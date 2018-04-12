СЕСТРАМ СКРИПАЛЬ НЕ ДАЛИ ДОГОВОРИТЬ
В деле об отравлении российского шпиона и его дочери все больше загадок
На прошлой неделе мы опубликовали интервью с двоюродной сестрой Юлии, Викторией Скрипаль, в котором она назвала сразу несколько возможных мотивов отравления своих родственников. С тех пор многое изменилось. Мы связались с Викторией сразу же после ее телефонного разговора с пациенткой окружного госпиталя Солсбери — наверное, самой известной с момента основания клиники.
— Виктория вы знали, что Юлия позвонит?
— Это было сразу после того, как я дала интервью британским СМИ, пожаловавшись на то, что нет возможности хотя бы переговорить по телефону с родственниками. Я в такие совпадения не верю! О звонке ничего не говорили, но около 11.00 5 апреля мне прислали эсэмэс из британского посольства. Представитель сообщил, что я приглашена к 17.30. Я сообщила им, что нахожусь в Ярославле и в Москву к этому времени приехать не смогу.
— А зачем вас приглашали?
— Скорее всего, хотели организовать телемост. Но так как я не смогла приехать, они переиграли свои планы. Около 12.30 мне позвонила Юля…
— У вас определился именно ее телефон? Расскажите подробнее.
— Нет, это был незнакомый мне британский номер.
— Юлия говорила с типичными для нее интонациями? Своими словами объяснялась? И вообще, что вы можете сказать о разговоре?
— Ритм и интонации точно ее. Она всегда говорит размеренно и спокойно. Но вот лично у меня создалось такое впечатление, что она будто читала по листу. Как будто над ней кто-то стоял и контролировал процесс. Когда она отвечала на мои вопросы, ее голос дрожал и прыгал. Такое бывает, когда эмоции переполняют, а в самом конце разговора у меня сложилось впечатление, что она вот-вот разрыдается. Тяжело ей там…
— Вы читали «первое заявление Юлии Скрипаль», опубликованное на сайте «Метрополитен Полис»?
— Да. Это сообщение появилось сразу после того, как я опубликовала запись. Через два часа, если быть точной. Это не совпадение. Я считаю, что все-таки наш с ней разговор неоднозначен, она едва не плакала и сказала, что мне не дадут визу, переводя тему после того, как я сообщила, что приеду и мне нужно будет ее согласие на посещение. К тому же я его записала, а этого, по-видимому, не ожидал никто. Это «заявление» было ответом на публикацию и не чем иным, как официальной расшифровкой позиции тех, кто организовывал разговор, так как он, по моему мнению, прошел не так гладко, как планировалось. Этакая работа над ошибками.
— Юлии была предложена консульская помощь, и она ответила, что пока не нуждается…
— Мы не можем быть уверены в том, что это действительно так. Юля сообщила, что пришла в себя неделю назад. Вопросов возникает очень много. Почему она не позвонила раньше? Почему идет такой противоречивый информационный фон? В том числе я имею в виду и официальные источники…
— Несмотря на отказ в получении визы, вы все же надеетесь на изменение решения консульства Великобритании…
— Все действия я согласовываю с нашим послом Александром Яковенко. После получения визы будем обсуждать порядок и расписание с британцами. Переводчик будет с их стороны во избежание недоразумений. Наше посольство там предоставит мне автомобиль и водителя. Жить я буду на территории нашего диппредставительства. В планах посетить госпиталь в Солсбери, Скотланд-Ярд. В Москве следователь уже заинтересовался моей «бытовой» версией, о которой я вам рассказала ранее. Они установили и выследили «потерявшегося» парня Юли и будут допрашивать. Следователи направят запрос в загс, чтобы прояснить, были ли узаконены отношения Юлии с этим молодым человеком. Меня попросили уточнить у бывшей жены Александра Скрипаля, Натальи, в каком банке она открывала депозит, куда положила около 200 тысяч долларов. Кроме того, сыщики в ближайшее время допросят таксиста, который подвозил Юлию в аэропорт.
— Из какой воздушной гавани улетала Юлия? Она летела одна? Известно, с какого адреса ее забирал таксист?
— Она летела одна. Мне показали записи с камер. На них Юлия приехал на желтом такси в «Шереметьево». На парковке таксист помог ей выгрузиться — он достал из багажника ее большой чемодан. Кроме этого у нее на плече была большая белая сумка и в руках маленький пакетик с документами. Адрес, где ее забирали, следователи мне не сказали. (Скорее всего, квартира на Давыдковской улице. — Л.С.)
— Вы созванивались с кинологическим центром, где временно поселился любимец Юлии, Нуар?
— Да, мне позвонил сам директор Антон. Он приоткрыл завесу тайны о том, кто же все-таки заплатил за пребывание собаки. Это была женщина в годах. Я обзвонила всех подруг Юлии — никто не платил. Скорее всего, продлила проживание мать бойфренда.
— Виктория, наши коллеги провели анализ мест работы Юли в Москве и намекают на то, что все организации так или иначе связаны с США. Вы допускаете, что в этой запутанной истории есть место американскому следу?
— Юля действительно работала в посольстве США. Но кем? После того как ее отца посадили, она туда попыталась устроиться «на шару» — и получилось. Некоторое время она проработала там в колл-центре и при первой же возможности убежала оттуда, так как там были невыносимые условия. Я ее знаю очень хорошо, это не тот человек, который пустится в авантюры и будет передавать какие-то сведения отцу. Нет, нет и еще раз нет. Представьте, она была самым любимым ребенком, избалованная очень. Работать не любила. Юля совершенно точно не шпион!
Лев СПЕРАНСКИЙ