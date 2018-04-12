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Никакой коррупции!

12 апреля
00:00 2018
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Александр Усатый подал 10 апреля документы для регистрации в качестве кандидата в примары Бельц

Кандидат на пост Гене­рального примара муни­ципия Бельцы заявил, что сейчас в городе кризис исполнительной власти. Он сказал, что с октября 2014 года во главе горо­да было четыре испол­няющих обязанности и только один примар.

«В такой ситуации говорить о каких-то положительных изме­нениях в жизни города нельзя. Наше решение существующих проблем в городе направле­но на то, чтобы стабилизиро­вать обстановку, преодолеть сложившийся кризис власти и чтобы исполнительный орган был сформирован только из компетентных и ответственных людей. И никакой коррупции! Приоритет – профессионализ­му и порядочности, а не нали­чию тех или иных партийных би­летов в кармане», – подчеркнул Александр Усатый.

Напомним, что Александра Усатого выдвинули в качестве кандидата в примары Бельц 5 апреля на общественном за­седании территориальной организации ПСРМ в городе Бельцы. Кандидату от Партии социалистов РМ высказал свое доверие президент Республи­ки Молдова Игорь Додон. Он заявил, что Усатый должен был стать кандидатом на пост при­мара еще в 2015 году.

До подачи документов на регистрацию на утреннем за­седании Политический ис­полнительный комитет Партии социалистов РМ утвердил кан­дидатуры Александра Усатого на должность примара муни­ципия Бельцы и Иона Чебана на должность Генерального примара муниципия Кишинев, предложенные территориаль­ными организациями для уча­стия в новых местных выборах 20 мая 2018. На заседании Политиисполкома ПСРМ были рассмотрены также предвы­борные платформы кандидатов, которые будут представлены избирателям для дополнения и утверждения.

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Роман

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