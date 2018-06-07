ПСРМ не будет блокировать работу примэрии
Об этом сказал Ион Чебан во время пресс-конференции, которую он провел 6 июня
Чебан заявил о сложении полномочий советника и пресс-секретаря президента Молдовы. Ипообещал с понедельника с 8 часов утра работать каждый день в примэрии, даже по выходным.
«Я буду принимать жителей столицы, заниматься решением проблем города. Кто-то сказал, что Партия социалистов намерена блокировать работу примэрии. Я гарантирую, что ПСРМ не станет этого делать. Мы будем поддерживать генпримара во всех его начинаниях, которые направлены на развитие города», – заявил Ион Чебан.
Глава фракции социалистов в мунсовете сказал, что он зарегистрирует в примэрии проект, который включает три предложения, касающиеся изменений в распределении бюджета муниципалитета.
«Мы продолжим работу в примэрии и намерены внедрять проекты, которые изменят жизнь кишиневцев. Мы в оппозиции, но можем воплощать в жизнь наши задумки. Сегодня на повестке дня три вопроса. В-первых, речь пойдет о 370 семейных врачах, а также 367 медсестрах, 6 707 воспитателях и учителях, в том числе из пригородов, которым я предлагаю выделять ежемесячно по 70 леев, чтобы они могли бесплатно пользоваться муниципальным транспортом», – рассказал социалист.
Второе предложение Чебана, которое он намерен зарегистрировать в примэрии, касается заботы о людях со специальными потребностями, которым необходим постоянный уход. Социалист предложил увеличить количество соцработников на 300 человек.
«Третий проект, который я предлагал во время предвыборной программы и который я зарегистрирую в примэрии сегодня, касается выплаты педагогам 1 000 леев на необходимые учебные материалы и канцтовары в начале каждого учебного года. Мы с этого начнем и каждую неделю будем предлагать новые проекты. Каждый день жители столицы смогут найти меня в примэрии», – подчеркнул Ион Чебан.