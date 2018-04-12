Никому не удастся поссорить народы России и Молдовы

На минувшей неделе исполнилось 26 лет со дня установ­ления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

В связи с этим событием Игорь Додон направил поздравление президенту России, а Зинаида Гречаный — Чрезвычайному и Полно­мочному Послу РФ в Молдове. Поздравляя Владимира Путина с этим важным событием, президент Молдовы подчеркнул, что «история от­ношений наших стран и народов насчитывает гораздо больший срок. Нас связывают единая православная вера, многовековая общая исто­рия, годы совместной борьбы и созидания.

Мы вместе противостояли экспансии агрессивных держав как Вос­тока, так и Запада. Мы вместе победили фашизм в Великой Отече­ственной войне. И молдавский народ никогда не забудет всего того доброго, что для нас сделала и продолжает делать Россия.

К большому сожалению, сегодня отношения между нашими стра­нами переживают не самые лучшие времена. Определенные силы внутри нашей страны и за её пределами хотели бы разорвать добрые отношения между Молдовой и Россией. Убежден, что здравый смысл восторжествует и никому не удастся поссорить наши народы.

Нам предстоит еще много сделать на пути совместного сотрудни­чества и созидания. Верю, что у наших государств не только славное прошлое, но и достойное будущее».

В свою очередь, председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный направила аналогичное поздравление в адрес Чрезвычайно­го и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Мол­дова Фарита Мухаметшина.

Зинаида Гречаный отметила, что «добрые традиции многолетне­го молдо-российского сотрудничества и межчеловеческого общения стали прочной основой взаимодействия наших стран.

В нынешние непростые для международных отношений времена Молдове и России совместными усилиями удалось сохранить высокий уровень политического диалога, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство.

Это нашло свое практическое подтверждение в итогах официаль­ных визитов президента Республики Молдова Игоря Додона в Россий­скую Федерацию».

Зинаида Гречаный выразила признательность за поддержку мир­ного и бесконфликтного решения сложных вопросов двух гос