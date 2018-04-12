Главный критерий – профессионализм
Александр Усатый выдвинут кандидатом ПСРМ на пост примара Бельц
Территориальная организация Партии социалистов РМ на своем открытом расширенном заседании 5 апреля предложила Исполнительному комитету партии утвердить в качестве кандидата на пост примара Бельц своего руководителя – Александра Усатого.
«Для меня особая честь участвовать сегодня в выдвижении кандидата на пост примара северной столицы нашей республики от самого крупного, структурного, активного и самого сплоченного политического формирования – Партии социалистов», – сказала на заседании председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.
Она отметила, что Александр Усатый – это человек команды, профессионал, умеющий работать с людьми, который знает, чем живут Бельцы. Он сможет управлять городом и навести здесь порядок.
«Мы поддержим Александра Усатого, чтобы предложить нашей северной столице лучшее будущее», – подчеркнула Зинаида Гречаный.
Кандидатуру Александра Усатого поддержали на собрании представители ветеранской, молодежной организаций, учреждений здравоохранения и образования, других сфер деятельности. Они отметили, что Александр Усатый – это профессионал, ответственный управленец, человек с большим сердцем и открытой душой, который «умеет ходить пешком», проявлять чуткость и заботу о людях. С тех пор как Александр Усатый возглавил территориальную организацию Бельц, он вывел ее на новый, более высокий, уровень, объединил людей, которые действительно любят эту страну. «Ему можно доверить сложный механизм города», – считают горожане.
«Профессионализм кандидата очень важен, – отметил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. – Очень часто, к сожалению, у нас выбирают на ответственные посты людей по критериям, которые никак не влияют на качество управления. Для нас же, Партии социалистов, главный критерий – профессионализм и способность решать проблемы города и его жителей.
Александр Усатый отметил, что он прожил в Бельцах всю сознательную жизнь: «Здесь прошло мое детство, юность, здесь я получил образование, создал семью, здесь у меня много друзей, знакомых, коллег. К сожалению, всех нас очень раздражает ситуация, в которой находится сегодня город – хаос, высокие тарифы, некачественное обслуживание, катастрофическое состояние инфраструктуры, ужасные дороги».
Кандидат считает, что примар должен заниматься не политикой, а решением хозяйственных вопросов. Прием на работу на административные должности должен проводиться только на основании открытых конкурсов, назначаться должны исключительно профессионалы, порядочные люди, без связи с криминалом. Муниципальные предприятия должны работать открыто. С бизнесом необходимо выстраивать конструктивный обоюдовыгодный диалог. В городе нужно поддерживать системы здравоохранения, культуры, образования, помогать талантливой молодежи, не оставлять без внимания людей преклонного возраста – расширить список адресных компенсаций, гарантировать им бесплатный проезд в транспорте.
Александр Усатый высказал благодарность за доверие и поддержку Партии социалистов и лидеру ПСРМ – президенту РМ Игорю Додону. Он уверенно заявил, что «все вместе мы способны остановить деградацию Бельц и начать новую жизнь северной столицы».