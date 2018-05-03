Президентская республика – гарантия суверенного государства и социально защищённого общества

Президентская республика – гарантия суверенного государства и социально защищённого общества

Участники первомайского митинга «За социальную справедливость и ответственную власть» приняли резолюцию, в которой выступили против политики правящего режима Молдовы, направленной на ликвидацию молдавской государственности и нейтралитета, а также против превращения Молдовы в придаток НАТО и Евросоюза.

«На протяжении последних 9 лет Республика Молдова находится на грани социально-экономического коллапса. Олигархический евроунионистский режим взял курс на ликвидацию молдавской государственности, разрушение экономики и демонтаж социальной системы страны. Мы возмущены тем, что украденный у народа миллиард никто не намерен возвращать – напротив, его выплата, вопреки позиции президента страны Игоря Додона, перекладывается на плечи простых граждан страны. Продолжают закрываться школы, детские сады, больницы, поликлиники. Лучшие специалисты и активная молодёжь продолжают покидать страну», – сказано в резолюции.

Митингующие напомнили, что все социальные инициативы президента страны блокируются правительством и парламентским большинством. Подобные шаги, наряду с отстранением президента от должности при помощи Конституционного суда, являются узурпацией власти в стране.

«Мы, сторонники дружеских отношений Молдовы как с Западом, так и с Востоком, возмущены той антироссийской пропагандой, которую развернул правящий режим Молдовы. Эта безответственная политика ведёт к подрыву отношений с нашим главным стратегических партнёром – Российской Федерацией, и к разрыву договорённостей, заключённых президентами наших стран Игорем Додоном и Владимиром Путиным по поводу возвращения молдавской продукции на российский рынок и улучшения условий работы молдавских трудовых мигрантов. Дестабилизация отношений с Россией создаёт препятствие для зарубежных инвестиций в экономику Молдовы, что, в свою очередь, препятствует развитию экономики страны и созданию в Молдове рабочих мест», – указано в тексте резолюции.

Участники митинга возмущены тем, что правящий режим отказывает в праве свободно получать информацию из любых источников, которое заложено во Всемирной декларации прав человека и Конституции Республики Молдова. В принятом документе подчеркивается, что утвержденный парламентом закон о противодействии российской пропаганде носит откровенно антидемократический, антиправовой, дискриминационный характер в отношении граждан страны. В резолюции также говорится, что социалисты – граждане Молдовы, полны решимости продолжать многолетнюю борьбу против социально-экономического курса правительства и парламентского большинства.

«Партия социалистов ставит перед собой целью смену политрежима и губительного курса страны путем победы на парламентских выборах осенью этого года. Первым шагом к достижению нашей цели станет победа подлинно народных кандидатов на выборах примаров двух крупнейших городов Молдовы – Иона Чебана в Кишинёве и Александра Усатого в Бельцах», – отмечается в тексте резолюции.

Следующая задача подготовки к парламентским выборам – проведение внутренних выборов, говорится в документе. Они будут направлены на то, чтобы выдвинуть по одномандатным округам наиболее авторитетных кандидатов, которым доверяет население. И новые депутаты должны стать подлинным голосом народа в новом парламенте страны.

«Мы, участники митинга «За социальную справедливость и ответственную власть», выражаем полную поддержку политическому курсу президента Молдовы Игоря Додона и его социальным инициативам. В условиях, когда все инициативы президента блокируются правительством и парламентским большинством, мы видим единственную возможность реализации президентом всенародного мандата в переходе к президентской форме правления. Внутреннюю и внешнюю политику страны должен осуществлять всенародный лидер, независимый от олигархических групп влияния и частных интересов. Глава правительства должен назначаться всенародно избранным президентом страны и нести перед ним персональную ответственность. Только президентская республика является гарантией крепкого суверенного государства, здорового, социально защищённого общества», – подчеркивается в тексте резолюции.

Участники митинга заявили, что поддерживают главную цель, которую Партия социалистов намерена осуществить после победы на парламентских выборах, – переход к президентской форме правления. Люди убеждены – ПСРМ была и остаётся партией борьбы за молдавскую государственность и социальную справедливость.