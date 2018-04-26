Игорь Додон и Александр Лукашенко посетили фитотехнический аграрный комплекс Порумбень

Вминувший четверг Президент Республики Молдова вме­сте с Президентом Беларуси побывали в фитотехническом аграрном комплексе Порумбень в селе Пашкань Криулян­ского района. Там два президента вместе засеяли несколь­ко рядов кукурузы. Когда она созреет, часть урожая с этого поля отправят в Беларусь, пообещал президент Молдовы.

Ностальгия по Молдове

«Молдове нужна техника из Беларуси, причем не только сельскохо­зяйственная, но и транспортные средства – в нашей стране уже успешно собирают белорусские троллейбусы, и это направление имеет хорошие перспективы», – подчеркнул Игорь Додон

Лукашенко же отметил, что очень рад, что Молдова продолжает покупать белорусскую технику, и что она пользуется большим спросом в нашей стране.

«Мы с Игорем Додоном договорились, что в этом направлении будем действовать и дальше, потому что замыкаться на одних только торговых операциях нельзя. Надо совершенствовать отношения, надо создавать со­вместные предприятия. Мы договорились, что будем готовить здесь кадры для производства подобной тракторной техники, автомобильной, зерноубо­рочных комбайнов. Есть много проектов, начиная от совместных предприя­тий в Беларуси по розливу коньяков и вин», – сказал Александр Лукашенко.

Затем главы Молдовы и Беларуси провели брифинг. Общаясь с жур­налистами, Александр Лукашенко рассказал, что служил в нашей стране и с особым трепетом вспоминает об этом времени.

«Для меня Молдова вообще оазис. Я не раз здесь бывал. Когда я за­крою глаза, для меня Молдова – это сад, в саду стоят чистенькие, кра­сивенькие домики, а в них живут красивые, трудолюбивые люди. Вот что для меня Молдова. Прекрасная страна! Я не зря сказал, что у меня жуткая ностальгия по тем временам», – поделился Лукашенко.

Он уверен: такой край, как Молдова, бесхозным никогда не будет. Вопрос только в том, кто здесь будет хозяином. По словам Лукашенко, это очень важно и для Беларуси.

«Я знаю позицию вашего президента. Вы должны быть тут хозяевами. Этот край должен быть всегда прекрасен для детей и внуков. Очень хочу, чтобы те мои юношеские воспоминания всегда были со мной, и никуда не исчезали и впредь. То, что было 10 лет назад, уходит. Вы становитесь на ноги. Хочу, чтобы вы были истинными хозяевами в своей стране – су­веренной и независимой. Молдова для меня не чужая, мы были когда-то в одном государстве. Вы для меня не чужие, надеюсь, что и я для вас тоже», – добавил Александр Лукашенко.

Игорь Додон, в свою очередь, предложил белорусскому коллеге по­вторно посетить Молдову этой осенью, отправиться в родное село главы государства, Садова, чтобы вместе собрать виноград и приготовить из него настоящее молдавское вино.

Следовать примеру Беларуси

На текущей неделе глава государства передал примарам населенных пунктов Бричаны, Окница, Покровка, Вэратик и города Вадул-луй-Водэ ключи от тракторов, подаренных президентом Беларуси. Примары выра­зили признательность, отметив при этом, что руководимые им населенные пункты остро нуждались в подобных тракторах, которые будут использо­ваться для нужд местного коммунального хозяйства – для вывоза отходов, обслуживания и ремонта дорог, очистки улиц и дорог от снега и т.д.

Глава государства отметил, что белорусские тракторы известны на весь мир. Две трети всех тракторов в Республике Молдова произведены на Минском тракторном заводе. Например, в одном лишь населенном пункте Покровка задействовано 120 тракторов от этого производителя.

«Я буду прилагать все необходимые усилия для налаживания отноше­ний не только сотрудничества, но и дружбы с различными государствами Востока и Запада на благо нашего народа и нашей страны», – заявил пре­зидент страны.

В связи с этим, Игорь Додон повторно выразил благодарность Пре­зиденту Республики Беларусь за партию техники, переданную Республи­ке Молдова.

«Нам необходимо следовать примеру Республики Беларусь, чтобы Республика Молдова была такой же ухоженной», – заявил президент страны. Напомним, что Президент Республики Беларусь Александр Лу­кашенко посетил с официальным визитом Молдову 18-19 апреля по при­глашению Президента Республики Молдова Игоря Додона. В ходе визи­та глава белорусского государства передал в дар населенным пунктам Молдовы пять тракторов и две единицы спецтехники.