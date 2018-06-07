Остановите геноцид!
Граждане Молдовы потребовали от НАРЭ снизить цены на топливо
Сотни жителей Молдовы, возмущенных необоснованным постоянным повышением цен на топливо, провели вчера протест у здания Национального агентства по регулированию в энергетике.
На мероприятии, прошедшем без каких-либо партийных флагов, под лозунгами «Долой либеральные тарифы!», «Остановите геноцид!», «Остановите рост цен!», «Не издевайтесь над людьми!» его участники призвали НАРЭ к ответу.
По словам одного из участников протеста, депутата Влада Батрынчи, руководство НАРЭ, получающее внушительные зарплаты из карманов граждан Молдовы, забыло, кому должно служить.
«Это повышение цен на топливо принято в НАРЭ согласно методологии расчета тарифов, поэтому на прошлой неделе в парламенте мы потребовали отмены этой методологии и защиты интересов граждан Молдовы, а не кучки бизнесменов. Это подорожание неизбежно приведет к росту цен на все остальное в Молдове», – подчеркнул Батрынча.
Депутат ПСРМ Василий Боля заявил, что произошло преступление в отношении всех жителей Молдовы. Он отметил, что в марте НАРЭ приняло решение о снижении цены на газ, но «забыло» о снижении тарифа на гигакалорию, которое должно было стать логическим продолжением. По словам мунсоветника от Партии социалистов Гайка Вартаняна, факт приостановления решения о повышении тарифа на топливо после звонка Павла Филипа в НАРЭ подтверждает, что это ведомство не является независимым, а подчиняется правящей Демпартии и правительству.
По словам мунсоветника от Партии социалистов Александра Одинцова, цена нефти в последние годы снизилась втрое, однако это почему-то не повлияло таким же образом на цену топлива в Молдове. «Регламент НАРЭ – это инструмент для обеспечения гарантий получения прибыли нефтяными баронами. Долой этот регламент!» – потребовал советник.
Участники протеста потребовали от НАРЭ снизить цены на топливо, выйти на пресс-конференцию, чтобы пояснить действия ведомства, отменить грабительский регламент и перестать обслуживать интересы бизнес-среды, а служить народу, как и должно по закону.
Напомним, на прошлой неделе фракция ПСРМ в парламенте потребовала отменить решение о необоснованном увеличении цен, а также пересмотреть регламент, позволяющий НАРЭ устанавливать стоимость горючего. После этого решение о повышении цен было приостановлено НАРЭ.