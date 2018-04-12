Александр Усатый выдвинут кандидатом ПСРМ на пост примара Бельц

Территориальная органи­зация Партии социалистов РМ на своем открытом расширенном заседании 5 апреля предложила Ис­полнительному комитету партии утвердить в каче­стве кандидата на пост примара Бельц своего ру­ководителя – Александра Усатого.

«Для меня особая честь участвовать сегодня в выдви­жении кандидата на пост при­мара северной столицы нашей республики от самого крупного, структурного, активного и само­го сплоченного политического формирования – Партии социа­листов», – сказала на заседании председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Она отметила, что Александр Усатый – это человек команды, профессионал, умеющий рабо­тать с людьми, который знает, чем живут Бельцы. Он сможет управлять городом и навести здесь порядок.

«Мы поддержим Александра Усатого, чтобы предложить на­шей северной столице лучшее будущее», – подчеркнула Зинаи­да Гречаный.

Кандидатуру Александра Усатого поддержали на собра­нии представители ветеран­ской, молодежной организаций, учреждений здравоохранения и образования, других сфер дея­тельности. Они отметили, что Александр Усатый – это профес­сионал, ответственный управле­нец, человек с большим серд­цем и открытой душой, который «умеет ходить пешком», прояв­лять чуткость и заботу о людях. С тех пор как Александр Усатый возглавил территориальную ор­ганизацию Бельц, он вывел ее на новый, более высокий, уровень, объединил людей, которые дей­ствительно любят эту страну. «Ему можно доверить сложный механизм города», – считают го­рожане.

«Профессионализм кандида­та очень важен, – отметил испол­нительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. – Очень часто, к сожа­лению, у нас выбирают на ответ­ственные посты людей по крите­риям, которые никак не влияют на качество управления. Для нас же, Партии социалистов, главный критерий – профессионализм и способность решать проблемы города и его жителей.

Александр Усатый отметил, что он прожил в Бельцах всю со­знательную жизнь: «Здесь про­шло мое детство, юность, здесь я получил образование, создал семью, здесь у меня много дру­зей, знакомых, коллег. К сожале­нию, всех нас очень раздражает ситуация, в которой находится сегодня город – хаос, высокие тарифы, некачественное обслу­живание, катастрофическое со­стояние инфраструктуры, ужас­ные дороги».

Кандидат считает, что при­мар должен заниматься не по­литикой, а решением хозяй­ственных вопросов. Прием на работу на административные должности должен проводиться только на основании открытых конкурсов, назначаться должны исключительно профессиона­лы, порядочные люди, без связи с криминалом. Муниципальные предприятия должны работать открыто. С бизнесом необходи­мо выстраивать конструктивный обоюдовыгодный диалог. В го­роде нужно поддерживать систе­мы здравоохранения, культуры, образования, помогать талант­ливой молодежи, не оставлять без внимания людей преклонно­го возраста – расширить список адресных компенсаций, гаранти­ровать им бесплатный проезд в транспорте.

Александр Усатый выска­зал благодарность за доверие и поддержку Партии социалистов и лидеру ПСРМ – президенту РМ Игорю Додону. Он уверенно заявил, что «все вместе мы спо­собны остановить деградацию Бельц и начать новую жизнь се­верной столицы».