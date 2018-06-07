Граждане Молдовы потребовали от НАРЭ снизить цены на топливо

Сотни жителей Молдовы, возмущенных необосно­ванным постоянным по­вышением цен на топли­во, провели вчера протест у здания Национального агентства по регулирова­нию в энергетике.

На мероприятии, прошедшем без каких-либо партийных флагов, под лозунгами «Долой либеральные тарифы!», «Остановите геноцид!», «Остановите рост цен!», «Не издевайтесь над людьми!» его участники призвали НАРЭ к ответу.

По словам одного из участников протеста, депутата Влада Батрын­чи, руководство НАРЭ, получающее внушительные зарплаты из карма­нов граждан Молдовы, забыло, кому должно служить.

«Это повышение цен на топливо принято в НАРЭ согласно методоло­гии расчета тарифов, поэтому на прошлой неделе в парламенте мы по­требовали отмены этой методологии и защиты интересов граждан Мол­довы, а не кучки бизнесменов. Это подорожание неизбежно приведет к росту цен на все остальное в Молдове», – подчеркнул Батрынча.

Депутат ПСРМ Василий Боля заявил, что произошло преступление в отношении всех жителей Молдовы. Он отметил, что в марте НАРЭ приняло решение о снижении цены на газ, но «забыло» о снижении тарифа на гигакалорию, которое должно было стать логическим про­должением. По словам мунсоветника от Партии социалистов Гайка Вартаняна, факт приостановления решения о повышении тарифа на топливо после звонка Павла Филипа в НАРЭ подтверждает, что это ведомство не является независимым, а подчиняется правящей Дем­партии и правительству.

По словам мунсоветника от Партии социалистов Александра Один­цова, цена нефти в последние годы снизилась втрое, однако это почему-то не повлияло таким же образом на цену топлива в Молдове. «Регламент НАРЭ – это инструмент для обеспечения гарантий получения прибыли нефтяными баронами. Долой этот регламент!» – потребовал советник.

Участники протеста потребовали от НАРЭ снизить цены на топли­во, выйти на пресс-конференцию, чтобы пояснить действия ведом­ства, отменить грабительский регламент и перестать обслуживать интересы бизнес-среды, а служить народу, как и должно по закону.

Напомним, на прошлой неделе фракция ПСРМ в парламенте по­требовала отменить решение о необоснованном увеличении цен, а также пересмотреть регламент, позволяющий НАРЭ устанавливать стоимость горючего. После этого решение о повышении цен было приостановлено НАРЭ.