Чужих здесь не бывает
Службу информации и безопасности возглавил ставленник Демпартии
На минувшей неделе голосами 53 депутатов парламента на должность директора Службы информации и безопасности назначен Василий Ботнарь. Считается, что он вхож в ближайший круг председателя Демократической партии Влада Плахотнюка.
До недавнего времени новоиспеченный глава СИБа возглавлял очень хлебное место – «Молдовагаз». Еще ранее Ботнарь был министром информационных технологий. На пленарном заседании парламента Владимир Воронин спросил у назначенца Демпартии: «С 2010 года Службу возглавляли специалисты из Румынии и США. Вы будете действовать так же, как и они, или работать на интересы Молдовы?». Ботнарь заверил председателя ПКРМ в том, что намерен работать исключительно в интересах своей страны. По его словам, он не состоит ни в одной из партий и у него только одно гражданство.
Отвечая на вопросы журналистов, почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков иронизировал: «Если в прессе или со стороны оппозиции во всем, что бы ни происходило, обвиняют ДПМ, тогда позвольте нам выдвигать тех людей, кого считаем нужным. Если он не оправдает ожиданий, то все равно винить будут Демпартию». Бывший член ДПМ Оазу Нантой считает, что Ботнаря поставили во главе СИБа по причине приближающихся парламентских выборов. Он человек проверенный и не подведет олигарха. Сейчас аналитики гадают: кого наградят освободившейся должностью главы «Молдовагаз», кто этот счастливчик?
Евгений ГОЛЬША.