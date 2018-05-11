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Чужих здесь не бывает

11 мая
10:57 2018
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Службу информации и безопасности возглавил ставленник Демпартии

На минувшей неделе голосами 53 депутатов парламента на долж­ность директора Службы информации и безопас­ности назначен Василий Ботнарь. Считается, что он вхож в ближайший круг председателя Демокра­тической партии Влада Плахотнюка.

До недавнего времени но­воиспеченный глава СИБа воз­главлял очень хлебное место – «Молдовагаз». Еще ранее Ботнарь был министром инфор­мационных технологий. На пле­нарном заседании парламента Владимир Воронин спросил у назначенца Демпартии: «С 2010 года Службу возглавляли специ­алисты из Румынии и США. Вы будете действовать так же, как и они, или работать на интере­сы Молдовы?». Ботнарь заверил председателя ПКРМ в том, что намерен работать исключитель­но в интересах своей страны. По его словам, он не состоит ни в одной из партий и у него только одно гражданство.

Отвечая на вопросы журна­листов, почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков иронизировал: «Если в прессе или со стороны оппозиции во всем, что бы ни происходило, обвиняют ДПМ, тогда позволь­те нам выдвигать тех людей, кого считаем нужным. Если он не оправдает ожиданий, то все равно винить будут Демпартию». Бывший член ДПМ Оазу Нантой считает, что Ботнаря поставили во главе СИБа по причине при­ближающихся парламентских выборов. Он человек проверен­ный и не подведет олигарха. Сейчас аналитики гадают: кого наградят освободившейся долж­ностью главы «Молдовагаз», кто этот счастливчик?

Евгений ГОЛЬША.

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