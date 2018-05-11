Маршрут: мимо кассы
Доходов от общественного транспорта казна почти не видит
Без троллейбусов, автобусов, маршруток жизнь столицы представить невозможно. Но довольным работой этой сферы городского хозяйства может быть разве что тот, кто передвигается на собственном авто. Однако ездим, деваться некуда. Анедавно наши субъективные ощущения подтвердили специалисты Счетной палаты после проведенной проверки.
Без контрактов и контроля
Проблемы обнаружились во всех видах транспорта, включая такси. Аудит показал, что из 35 экономических агентов, зарегистрированных в 2013 году, отчитались о деятельности в Кишиневе в 2016 году только две службы такси. То есть остальные работали просто на себя (или на определенного дядю), и немалые деньги, которые мы платили за поездки при периодически повышающихся тарифах, уходили неизвестно куда.
Маршрутки – старая головная боль муниципия. Но их разветвленная сеть в целом властью не контролируется. Более того, из результатов аудита следует, что распределение маршрутов микроавтобусов происходит не по конкурсу, а, вероятно, по каким-то другим соображениям. Так, по данным Национального агентства автомобильного транспорта, два оператора на семи маршрутах не соответствовали требованиям, а четыре работали без авторизаций. Пять экономических агентов на девяти маршрутах действовали без контрактов. Деятельность микроавтобуса № 122 (принадлежит Юрию Топалэ, видному функционеру Либеральной партии) осуществлялась без авторизации от властей Кишинева. Маршрут этот – один из самых длинных, машин на нем много. Опять возникает вопрос: куда направлялись немалые вырученные деньги? Уж не в партийную ли кассу? И не потому ли любимым развлечением Дорина Киртоакэ была постоянная перетасовка маршрутов микроавтобусов, что хотелось наиболее прибыльные отдать «своим» людям?
Вместо доходов – убытки
Аудиторы подсчитали, что 61% всех пассажиров республики перевозит именно столичный общественный транспорт. Казалось бы, муниципальный бюджет должен существенно пополняться. Вот именно, «казалось бы». А на самом деле – с точностью до наоборот. Местные сборы на услуги пассажироперевозок применяются избирательно: некоторые маршруты не включены в налогооблагаемую базу, в результате за 2015-2017 гг. в бюджет недоплачены 806,4 тыс. леев. А освобождения от уплаты таксы на единицу транспорта оцениваются: по Управлению электротранспорта в 2,9 млн леев, по Городскому автобусному парку в 1,4 млн.
Миллионы – в черную дыру
С имуществом в транспортных предприятиях обращаются весьма вольно.
Муниципальный совет Кишинева выделил земельный участок площадью 0,4 га Управлению электротранспорта (до недавнего времени его возглавлял Георгий Моргоч, верный соратник Дорина Киртоакэ, опять же по Либеральной партии) для строительства жилых домов работникам предприятия. Это привело к потере доходов муниципального бюджета на 8,9 млн леев и неэффективным затратам 1,7 млн леев. Из 122 квартир, предоставленных сотрудникам управления, 22 были перепроданы, в 22 проживают люди, не имеющие отношения к предприятию, а некоторые работники приобрели по две квартиры.
В примэрии любят хвалиться тем, что наладили на базе Управления электротранспорта сборку троллейбусов. Она оплачивается из муниципального бюджета, но за счет кредита, взятого столичными властями. В результате, с учетом процентов и комиссионных, стоимость сборки одного троллейбуса увеличилась на 96,4 млн леев.
К Управлению электротранспорта в администрации муниципия всегда было особое отношение. Это предприятие регулярно жалуется, что плата за проезд не покрывает затраты и недвусмысленно намекает: стоимость билетов следует повысить. В действительности же в 2016 году муниципальный бюджет выделил на покрытие убытков управления 141,7 млн леев. Выделил, как говорят на базаре, «с походом» – на 16,8 млн больше, чем требовалось.
Это далеко не все, что выявил аудит. Но и сказанного достаточно, чтобы лишний раз убедиться: отрасль управляется из рук вон плохо. И, возможно, не только из-за отсутствия профессионалов. Ведь, как известно, в мутной воде рыбка ловится лучше. До сих пор общественный транспорт столицы представляет собой настоящую черную дыру, куда безвозвратно уходят деньги, которым место в муниципальной казне. Но в чьих-то карманах они же оседают?
Елена РОЙТБУРД.