Доходов от общественного транспорта казна почти не видит

Без троллейбусов, авто­бусов, маршруток жизнь столицы представить не­возможно. Но довольным работой этой сферы го­родского хозяйства может быть разве что тот, кто пе­редвигается на собствен­ном авто. Однако ездим, деваться некуда. Ане­давно наши субъективные ощущения подтвердили специалисты Счетной па­латы после проведенной проверки.

Без контрактов и контроля

Проблемы обнаружились во всех видах транспорта, вклю­чая такси. Аудит показал, что из 35 экономических агентов, за­регистрированных в 2013 году, отчитались о деятельности в Ки­шиневе в 2016 году только две службы такси. То есть остальные работали просто на себя (или на определенного дядю), и нема­лые деньги, которые мы платили за поездки при периодически повышающихся тарифах, уходи­ли неизвестно куда.

Маршрутки – старая голов­ная боль муниципия. Но их раз­ветвленная сеть в целом властью не контролируется. Более того, из результатов аудита следует, что распределение маршрутов микроавтобусов происходит не по конкурсу, а, вероятно, по каким-то другим соображени­ям. Так, по данным Националь­ного агентства автомобильного транспорта, два оператора на семи маршрутах не соответ­ствовали требованиям, а четы­ре работали без авторизаций. Пять экономических агентов на девяти маршрутах действовали без контрактов. Деятельность микроавтобуса № 122 (принад­лежит Юрию Топалэ, видному функционеру Либеральной пар­тии) осуществлялась без авто­ризации от властей Кишинева. Маршрут этот – один из самых длинных, машин на нем много. Опять возникает вопрос: куда направлялись немалые выручен­ные деньги? Уж не в партийную ли кассу? И не потому ли любимым развлечением Дорина Киртоакэ была постоянная перетасовка маршрутов микроавтобусов, что хотелось наиболее прибыльные отдать «своим» людям?

Вместо доходов – убытки

Аудиторы подсчитали, что 61% всех пассажиров республи­ки перевозит именно столичный общественный транспорт. Каза­лось бы, муниципальный бюджет должен существенно пополнять­ся. Вот именно, «казалось бы». А на самом деле – с точностью до наоборот. Местные сборы на услуги пассажироперевозок применяются избирательно: некоторые маршруты не вклю­чены в налогооблагаемую базу, в результате за 2015-2017 гг. в бюджет недоплачены 806,4 тыс. леев. А освобождения от уплаты таксы на единицу транспорта оцениваются: по Управлению электротранспорта в 2,9 млн леев, по Городскому автобусно­му парку в 1,4 млн.

Миллионы – в черную дыру

С имуществом в транспорт­ных предприятиях обращаются весьма вольно.

Муниципальный совет Ки­шинева выделил земельный участок площадью 0,4 га Управ­лению электротранспорта (до недавнего времени его возглав­лял Георгий Моргоч, верный со­ратник Дорина Киртоакэ, опять же по Либеральной партии) для строительства жилых домов работникам предприятия. Это привело к потере доходов муни­ципального бюджета на 8,9 млн леев и неэффективным затратам 1,7 млн леев. Из 122 квартир, предоставленных сотрудникам управления, 22 были перепро­даны, в 22 проживают люди, не имеющие отношения к пред­приятию, а некоторые работники приобрели по две квартиры.

В примэрии любят хвалиться тем, что наладили на базе Управ­ления электротранспорта сборку троллейбусов. Она оплачивается из муниципального бюджета, но за счет кредита, взятого столич­ными властями. В результате, с учетом процентов и комиссион­ных, стоимость сборки одного троллейбуса увеличилась на 96,4 млн леев.

К Управлению электротранс­порта в администрации муници­пия всегда было особое отноше­ние. Это предприятие регулярно жалуется, что плата за проезд не покрывает затраты и недвус­мысленно намекает: стоимость билетов следует повысить. В действительности же в 2016 году муниципальный бюджет выделил на покрытие убытков управления 141,7 млн леев. Выделил, как говорят на базаре, «с походом» – на 16,8 млн больше, чем тре­бовалось.

Это далеко не все, что вы­явил аудит. Но и сказанного достаточно, чтобы лишний раз убедиться: отрасль управляется из рук вон плохо. И, возможно, не только из-за отсутствия про­фессионалов. Ведь, как извест­но, в мутной воде рыбка ловится лучше. До сих пор общественный транспорт столицы представ­ляет собой настоящую черную дыру, куда безвозвратно уходят деньги, которым место в муни­ципальной казне. Но в чьих-то карманах они же оседают?

Елена РОЙТБУРД.