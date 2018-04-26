В «ЗИМНЕЙ ВИШНЕ» «ЗАКРУГЛИЛИСЬ» С ЖЕРТВАМИ
О том, что в страшном пожаре погибло именно 60 человек, было известно давно
Следствие объявило, что окончательное число погибших в ТЦ «Зимняя вишня» — 60 человек. Хотя ранее сообщалось о 64 жертвах трагедии. Тут же поползли слухи, что следствие что- то скрывает. Однако, как мы выяснили, данная информация давно не является новостью. На сайте кемеровской администрации обновленный список погибших вывесили еще 30 марта. Число погибших и пропавших без вести — все те же 60 человек.
Случайно в список сначала попали 16- летняя Алина, 45-летняя Елена Вдовина, 4-летняя Таня Курчевич и 45-летний Сергей Трошин. Мы связались с представителем потерпевших юристом Надеждой Святкиной, которая прокомментировала некоторые моменты громкого дела.
— Надежда, как так получилось, что число погибших в «Зимней вишне» сократилось на четыре человека?
— Этих четверых ранее занесли в списки пропавших. Их родственники думали, что они пропали. Потом они нашлись, их вычеркнули.
— Почему следователи только после завершения генетической экспертизы обнародовали точное число погибших?
— Эта информация и раньше появлялась, еще до проведения генетической экспертизы. По крайней мере, нам следователи сразу объяснили, что нашлись люди, которые случайно оказались в списках.
— Среди погибших нет неопознанных?
— Нет. С генетической экспертизой все родственники погибших ознакомились. Теперь осталось похоронить близких.
— Компенсации всем выплатили?
— Да, всем родственникам выплатили. Жалоб не поступало.
— Вернемся к некоторым моментам самого дела. Названы имена высокопоставленных чиновников, которые препятствовали проверке пожарной безопасности в «Зимней вишне»?
— В СК прокомментировали, что по этим эпизодам допрашивали прокурора города и его помощника. Вроде проходила информация, что они препятствовали проверкам в ТЦ. Но пока никого не сняли с должностей, не арестовали, все работают.
— По словам следователей, все арестованные выдвигают разные версии трагедии.
— Не знаю, что они выдвигают, мы в допросах не участвуем. Сейчас мы ждем официального заключения по пожарной части. Документ готовится в Питере, еще не долетел до нас.
— Владельца «Зимней вишни» Дениса Штенгелова все-таки будут вызывать на допрос?
— Сейчас решается вопрос об экстрадиции бизнесмена в Россию. От нас тоже готовится ходатайство по этому поводу.
— Родственники погибших будут настаивать, чтобы он вернулся в Россию?
— Да, конечно. Хотя мы выяснили, что Штенгелов не имел отношения к юрлицу ООО «Зимняя вишня Кемерово», которое оказывало услуги батутному центру, кинотеатрам в ТЦ. Они платили аренду Штенгелову.
— Какое же отношение Штенгелов тогда имел к сгоревшему зданию?
— Собственник сгоревшего здания — АО «Кемеровский кондитерский комбинат», там Штенгелову принадлежит 75% акций. Но «Зимней вишней» он напрямую не владел, только через АО. Когда мы выясним состав акционеров, то будет понятно, Штенгелов не дал денег на оборудование систем пожаротушения или кто-то другой.
— Денег действительно не дали?
— Есть основания это проверять.
— Список арестованных полнится?
— Пополнится точно.
— Начальника кемеровского подразделения МЧС могут привлечь к ответственности?
— С должности этот человек не снят. Экспертиза по действиям пожарных не готова. Ждем.
Татьяна Думенко, одна из основательниц общественного центра помощи в Кемерове, так прокомментировала информацию о 60 погибших: «На самом деле изначально и было 60 погибших, просто не акцентировали внимание на этой цифре. 64 — промежуточная цифра, которая была собрана на основании заявлений всех тех, кто потерял в те дни кого-то из родственников. А 60 — окончательная цифра, которая была у СК на основании заявлений родственников».
Ирина БОБРОВА.