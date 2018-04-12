Никакой коррупции!
Александр Усатый подал 10 апреля документы для регистрации в качестве кандидата в примары Бельц
Кандидат на пост Генерального примара муниципия Бельцы заявил, что сейчас в городе кризис исполнительной власти. Он сказал, что с октября 2014 года во главе города было четыре исполняющих обязанности и только один примар.
«В такой ситуации говорить о каких-то положительных изменениях в жизни города нельзя. Наше решение существующих проблем в городе направлено на то, чтобы стабилизировать обстановку, преодолеть сложившийся кризис власти и чтобы исполнительный орган был сформирован только из компетентных и ответственных людей. И никакой коррупции! Приоритет – профессионализму и порядочности, а не наличию тех или иных партийных билетов в кармане», – подчеркнул Александр Усатый.
Напомним, что Александра Усатого выдвинули в качестве кандидата в примары Бельц 5 апреля на общественном заседании территориальной организации ПСРМ в городе Бельцы. Кандидату от Партии социалистов РМ высказал свое доверие президент Республики Молдова Игорь Додон. Он заявил, что Усатый должен был стать кандидатом на пост примара еще в 2015 году.
До подачи документов на регистрацию на утреннем заседании Политический исполнительный комитет Партии социалистов РМ утвердил кандидатуры Александра Усатого на должность примара муниципия Бельцы и Иона Чебана на должность Генерального примара муниципия Кишинев, предложенные территориальными организациями для участия в новых местных выборах 20 мая 2018. На заседании Политиисполкома ПСРМ были рассмотрены также предвыборные платформы кандидатов, которые будут представлены избирателям для дополнения и утверждения.