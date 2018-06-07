Об этом сказал Ион Чебан во время пресс-конференции, которую он провел 6 июня

Чебан заявил о сло­жении полномочий советника и пресс-секретаря президен­та Молдовы. Ипообе­щал с понедельника с 8 часов утра работать каждый день в при­мэрии, даже по вы­ходным.

«Я буду принимать жи­телей столицы, заниматься решением проблем города. Кто-то сказал, что Партия социалистов намерена блокировать работу примэрии. Я гарантирую, что ПСРМ не станет этого делать. Мы будем поддерживать генпримара во всех его начинаниях, которые направлены на развитие города», – заявил Ион Чебан.

Глава фракции социалистов в мунсовете сказал, что он зареги­стрирует в примэрии проект, который включает три предложения, ка­сающиеся изменений в распределении бюджета муниципалитета.

«Мы продолжим работу в примэрии и намерены внедрять проекты, которые изменят жизнь кишиневцев. Мы в оппозиции, но можем во­площать в жизнь наши задумки. Сегодня на повестке дня три вопроса. В-первых, речь пойдет о 370 семейных врачах, а также 367 медсестрах, 6 707 воспитателях и учителях, в том числе из пригородов, которым я предлагаю выделять ежемесячно по 70 леев, чтобы они могли бес­платно пользоваться муниципальным транспортом», – рассказал со­циалист.

Второе предложение Чебана, которое он намерен зарегистриро­вать в примэрии, касается заботы о людях со специальными потреб­ностями, которым необходим постоянный уход. Социалист предложил увеличить количество соцработников на 300 человек.

«Третий проект, который я предлагал во время предвыборной программы и который я зарегистрирую в примэрии сегодня, касается выплаты педагогам 1 000 леев на необходимые учебные материалы и канцтовары в начале каждого учебного года. Мы с этого начнем и каждую неделю будем предлагать новые проекты. Каждый день жители столицы смогут найти меня в примэрии», – подчеркнул Ион Чебан.