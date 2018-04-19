Зинаида Гречаный: Не надо отделяться «железным занавесом» ни от Востока , ни от Запада
Делегация ПСРМ приняла участие в 47-м заседании МПА СНГ
Председатель парламентской фракции Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный и депутат ПСРМ Владимир Головатюк приняли участие в сорок седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, которое прошло в Санкт-Петербурге 11-13 апреля, а также в шестом форуме «Евразийская экономическая перспектива».
Основная тема заседания МПА СНГ – «Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы и правовое обеспечение».
Ассамблее СНГ — 25 лет
Мероприятие было посвящено Году культуры в Содружестве Независимых Государств. В заседании Ассамблеи приняли участие парламентские делегации государств – участников МПА СНГ, которые обсудили проекты модельных документов, подготовленных членами постоянных комиссий и экспертами в процессе законотворческой деятельности.
На заседании также были подведены итоги работы МПА СНГ за юбилейный 2017 год – Ассамблее исполнилось 25 лет. Председатель Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ Валентина Матвиенко вручила почетные награды за активное участие в деятельности МПА СНГ.
За плодотворную работу и укрепление парламентского сотрудничества были награждены члены молдавской делегации: Зинаида Гречаный медалью «За укрепление парламентского сотрудничества», а Владимир Головатюк – «Орденом Содружества». Во время поездки в Санкт-Петербург Зинаида Гречаный встретилась с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.
На встрече были обсуждены вопросы межпарламентского взаимодействия.
Напомним, что делегация парламентской фракции ПСРМ участвовала в прошлом году в работе Ассамблеи, в том числе в юбилейной весенней сессии МПА, несмотря на бойкот МПА СНГ правящим большинством РМ.
Обманутые ожидания
Зинаида Гречаный, выступая на форуме, отметила, что Республика Молдова, являясь членом СНГ, пока еще не вступила в ЕАЭС, хотя и рассматривается вопрос о получении нашей страной статуса страны-наблюдателя.
Председатель ПСРМ рассказала о последствиях подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с ЕС летом 2014 года, после чего в правительственных программах исчез пункт о стратегическом партнерстве со странами СНГ, прежде всего с РФ.
«9 лет назад более 70% населения наивно верили, что евроинтеграция приведет к улучшению ситуации в стране и положительно скажется на жизни каждого гражданина. Людям обещали ускорение экономического роста, инвестиционный бум, снижение цен, увеличение реальных доходов.
Эти ожидания были обмануты. Если в период 2000-2008 гг., когда был относительный паритет, скажем, между Востоком и Западом, средний рост экономики в 2000-2008 гг. составлял 6%, то после подписания Соглашения об ассоциации – 3,3%. Вместо ускорения произошло замедление экономического роста почти вдвое!
Еще больше ухудшилось качество нашей экономики. Всего треть прироста ВВП в 2017 году связана с производственной сферой экономики (и то, это при хорошем урожае в с/х). Остальные 2/3 – это услуги, т.е. торговля, мобильная связь, финансово-банковские услуги, а также налоги.
Бедность растет!
К тому же именно после подписания Соглашения об ассоциации происходит значительное расслоение общества по величине оплаты труда. Увеличилась доля граждан с зарплатой ниже средней. Средний класс сокращается!
Сокращается также реальное потребление. Люди отказывают себе в самом необходимом, экономя на черный день.
Именно таким образом, экономика и социальная сфера реагирует на изменение внешнеэкономических приоритетов – сокращаются темпы экономического роста, реальная экономика сжимается, уходит в тень, бедность растет! А ведь обещалось совсем иное!» – подчеркнула Зинаида Гречаный.
Люди увидели надежду
Председатель ПСРМ отметила, что позиция парламентской фракции социалистов, позиция президента РМ Игоря Додона в области внешнеэкономических приоритетов принципиально иная. Молдова нуждается в другом подходе.
«Мы не можем и не должны отделяться «железным занавесом» ни от Востока, ни от Запада», – сказала Зинаида Гречаный. Она подчеркнула необходимость для Республики Молдова сотрудничества с Евразийским экономическим союзом.
«Тот успех, который Молдова получила в 2017 году – кратный рост экспорта по многим позициям в Российскую Федерацию, лишь подтверждает наши ожидания. Люди увидели надежду, и мы не имеем права их подвести!
Осенью в Молдове пройдут парламентские выборы, и мы уверены в смене власти! Мы также уверены в том, что новая власть займет совершенно иную позицию по многим вопросам и прежде всего это коснется нашего сотрудничества с Евразийским экономическим союзом», – подытожила председатель ПСРМ.