«СОВЫ» ИЛИ «ЖАВОРОНКИ» — КТО ЛУЧШЕ УЧИТСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ?
Более половины студентов университетов получают более низкие оценки, чем могли бы, поскольку расписание занятий не совпадает с их циркадными ритмами. К такому выводу пришли исследователи из Северо-Восточного университета Иллинойса, научная работа которых посвящена учебному процессу «жаворонков» и «сов».
На первоначальном этапе исследования ученые следили за тем, в какое время суток 15 тысяч студентов университета выходят в Интернет. В первую очередь специалистов интересовали дни, когда студенты не посещали занятия, то есть могли вставать и ложиться в удобное для себя время. Собранные данные позволили получить представление о «биологических часах» участников исследования.
Затем студентов поделили на три группы (тех, кто предпочитал просыпаться позже «жаворонков», но раньше «сов», авторы исследования обозначили как «вьюрков»). Проследив за академической успеваемостью студентов, ученые убедились, что именно среди «вьюрков» она была самой высокой, однако в среднем «жаворонки» не слишком отставали. Сложнее всего справляться с учебными нагрузками оказалось «совам».
При более внимательном анализе полученных данных ученые пришли к выводу, что примерно каждый второй студент был вынужден приходить на занятия в то время, когда его организм еще требовал сна. При этом для каждого десятого из них лекции, напротив, проходили позже, чем наступал пик их дневной активности с точки зрения «биологических часов». При этом именно те люди, у которых циркадные ритмы наиболее расходились с учебным расписанием (в какую бы то ни было сторону), чаще прочих не могли похвастаться высокой успеваемостью. Это было особенно заметно на примере дисциплин, лекции по которым «совы» должны были посещать до полудня.
По мнению ученых, для того чтобы в полной степени раскрыть потенциал каждого студента, расписание занятий в высших учебных заведениях должно стать более гибким.