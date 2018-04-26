О том, что в страшном пожаре погибло именно 60 человек, было известно давно

Следствие объявило, что окон­чательное число погибших в ТЦ «Зимняя вишня» — 60 человек. Хотя ранее сообщалось о 64 жертвах трагедии. Тут же по­ползли слухи, что следствие что- то скрывает. Однако, как мы выяснили, данная информация давно не является новостью. На сайте кемеровской администра­ции обновленный список погиб­ших вывесили еще 30 марта. Число погибших и пропавших без вести — все те же 60 человек.

Случайно в список сначала попали 16- летняя Алина, 45-летняя Елена Вдовина, 4-летняя Таня Курчевич и 45-летний Сергей Трошин. Мы связались с представителем по­терпевших юристом Надеждой Святкиной, которая прокомментировала некоторые мо­менты громкого дела.

— Надежда, как так получилось, что число погибших в «Зимней вишне» сокра­тилось на четыре человека?

— Этих четверых ранее занесли в списки пропавших. Их родственники думали, что они пропали. Потом они нашлись, их вычеркнули.

— Почему следователи только после завершения генетической экспертизы об­народовали точное число погибших?

— Эта информация и раньше появлялась, еще до проведения генетической экспертизы. По крайней мере, нам следователи сразу объ­яснили, что нашлись люди, которые случайно оказались в списках.

— Среди погибших нет неопознан­ных?

— Нет. С генетической экспертизой все родственники погибших ознакомились. Те­перь осталось похоронить близких.

— Компенсации всем выплатили?

— Да, всем родственникам выплатили. Жалоб не поступало.

— Вернемся к некоторым моментам самого дела. Названы имена высокопо­ставленных чиновников, которые препят­ствовали проверке пожарной безопасно­сти в «Зимней вишне»?

— В СК прокомментировали, что по этим эпизодам допрашивали прокурора города и его помощника. Вроде проходила информа­ция, что они препятствовали проверкам в ТЦ. Но пока никого не сняли с должностей, не аре­стовали, все работают.

— По словам следователей, все аре­стованные выдвигают разные версии тра­гедии.

— Не знаю, что они выдвигают, мы в до­просах не участвуем. Сейчас мы ждем офици­ального заключения по пожарной части. До­кумент готовится в Питере, еще не долетел до нас.

— Владельца «Зимней вишни» Дени­са Штенгелова все-таки будут вызывать на допрос?

— Сейчас решается вопрос об экстради­ции бизнесмена в Россию. От нас тоже гото­вится ходатайство по этому поводу.

— Родственники погибших будут на­стаивать, чтобы он вернулся в Россию?

— Да, конечно. Хотя мы выяснили, что Штенгелов не имел отношения к юрлицу ООО «Зимняя вишня Кемерово», которое оказы­вало услуги батутному центру, кинотеатрам в ТЦ. Они платили аренду Штенгелову.

— Какое же отношение Штенгелов тог­да имел к сгоревшему зданию?

— Собственник сгоревшего здания — АО «Кемеровский кондитерский комбинат», там Штенгелову принадлежит 75% акций. Но «Зимней вишней» он напрямую не владел, только через АО. Когда мы выясним состав акционеров, то будет понятно, Штенгелов не дал денег на оборудование систем пожароту­шения или кто-то другой.

— Денег действительно не дали?

— Есть основания это проверять.

— Список арестованных полнится?

— Пополнится точно.

— Начальника кемеровского подраз­деления МЧС могут привлечь к ответ­ственности?

— С должности этот человек не снят. Экс­пертиза по действиям пожарных не готова. Ждем.

Татьяна Думенко, одна из основательниц общественного центра помощи в Кемерове, так прокомментировала информацию о 60 по­гибших: «На самом деле изначально и было 60 погибших, просто не акцентировали внимание на этой цифре. 64 — промежуточная цифра, которая была собрана на основании заявле­ний всех тех, кто потерял в те дни кого-то из родственников. А 60 — окончательная цифра, которая была у СК на основании заявлений родственников».

Ирина БОБРОВА.