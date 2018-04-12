Об этом президент Молдовы заявил в программе «Главный вопрос» на телеканале «НТВ-Молдова».

«Я считаю, что сейчас мы переживаем непростые вре­мена. Появился новый, очень существенный риск для Республики Молдова. Противостояние Запада и России, которое началось еще несколько лет назад, в последние месяцы, недели вошло в очень острую фазу, и это очень опасно. Мы сейчас находимся как на пороховой бочке», – отметил глава молдавского государства.

Искра дестабилизации

В то же время Додон отметил, что понимает, что Запад ищет, где бы уколоть Россию, где бы спровоцировать, чтобы затянуть ее в какие-то региональные конфликты. И, к сожалению, наш регион на­ходится в списке первых, где может быть такая дестабилизация.

«Это означает, что малейшая искра дестабилизации здесь, свя­занная с унионистами, к примеру, или с Приднестровьем, может перейти в горячую фазу, в войну. Поэтому те, кто на данный момент контролируют правительство и парламент, высылают российских дипломатов и заигрывают с США, делают это либо для того, чтобы понравиться кому-то из-за бугра, или потому, что у них нет поля для маневра, но явно не в интересах нашей страны. Возможно, перед ними поставили задачу, чтобы здесь вспыхнула какая-то война, для того чтобы сюда затащить и другие силы?» – объяснил президент.

Больше всего главу молдавского государства волнует, чтобы Молдова не стала частью геополитического плана по дестабили­зации ситуации вокруг России.

«Если нас будут рассматривать как пушечное мясо, и нынешние руководители Молдовы готовы будут под какие-то гарантии согласить­ся на эту роль, какой будет выход из ситуации? Мы, простые граждане, не должны этого позволить. Мы не должны допустить, чтобы нас поло­жили на сковородку, потому что это выгодно кому-то в борьбе против кого-то. Запад всегда сдавал своих холопов. Таких примеров очень много. Это произойдет и у нас», – подытожил президент РМ.

Земля должна дрожать!

Глава государства призвал всех граждан страны к активному участию в мероприятиях по случаю Дня Победы, в особенности – в традиционном марше, который состоится в Кишиневе 9 мая. «Очень важно, чтобы мы провели 9 Мая на высоком уровне. Я хочу призвать всех граждан очень серьезно подготовиться к этому. Без партийной символики, без того, чтобы тянуть на себя одеяло. Мы должны мас­сово выйти. Знаете, земля должна дрожать. Это марш победителей, Марш Победы», – сказал он.

Глава государства также отметил, что будет в колонне со всеми участниками от начала и до конца ее шествия.

«Надо поднять голову, показать, что мы сила, мы решаем, что происходит в нашей стране, а не какие-то там временщики, кото­рые приезжают на автобусах из Румынии или из других стран», – подытожил он.