Президент в прямом эфире ответил на вопросы телезрителей

В минувшую среду глава государства провел очередную прямую линию с телезрителями на канале Accent TV. Полтора часа Игорь Додон отвечал на актуальные вопросы, поступающие из разных уголков страны. Приводим основные фрагменты программы.

Об отношениях с Приднестровьем

— На 25 апреля в Бендерах намечена встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Нам есть о чем поговорить. Мы должны посмотреть результаты прошлого года – что было достигнуто, и что нам предстоит в этом году. Я вообще считаю, что мы должны встречаться почаще. Мы не должны привязываться к каким-то другим форматам, у нас должно быть постоянное общение на уровне руководителей правого и левого берегов, это было бы нормально.

На левом берегу люди видят и понимают, что у нас общая позиция по поводу дружбы с Россией, вступления в ЕАЭС и другим вопросам. Но для того, чтобы решить приднестровский вопрос, на правом берегу должна быть общая позиция по данному вопросу, не должно быть противостояния между властями в Молдове. Надеюсь, к концу этого года мы получим большинство в парламенте, которое будет работать вместе с президентом.

Второй очень важный момент – определение общей точки зрения между Молдовой и Приднестровьем о форме совместного будущего – союз, статус автономии, федеративное устройство и т.д. А пока необходимо совершить конкретные действия по решению вопросов, достигнутых во время прошлогодних договоренностей – признание дипломов приднестровских вузов, мобильная и фиксированная телефонная связь, автомобильные номера. Для достижения этого необходима победа на предстоящих парламентских выборах, на результаты которых влияют и голоса жителей Приднестровского региона. Два их представителя войдут в состав нового парламента. Сегодня на Левобережье живут 220 тысяч граждан Молдовы с правом голоса. Если они будут активны на этих выборах, то могут практически развернуть ситуацию в новом законодательном органе. Самой активной явка в Приднестровье была на президентских выборах, свои голоса за меня отдали 17 тысяч избирателей. Считаю, что этот показатель можно увеличить в три-четыре раза.

О предстоящих парламентских выборах

— С 2014 года я выступал и выступаю за досрочные парламентские выборы. Однако в этом году состоятся уже очередные выборы. И тогда у нас будет реальный шанс этот парламент разогнать. У Партии социалистов есть все шансы победить и получить большинство. Если же нынешняя власть пойдет на фальсификацию, у нас не будет других вариантов, кроме как массово выйти на площадь и защитить свою победу. С момента вступления в должность я делаю все возможное для того, чтобы не допустить дестабилизации ситуации. Но терпеть существующее положение дальше мы не можем себе позволить. На этих выборах мы либо ставим точку, если они пройдут открыто и законно, либо выходим на площадь отстаивать свою позицию.

О взаимодействии между ветвями власти

— Любая инициатива президента сегодня бойкотируется другими государственными институтами, что недопустимо. Последний такой пример – конференция по демографической проблеме, на которую были приглашены сотрудники министерств, но правительство запретило им приходить. Это подтвердили и бывшие президенты государства – Петр Лучинский и Мирча Снегур. Они признались, что такой несогласованности между разными институтами власти никогда не было, хотя у них тоже были непростые ситуации. Но никогда не было такого, чтобы они не приходили на заседания Совета безопасности. К институтам власти надо относиться с уважением, даже если кому-то не нравятся конкретные руководящие лица. Каждый должен выполнять свои обязанности независимо от партийной принадлежности.

Пока же важные для государства вопросы я обсуждаю преимущественно с коллегами из Партии социалистов. С представителями правящей коалиции обсуждать нечего. И в парламент я войду только после подписания указа о роспуске нынешнего состава законодательного органа.

Об Александре Лукашенко

— У Лукашенко есть чему поучиться, тому, как он сохранил в Беларуси тот потенциал, который был во время Советского Союза, и что самое важное, он сделал большой шаг вперед. Это относится к технической и промышленной сферам, в которых Беларусь является одной из лидирующих стран.

Согласно международным рейтингам, в Беларуси, которую очень часто критикуют, ведение бизнеса на десятки позиций лучше, чем в Молдове, где существуют так называемые «европейские ценности».

В ближайшие дни в Молдову в подарок от Беларуси поступят пять тракторов и две коммунальные машины, произведенные на Минском автомобильном заводе.

О борьбе с унионизмом

— Главная опасность сегодня – угроза государственности Молдовы. Она исходит от отсутствия реформ, коррупции, низкого уровня жизни народа. И часть унионистов руководствуется именно этим: в Румынии уровень жизни выше. Они разочарованы тем, что происходит в Молдове: украден миллиард, и возвращать его никто не собирается, судебная система пронизана коррупцией, низкий уровень медицины… Если мы сумеем изменить ситуацию к лучшему, унионистов поубавится. А вообще самый простой и эффективный метод борьбы с унионизмом – статья в Уголовном кодексе. В Румынии существует подобная статья в уголовном законодательстве за попытки подрыва или ликвидации страны. И в Испании, например, сторонники развала страны путем референдума о независимости Каталонии понесли наказание, предусмотренное в законодательстве этой страны. То же самое мы должны вписать в наш закон. Я выдвинул подобный законопроект, но понимаю, что нынешнее парламентское большинство его не поддержит. Но сразу после парламентских выборов, уверен, мы этого добьемся.

Мы не можем не реагировать на унионистские действия, предпринимаемые некоторыми политическими деятелями Румынии, хотя в остальном серьезных противоречий с соседями у нас нет.

Кроме того, я считаю, что представителям власти нужно запретить обладание двойным гражданством. Я уже неоднократно выступал с такой инициативой. Власти страны должны давать присягу на верность только одному государству и защищать его интересы. В то же время, простые граждане будут иметь право на двойное гражданство, если им это необходимо.

О поддержке государственности

— Мне поступает много предложений о создании Национального фронта в поддержку государственности. Уже в начале мая по всей стране пройдут мероприятия, посвященные его созданию. Я лично приму в них участие. Мы дойдем до каждого села, и на сборе граждан выйдем с официальным предложением. Каждый желающий сможет вступить в патриотическое движение и стать на защиту независимости нашей страны. Будем двигаться вместе и отстаивать государственность Республики Молдова.

О выборах в северной столице

— Борьба за пост примара Бельц будет непростой. Но я уверен, что победу одержит представитель левого политического фланга. Бельчане не проголосуют за правые силы или представителей унионистского движения. Считаю, что фаворитами на выборах будут кандидат от Партии социалистов Александр Усатый или выдвиженец от партии бывшего мэра Бельц. У Александра Усатого есть достаточный опыт работы в местной публичной администрации, знание проблем города и путей их решения, а также необходимые качества для того, чтобы занять соответствующий государственный пост. Он восемь лет был заместителем мэра Бельц и является руководителем территориальной организации ПСРМ. У него есть опыт и узнаваемость, а также очень сильная поддержка актива партии.

О противостоянии России и Запада

— Мы видим противостояние России и Запада. Мир меняется, и уже нет однополярного мира, есть многополярный мир; нет единого центра, откуда контролируется все. Россия и Китай стали мощными державами, США пытается вернуть мировое господство. Для Молдовы ситуация очень опасна тем, что часть западных элит рассматривает Молдову как разменную монету в противостоянии с Россией. Запад, США, ищут возможность любым путем спровоцировать Россию. В Молдове есть замороженный приднестровский вопрос. Запад пытается втянуть Россию в конфликт. Россия своих граждан в Приднестровье не бросит на произвол судьбы, и опять предстанет перед Западом агрессором.

Я говорил об этом на неформальной встрече со всеми семнадцатью послами стран Евросоюза. Самый важный вопрос на сегодня: будет ли в ближайшее время, или даже месяцы, дестабилизация ситуация в Молдове? И то, как нам очень мягко, грамотно от этого уйти. Я понимаю, что нам надо балансировать в такой ситуации, быть равноудаленными от этой геополитической борьбы. Но недальновидная политика парламента, правительства и правящей партии может превратить Молдову в очередную горячую точку в регионе. Я буду делать все возможное, чтобы мы все-таки попытались из этой ситуации выйти без нового конфликта.

О праздновании Дня Победы

— В качестве президента страны сделаю все возможное, чтобы память о Великой Победе, о героизме наших отцов и дедов жила вечно в наших душах и сердцах. В Кишиневе пройдет традиционный Марш Победы, и он будет без партийной символики. Я буду рядом вместе с гражданами. Приглашаю всех жителей принять участие в праздничных мероприятиях. На площади Великого Национального собрания 8 и 9 мая пройдут праздничные концерты. Ждем в гости народного артиста России Олега Газманова, нашего большого друга. Выступят и отечественные артисты. Завершением программы станет праздничный салют.

День 9 мая был, есть и будет для нас Днем Победы, памятью о тех героических годах, когда все народы Советского Союза вместе сражались против фашизма и вместе победили его. Кто не чтит прошлое, у того нет будущего.

Подготовила Елена ЛИТОВЦЕВА.