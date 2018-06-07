Что ждет самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР

Донецк и Луганск отметили четвертую годовщину создания самопровозглашенных республик. За это время ЛНР успела пережить государственный переворот, а ДНР по-прежнему демонстрирует стабильность и даже элементы культа личности Александра Захарченко. Впрочем, это не мешает Донецку и Луганску делать шаги по пути к объединению. В ЛНР и ДНР активно заговорили о грядущем объединении самопровозглашенных республик. Молва прочит в лидеры объединенной народной республики главу ЛНР. Слияние может стать ответом Украине и Западу на их ужесточившееся отношение к Донбассу.

Донецк и Луганск начали потихоньку сближаться. 12 мая председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что самопровозглашенные республики ведут переговоры о совместной парламентской деятельности. В июне должно состояться их первое совместное заседание в Дебальцеве. Ожидается, что Донецк и Луганск начнут обсуждать вопросы совместной экономической и оборонной деятельности.

Тем не менее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что объединения народных республик не будет: «Наши республики формировались в условиях открытых боевых действий, и тогда каждый решал задачи по мере поступления. Не до переговоров тогда было. За 4 года республики развивались хоть и параллельными курсами, но самостоятельно. В результате на государственном, экономическом и законодательном уровнях республики сложились по-разному. Конечно, у наших республик — одна война, судьба и Донбасс. Но решать эти вопросы мы будем после войны».

Бульдоги под ковром

Противостояние «донецких» и «луганских» уходит корнями глубоко в советские времена. В Луганске не соглашались с донецким влиянием и имели свое мнение по многим вопросам. И даже при президенте Януковиче держались особняком — местный лидер Александр Ефремов возглавлял фракцию Партии регионов в Верховной раде. И после начала известных событий он не бежал в Москву, а уже ровно два года сидит в СИЗО города Старобельска в украинской части Луганской области и борется в суде с обвинениями в «посягательстве на территориальную целостность Украины». «У нас даже предатели-олигархи крепкие», — так прокомментировал ситуацию один из журналистов самопровозглашенной ЛНР.

В начале войны практически все внимание СМИ было приковано к ДНР, где проходили основные боевые действия. В ЛНР с героическим эпосом было значительно хуже: оттуда приходили только новости об убитых полевых командирах, которых ликвидировали загадочные украинские диверсанты. Однако в 2017 году все круто изменилось: героев войны стали убивать и в ДНР, а вот в Луганске свергли опостылевшего всем Игоря Плотницкого. На фоне предшественника новый глава ЛНР Леонид Пасечник оказался чуть ли не святым борцом с коррупцией, что позволило луганчанам вырваться в лидеры в гонке за внимание СМИ.

Впрочем, 9 мая 2018 года ДНР добилась знаковой победы над ЛНР. Военный парад в Донецке стартовал в 9 утра, за час до московского, и получил целых 30 минут в прямом эфире одного из российских телеканалов. В Луганске же величия момента не поняли и свой парад сдвигать по просьбе телевизионщиков отказались — начали вместе с Москвой в 10.00 и остались в тени соседа. «Захарченко был просто счастлив! Это первая победа над Луганском этой весной!» — рассказал наш источник в правительстве ДНР.

Правда, победа в сражении вовсе не гарантирует лидеру Донецка победу в войне. В Донецке уже несколько месяцев активно распространяются слухи о том, что ДНР и ЛНР вот-вот объединятся, причем под руководством не Захарченко, а Пасечника. Мало того что последний выглядит непогрешимым борцом с любой несправедливостью — он к тому же является выходцем из спецслужб, поведение которого предельно понятно Москве, объяснили знающие люди в Донецке.

Луганск, кстати, действительно предпринимает решительные шаги по пути сближения с Донецком. Как только Плотницкий из-за «контузии» переехал жить в Россию, ЛНР подписала с ДНР протокол о намерении создать единое таможенное пространство, а 4 апреля в одностороннем порядке упразднила свои таможенные пункты. Лишь через 12 дней после этого Донецк предпринял аналогичные меры. «Из Москвы был окрик, ну и без какой-либо подготовки в понедельник вдруг собрали президиум Совмина, журналистов обзвонили и тоже стали объявлять об отмене границ, — рассказывает наш источник в Совмине ДНР. — У нас в отличие от Луганска полный Совет министров с ноября не собирался. А у них там, как Пасечник пришел, все четко стало!»

Но на практике со стороны ДНР, по сути, никаких изменений не произошло. «Все посты на границе на месте, — рассказывает Ринат, житель Донецка, еженедельно путешествующий по работе в соседний «луганский» Алчевск. — Пассажиры в автобусе сами записывают свои данные в ведомость, потом сдают свои паспорта водителю, и их проверяют на пунктах контроля. Но все это делает ДНР — со стороны ЛНР люди в камуфляже стоят для вида. Вообще, ЛНР в последнее время как-то рациональнее Донецка».

Ветер перемен

В Донецке сейчас новая реальность — подготовка к будущим выборам идет в несвойственной для самопровозглашенных республик конкурентной среде. В частности, Александра Захарченко нещадно критикует конкурент — бывший командир донецкой «Альфы» СБУ и бригады «Восток» Александр Ходаковский.

Накануне помпезного празднования годовщины референдума 11 мая (здесь майские праздничные выходные тянутся с 1-го по 11-е) на стадионе «Шахтер» начались тренировки согнанных студентов. Целая трибуна должна была поднять картонки, которые «нарисовали» бы лицо Захарченко. Но после публикации фотографий тренировок на личной странице Ходаковского в социальных сетях и критики из Москвы с «культом личности» решили повременить и лицо вождя не демонстрировать.

Громкие и безнаказанные обвинения Захарченко в коррупции и неэффективности со стороны Ходаковского контрастируют с тишиной и спокойствием, установившимися в ЛНР после свержения Плотницкого. В связи с этим жители Донецка все сильнее верят, что в их городе может случиться то же, что и полгода назад в Луганске. Тем более что переворот на практике доказал: подпись под Минскими соглашениями не является гарантией безопасности.

Как бы там ни было, формально выборы главы ДНР должны пройти осенью 2018 года, но официальные лица об этом пока молчат. «Даты выборов или указа о них пока нет, но подготовка идет. Ориентируемся на первые выходные ноября пока», — сообщил наш источник в руководстве ДНР. Сам Захарченко в январе заявил, что выдвинет свою кандидатуру, если того захочет народ.

Состоится ли до этого момента объединение ДНР и ЛНР и не придется ли тогда выбирать главу уже новой самопровозглашенной республики, мы выяснили у экспертов.

Денис ДЕНИСОВ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии:

— К сожалению, целый ряд политиков и экспертов так сильно хотят засветиться перед сильными мира сего, что часто идут на провокационные высказывания. Вопрос об объединении ДНР и ЛНР, мягко говоря, не стоит на повестке дня. Об этом в том числе неоднократно заявляли лидеры Донецка и Луганска. Все включенные в процесс люди понимают, что сначала нужно завершить войну на Донбассе, а потом вопрос об объединении ЛНР и ДНР должны решить на референдуме местные жители. Подобные рассуждения на нынешнем этапе разрешения конфликта делают только хуже, так как вносят противоречия в единую позицию России относительно самопровозглашенных республик.

Кроме того, слухи об объединении ДНР и ЛНР ходят с 2014 года, но никто не может сказать, что от этого изменится в лучшую сторону. Пусть приведут хотя бы три железных аргумента, почему это необходимо. Некоторые люди просто используют красивые лозунги, чтобы привлекать к себе внимание.

Между тем помимо необходимости следовать Минским соглашениям есть еще и сугубо региональные особенности. Во-первых, политические системы ДНР и ЛНР серьезно отличаются друг от друга. Во-вторых, жители Донецка и Луганска довольно настороженно относятся к идее объединения. В ЛНР не хотят, чтобы, как и во времена Украины, ими правили донецкие, а эти опасения вполне обоснованы. С другой стороны, объединение республик не приведет к тому, что у нового образования резко вырастет ВВП на душу населения, уменьшится коррупция и так далее.

Что касается желания некоторых сместить в результате объединения Александра Захарченко с поста главы ДНР, то это вообще из области фантастики. Человек выиграл выборы, и ни о какой отставке речи быть не может. Мнения несогласных мало волнуют тех, кто причастен к принятию решений.

Константин ЗАТУЛИН, зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, глава Института стран СНГ:

— Объединение ДНР и ЛНР — не самый краеугольный вопрос на Донбассе. Вместе с тем, оставаясь самостоятельными, им будет проще вернуться в состав Донецкой и Луганской областей Украины после того, как будут выполнены Минские соглашения. Но никакого успеха в переговорном процессе нет — напротив, в Киеве усиливаются реваншистские настроения. К этому Украину подталкивают внутриполитическая ситуация, продолжающаяся напряженность между Россией и странами Запада и так далее. В том числе спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не стесняясь заявляет о том, что Украина имеет право на военный ответ на своей территории, а Киев получает партию «Джавелинов». В этой ситуации объединение ДНР и ЛНР в единую республику может быть предупреждением Украине, что если она продолжит упражняться в эскалации конфликта, переговорный процесс будет перечеркнут, и никто никуда уже не вернется.

Что касается внутренних предпосылок к объединению ДНР и ЛНР, то не хочу спекулировать на теме недовольства местными властями. Невооруженным взглядом было видно, что Плотницкий не в полной мере соответствует своим обязанностям. Он был слишком увлечен бизнесом, и его правление привело к значительным проблемам внутри ЛНР, которые, впрочем, есть и в ДНР. Население поставлено в такие условия, когда оно должно выживать и верить, что власти о нем заботятся. В связи с этим на определенном этапе в ЛНР проблема была решена в пользу Пасечника. Но я не хочу в чем-либо упрекать Захарченко и обещать людям молочные реки и кисельные берега.

Артур АВАКОВ,

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.