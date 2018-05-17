В Армении был сформирован новый кабмин

Кабинет министров преимуще­ственно возглавили сторонники премьер-министра Пашиняна и представители его фракции «Елк». Теперь эти люди будут готовить страну к предстоящим внеочередным выборам в На­циональное собрание, которые, по словам премьера, пройдут «в максимально логичные сроки». Эксперты допускают, что оппо­зиция может вновь встретить со­противление со стороны бывших членов правящей партии.

Как в воскресенье заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, теперь перед временным правительством стоит первоочередная политическая задача — под­готовить страну к досрочным парламентским выборам. «До этого процесса мы должны осуществлять реформы. Общество должно быть уверено, что наш кабмин сформирован поддержкой граждан нашей страны», — от­метил он. Согласно законодательству Арме­нии, в 20-дневный срок после формирования правительства в парламент страны должна быть представлена программа кабмина. Парламент должен будет ее одобрить в те­чение недели.

Напомним, в субботу президент Арме­нии Армен Саркисян подписал указы о назна­чении на оставшиеся вакантные должности министров. Так, первым вице-премьером был назначен Арарат Мирзоян — соратник Пашиняна. Вице-премьером стал пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Тигран Авинян. Министром обороны на­значен бывший исполняющий обязанности главы МЧС Давид Тоноян. Министерство экономического развития и инвестиций до­верили бывшему министру охраны природы, представителю партии «Дашнакцутюн» Арц­вик Минасян. Стоит сказать, что эта партия одной из первых поддержала оппозицию. В свою очередь, главой министерства терри­ториального управления и развития назна­чен Сурен Папикян.

Глава армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров заявил, что ведомства возглавили люди, которые либо каким-то образом связаны с Пашиняном, либо профессионалы в своей области, не имеющие опыта политического управления, что предпо­лагает два варианта развития событий. В част­ности, они могут как дискредитировать себя в качестве руководителей соответствующих министерств, так и показать хорошие резуль­таты. «Были случаи в странах бывшего СССР, когда люди без политической практики зани­мали руководящие места и смогли успешно пройти период экономических и политических реформ», — сказал он.

По словам ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИ­МО Михаила Александрова, если Пашинян начнет осуществлять какие-либо реформы в сфере экономики, это может вызвать сопро­тивление среди олигархических структур, связанных с экс-премьер-министром Сер­жем Саргсяном, и членов бывшей правящей партии. «Они могут добиться его отставки или даже ликвидировать физически. Такие случаи в Армении уже были. Это произойдет в случае, если Пашинян, например, примет решение отбирать собственность у людей, связанных с прежним режимом. В любом случае, новый премьер действует в очень ограниченном коридоре возможностей, и вряд ли стоит ожидать от него каких-то ра­дикальных реформ», — считает эксперт.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.