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Молдова живет в долг

Молдова живет в долг
17 мая
00:00 2018
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Из выступления депутата ПСРМ Владимира Головатюка на пленарном заседании парламента 11 мая 2018 года

В третьем абзаце Доклада правительства четко и однозначно заявлено: в 2017 году правительство сосредоточило свои усилия на достижении главной цели – развитии экономики, что и привело к росту ВВП на 4,5%.

ЧТО СТОИТ ЗА ЭТИМ РОСТОМ?

= ЧТО ОН ДАЛ СТРАНЕ? И ВО ЧТО ОН НАМ ОБОШЕЛСЯ?  Страна нуждается не просто в высоких темпах роста экономики, нам нужен устойчивый рост. А устойчивой может быть лишь экономика, которая базируется на технологически развитых промышленности и сельском хозяйстве.

В 2017 же году не только не проводилась масштабная модернизация производства, но и продолжилось сокращение доли собственно экономики, т.е. где создается продукт.

И совершенно не случайно, что лишь треть прироста ВВП в 2017 году связана с увеличением объемов именно производственной деятельности. Остальное – торговля, в основном импортными товарами, мобильная связь, валютные операции, коммунальные услуги (38% прироста экономики) и налоги (28%).

= Как уже было отмечено, нам нужны не просто темпы роста. Необходим всеобъемлющий рост экономики. У нас же по-прежнему около 80% экономики – это Кишинев и Бельцы, и, учитывая динамику открываемых и ликвидируемых предприятий в территориальном разрезе, диспропорции между Кишиневом и всей Молдовой будут лишь увеличиваться!

= Что дал стране декларируемый Вами рост? Оттолкнусь от того, что Вы преподносите как величайшее достижение Вашего кабинета – рост зарплат! Да, средняя зарплата в 4 квартале составила 6,1 тыс. леев. Но кто получает эту зарплату? Лишь официально работающие граждане, а это немногим более половины всех работающих.

А 45% занятого населения вообще не получают зарплату! Их доходы НИКАК не регламентируются государством, и они, эти доходы, значительно ниже 6 тыс. леев.

Это люди, осуществляющие индивидуальную сельскохозяйственную и не связанную с сельским хозяйством деятельность. Это крестьяне, патентщики и десятки тысяч людей, ежедневно работающих на стихийных или организованных рынках.

= И последнее.  Во что обошелся стране этот рост на 4,5%? Данные Платежного баланса показывают, что страна всё больше и больше живет в долг. Мы принципиально не против увеличения внешнего долга! ЭКОНОМИКА остро НУЖДАЕТСЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ! И получаемые внешние ресурсы должны работать именно на это, создавая условия для завтрашнего экономического рывка.

А что у нас? Внешние кредиты и гранты используются на проедание, во всяком случае, без какого-либо серьезного экономического эффекта! В импорте не растет доля инвестиционных товаров, зато растет доля ширпотреба и продуктов питания, прежде всего мяса, молочных продуктов, яиц, подсолнечного масла, овощей и т.д.

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