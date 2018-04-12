Игорь Додон: «Западвсегда сдавал своих холопов»
Об этом президент Молдовы заявил в программе «Главный вопрос» на телеканале «НТВ-Молдова».
«Я считаю, что сейчас мы переживаем непростые времена. Появился новый, очень существенный риск для Республики Молдова. Противостояние Запада и России, которое началось еще несколько лет назад, в последние месяцы, недели вошло в очень острую фазу, и это очень опасно. Мы сейчас находимся как на пороховой бочке», – отметил глава молдавского государства.
Искра дестабилизации
В то же время Додон отметил, что понимает, что Запад ищет, где бы уколоть Россию, где бы спровоцировать, чтобы затянуть ее в какие-то региональные конфликты. И, к сожалению, наш регион находится в списке первых, где может быть такая дестабилизация.
«Это означает, что малейшая искра дестабилизации здесь, связанная с унионистами, к примеру, или с Приднестровьем, может перейти в горячую фазу, в войну. Поэтому те, кто на данный момент контролируют правительство и парламент, высылают российских дипломатов и заигрывают с США, делают это либо для того, чтобы понравиться кому-то из-за бугра, или потому, что у них нет поля для маневра, но явно не в интересах нашей страны. Возможно, перед ними поставили задачу, чтобы здесь вспыхнула какая-то война, для того чтобы сюда затащить и другие силы?» – объяснил президент.
Больше всего главу молдавского государства волнует, чтобы Молдова не стала частью геополитического плана по дестабилизации ситуации вокруг России.
«Если нас будут рассматривать как пушечное мясо, и нынешние руководители Молдовы готовы будут под какие-то гарантии согласиться на эту роль, какой будет выход из ситуации? Мы, простые граждане, не должны этого позволить. Мы не должны допустить, чтобы нас положили на сковородку, потому что это выгодно кому-то в борьбе против кого-то. Запад всегда сдавал своих холопов. Таких примеров очень много. Это произойдет и у нас», – подытожил президент РМ.
Земля должна дрожать!
Глава государства призвал всех граждан страны к активному участию в мероприятиях по случаю Дня Победы, в особенности – в традиционном марше, который состоится в Кишиневе 9 мая. «Очень важно, чтобы мы провели 9 Мая на высоком уровне. Я хочу призвать всех граждан очень серьезно подготовиться к этому. Без партийной символики, без того, чтобы тянуть на себя одеяло. Мы должны массово выйти. Знаете, земля должна дрожать. Это марш победителей, Марш Победы», – сказал он.
Глава государства также отметил, что будет в колонне со всеми участниками от начала и до конца ее шествия.
«Надо поднять голову, показать, что мы сила, мы решаем, что происходит в нашей стране, а не какие-то там временщики, которые приезжают на автобусах из Румынии или из других стран», – подытожил он.