РЕФОРМЫ ПАШИНЯНА МОГУТ ПРИВЕСТИ К ЕГО «ЛИКВИДАЦИИ»
В Армении был сформирован новый кабмин
Кабинет министров преимущественно возглавили сторонники премьер-министра Пашиняна и представители его фракции «Елк». Теперь эти люди будут готовить страну к предстоящим внеочередным выборам в Национальное собрание, которые, по словам премьера, пройдут «в максимально логичные сроки». Эксперты допускают, что оппозиция может вновь встретить сопротивление со стороны бывших членов правящей партии.
Как в воскресенье заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, теперь перед временным правительством стоит первоочередная политическая задача — подготовить страну к досрочным парламентским выборам. «До этого процесса мы должны осуществлять реформы. Общество должно быть уверено, что наш кабмин сформирован поддержкой граждан нашей страны», — отметил он. Согласно законодательству Армении, в 20-дневный срок после формирования правительства в парламент страны должна быть представлена программа кабмина. Парламент должен будет ее одобрить в течение недели.
Напомним, в субботу президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении на оставшиеся вакантные должности министров. Так, первым вице-премьером был назначен Арарат Мирзоян — соратник Пашиняна. Вице-премьером стал пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Тигран Авинян. Министром обороны назначен бывший исполняющий обязанности главы МЧС Давид Тоноян. Министерство экономического развития и инвестиций доверили бывшему министру охраны природы, представителю партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян. Стоит сказать, что эта партия одной из первых поддержала оппозицию. В свою очередь, главой министерства территориального управления и развития назначен Сурен Папикян.
Глава армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров заявил, что ведомства возглавили люди, которые либо каким-то образом связаны с Пашиняном, либо профессионалы в своей области, не имеющие опыта политического управления, что предполагает два варианта развития событий. В частности, они могут как дискредитировать себя в качестве руководителей соответствующих министерств, так и показать хорошие результаты. «Были случаи в странах бывшего СССР, когда люди без политической практики занимали руководящие места и смогли успешно пройти период экономических и политических реформ», — сказал он.
По словам ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова, если Пашинян начнет осуществлять какие-либо реформы в сфере экономики, это может вызвать сопротивление среди олигархических структур, связанных с экс-премьер-министром Сержем Саргсяном, и членов бывшей правящей партии. «Они могут добиться его отставки или даже ликвидировать физически. Такие случаи в Армении уже были. Это произойдет в случае, если Пашинян, например, примет решение отбирать собственность у людей, связанных с прежним режимом. В любом случае, новый премьер действует в очень ограниченном коридоре возможностей, и вряд ли стоит ожидать от него каких-то радикальных реформ», — считает эксперт.
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.
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