Делегация ПСРМ приняла участие в 47-м заседании МПА СНГ

Председатель парламентской фракции Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный и депутат ПСРМ Владимир Головатюк при­няли участие в сорок седьмом пленарном заседании Межпар­ламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, которое прошло в Санкт-Петербурге 11-13 апреля, а также в шестом форуме «Евра­зийская экономическая перспек­тива».

Основная тема заседания МПА СНГ – «Межкультурный диалог стран Содруже­ства: состояние, перспективы и правовое обеспечение».

Ассамблее СНГ — 25 лет

Мероприятие было посвящено Году культуры в Содружестве Независимых Государств. В заседании Ассамблеи при­няли участие парламентские делегации го­сударств – участников МПА СНГ, которые обсудили проекты модельных докумен­тов, подготовленных членами постоянных комиссий и экспертами в процессе зако­нотворческой деятельности.

На заседании также были подведены итоги работы МПА СНГ за юбилейный 2017 год – Ассамблее исполнилось 25 лет. Пред­седатель Совета Межпарламентской ассам­блеи государств – участников СНГ Валенти­на Матвиенко вручила почетные награды за активное участие в деятельности МПА СНГ.

За плодотворную работу и укрепление парламентского сотрудничества были на­граждены члены молдавской делегации: Зинаида Гречаный медалью «За укрепле­ние парламентского сотрудничества», а Владимир Головатюк – «Орденом Со­дружества». Во время поездки в Санкт-Петербург Зинаида Гречаный встретилась с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

На встрече были обсуждены вопросы межпарламентского взаимодействия.

Напомним, что делегация парламент­ской фракции ПСРМ участвовала в про­шлом году в работе Ассамблеи, в том числе в юбилейной весенней сессии МПА, несмотря на бойкот МПА СНГ правящим большинством РМ.

Обманутые ожидания

Зинаида Гречаный, выступая на фо­руме, отметила, что Республика Молдова, являясь членом СНГ, пока еще не вступила в ЕАЭС, хотя и рассматривается вопрос о получении нашей страной статуса страны-наблюдателя.

Председатель ПСРМ рассказала о последствиях подписания Молдовой Со­глашения об ассоциации с ЕС летом 2014 года, после чего в правительственных про­граммах исчез пункт о стратегическом пар­тнерстве со странами СНГ, прежде всего с РФ.

«9 лет назад более 70% населения наивно верили, что евроинтеграция при­ведет к улучшению ситуации в стране и положительно скажется на жизни каждого гражданина. Людям обещали ускорение экономического роста, инвестиционный бум, снижение цен, увеличение реальных доходов.

Эти ожидания были обмануты. Если в период 2000-2008 гг., когда был относи­тельный паритет, скажем, между Востоком и Западом, средний рост экономики в 2000-2008 гг. составлял 6%, то после подписания Соглашения об ассоциации – 3,3%. Вместо ускорения произошло замедление эконо­мического роста почти вдвое!

Еще больше ухуд­шилось качество на­шей экономики. Всего треть прироста ВВП в 2017 году связана с производственной сферой экономики (и то, это при хорошем урожае в с/х). Осталь­ные 2/3 – это услуги, т.е. торговля, мобиль­ная связь, финансово-банковские услуги, а также налоги.

Бедность растет!

К тому же именно после подписания Соглашения об ассоциации происходит значительное расслоение общества по величине оплаты труда. Увеличилась доля граждан с зарплатой ниже средней. Сред­ний класс сокращается!

Сокращается также реальное потре­бление. Люди отказывают себе в самом необходимом, экономя на черный день.

Именно таким образом, экономика и социальная сфера реагирует на изменение внешнеэкономических приоритетов – сокра­щаются темпы экономического роста, ре­альная экономика сжимается, уходит в тень, бедность растет! А ведь обещалось совсем иное!» – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Люди увидели надежду

Председатель ПСРМ отметила, что позиция парламентской фракции социа­листов, позиция президента РМ Игоря Додона в области внешнеэкономических приоритетов принципиально иная. Мол­дова нуждается в другом подходе.

«Мы не можем и не должны отде­ляться «железным занавесом» ни от Востока, ни от Запада», – сказала Зи­наида Гречаный. Она подчеркнула не­обходимость для Республики Молдова сотрудничества с Евразийским эконо­мическим союзом.

«Тот успех, который Молдова получи­ла в 2017 году – кратный рост экспорта по многим позициям в Российскую Федера­цию, лишь подтверждает наши ожидания. Люди увидели надежду, и мы не имеем права их подвести!

Осенью в Молдове пройдут парламент­ские выборы, и мы уверены в смене власти! Мы также уверены в том, что новая власть займет совершенно иную позицию по мно­гим вопросам и прежде всего это коснет­ся нашего сотрудничества с Евразийским экономическим союзом», – подытожила председатель ПСРМ.