Мы вместе победили фашизм
Никому не удастся поссорить народы России и Молдовы
На минувшей неделе исполнилось 26 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией.
В связи с этим событием Игорь Додон направил поздравление президенту России, а Зинаида Гречаный — Чрезвычайному и Полномочному Послу РФ в Молдове. Поздравляя Владимира Путина с этим важным событием, президент Молдовы подчеркнул, что «история отношений наших стран и народов насчитывает гораздо больший срок. Нас связывают единая православная вера, многовековая общая история, годы совместной борьбы и созидания.
Мы вместе противостояли экспансии агрессивных держав как Востока, так и Запада. Мы вместе победили фашизм в Великой Отечественной войне. И молдавский народ никогда не забудет всего того доброго, что для нас сделала и продолжает делать Россия.
К большому сожалению, сегодня отношения между нашими странами переживают не самые лучшие времена. Определенные силы внутри нашей страны и за её пределами хотели бы разорвать добрые отношения между Молдовой и Россией. Убежден, что здравый смысл восторжествует и никому не удастся поссорить наши народы.
Нам предстоит еще много сделать на пути совместного сотрудничества и созидания. Верю, что у наших государств не только славное прошлое, но и достойное будущее».
В свою очередь, председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный направила аналогичное поздравление в адрес Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Молдова Фарита Мухаметшина.
Зинаида Гречаный отметила, что «добрые традиции многолетнего молдо-российского сотрудничества и межчеловеческого общения стали прочной основой взаимодействия наших стран.
В нынешние непростые для международных отношений времена Молдове и России совместными усилиями удалось сохранить высокий уровень политического диалога, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство.
Это нашло свое практическое подтверждение в итогах официальных визитов президента Республики Молдова Игоря Додона в Российскую Федерацию».
Зинаида Гречаный выразила признательность за поддержку мирного и бесконфликтного решения сложных вопросов двух гос