Белорусские трактора – молдавским сельхозпроизводителям
Игорь Додон и Александр Лукашенко посетили фитотехнический аграрный комплекс Порумбень
Вминувший четверг Президент Республики Молдова вместе с Президентом Беларуси побывали в фитотехническом аграрном комплексе Порумбень в селе Пашкань Криулянского района. Там два президента вместе засеяли несколько рядов кукурузы. Когда она созреет, часть урожая с этого поля отправят в Беларусь, пообещал президент Молдовы.
Ностальгия по Молдове
«Молдове нужна техника из Беларуси, причем не только сельскохозяйственная, но и транспортные средства – в нашей стране уже успешно собирают белорусские троллейбусы, и это направление имеет хорошие перспективы», – подчеркнул Игорь Додон
Лукашенко же отметил, что очень рад, что Молдова продолжает покупать белорусскую технику, и что она пользуется большим спросом в нашей стране.
«Мы с Игорем Додоном договорились, что в этом направлении будем действовать и дальше, потому что замыкаться на одних только торговых операциях нельзя. Надо совершенствовать отношения, надо создавать совместные предприятия. Мы договорились, что будем готовить здесь кадры для производства подобной тракторной техники, автомобильной, зерноуборочных комбайнов. Есть много проектов, начиная от совместных предприятий в Беларуси по розливу коньяков и вин», – сказал Александр Лукашенко.
Затем главы Молдовы и Беларуси провели брифинг. Общаясь с журналистами, Александр Лукашенко рассказал, что служил в нашей стране и с особым трепетом вспоминает об этом времени.
«Для меня Молдова вообще оазис. Я не раз здесь бывал. Когда я закрою глаза, для меня Молдова – это сад, в саду стоят чистенькие, красивенькие домики, а в них живут красивые, трудолюбивые люди. Вот что для меня Молдова. Прекрасная страна! Я не зря сказал, что у меня жуткая ностальгия по тем временам», – поделился Лукашенко.
Он уверен: такой край, как Молдова, бесхозным никогда не будет. Вопрос только в том, кто здесь будет хозяином. По словам Лукашенко, это очень важно и для Беларуси.
«Я знаю позицию вашего президента. Вы должны быть тут хозяевами. Этот край должен быть всегда прекрасен для детей и внуков. Очень хочу, чтобы те мои юношеские воспоминания всегда были со мной, и никуда не исчезали и впредь. То, что было 10 лет назад, уходит. Вы становитесь на ноги. Хочу, чтобы вы были истинными хозяевами в своей стране – суверенной и независимой. Молдова для меня не чужая, мы были когда-то в одном государстве. Вы для меня не чужие, надеюсь, что и я для вас тоже», – добавил Александр Лукашенко.
Игорь Додон, в свою очередь, предложил белорусскому коллеге повторно посетить Молдову этой осенью, отправиться в родное село главы государства, Садова, чтобы вместе собрать виноград и приготовить из него настоящее молдавское вино.
Следовать примеру Беларуси
На текущей неделе глава государства передал примарам населенных пунктов Бричаны, Окница, Покровка, Вэратик и города Вадул-луй-Водэ ключи от тракторов, подаренных президентом Беларуси. Примары выразили признательность, отметив при этом, что руководимые им населенные пункты остро нуждались в подобных тракторах, которые будут использоваться для нужд местного коммунального хозяйства – для вывоза отходов, обслуживания и ремонта дорог, очистки улиц и дорог от снега и т.д.
Глава государства отметил, что белорусские тракторы известны на весь мир. Две трети всех тракторов в Республике Молдова произведены на Минском тракторном заводе. Например, в одном лишь населенном пункте Покровка задействовано 120 тракторов от этого производителя.
«Я буду прилагать все необходимые усилия для налаживания отношений не только сотрудничества, но и дружбы с различными государствами Востока и Запада на благо нашего народа и нашей страны», – заявил президент страны.
В связи с этим, Игорь Додон повторно выразил благодарность Президенту Республики Беларусь за партию техники, переданную Республике Молдова.
«Нам необходимо следовать примеру Республики Беларусь, чтобы Республика Молдова была такой же ухоженной», – заявил президент страны. Напомним, что Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Молдову 18-19 апреля по приглашению Президента Республики Молдова Игоря Додона. В ходе визита глава белорусского государства передал в дар населенным пунктам Молдовы пять тракторов и две единицы спецтехники.