помощь соседке. «Молдова, как никто другой, понимает, с чем пришлось столкнуться Украине, и выступает за скорейшее разрешение кризиса при сохранении суверенитета и территориальной целостности», – заявил Стурза. Стороны договорились о проведении совместных военных учений и зафиксировали желание перестроить свои вооруженные силы на основе стандартов Североатлантического договора. Стурза и Полторак также обсудили стратегию и тактику противостояния «гибридным угрозам со стороны России».

Война за территориальную целостность в Молдове шла около полугода. Далее она переросла в «замороженный конфликт». На Украине с сепаратистами борются уже пятый год. Великая Отечественная война по времени длилась меньше. И вряд ли в ближайшее время эксперты вроде Стурзы и Полторака смогут прийти к единому мнению: Киев у Кишинева, или наоборот, должны учиться выстраивать отношения с самопровозглашенными на своей территории государствами.

Евгений ГОЛЬША.