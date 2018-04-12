Более половины студентов универ­ситетов получают более низкие оценки, чем могли бы, поскольку расписание занятий не совпадает с их циркадными ритмами. К такому выводу пришли ис­следователи из Северо-Восточного уни­верситета Иллинойса, научная работа которых посвящена учебному процессу «жаворонков» и «сов».

На первоначальном этапе исследования ученые следили за тем, в какое время суток 15 тысяч студентов университета выходят в Интернет. В первую очередь специали­стов интересовали дни, когда студенты не посещали занятия, то есть могли вставать и ложиться в удобное для себя время. Со­бранные данные позволили получить пред­ставление о «биологических часах» участни­ков исследования.

Затем студентов поделили на три груп­пы (тех, кто предпочитал просыпаться позже «жаворонков», но раньше «сов», авторы ис­следования обозначили как «вьюрков»). Про­следив за академической успеваемостью студентов, ученые убедились, что именно среди «вьюрков» она была самой высокой, однако в среднем «жаворонки» не слишком отставали. Сложнее всего справляться с учебными нагрузками оказалось «совам».

При более внимательном анализе по­лученных данных ученые пришли к выводу, что примерно каждый второй студент был вынужден приходить на занятия в то время, когда его организм еще требовал сна. При этом для каждого десятого из них лекции, напротив, проходили позже, чем наступал пик их дневной активности с точки зрения «биологических часов». При этом именно те люди, у которых циркадные ритмы наибо­лее расходились с учебным расписанием (в какую бы то ни было сторону), чаще прочих не могли похвастаться высокой успеваемо­стью. Это было особенно заметно на при­мере дисциплин, лекции по которым «совы» должны были посещать до полудня.

По мнению ученых, для того чтобы в полной степени раскрыть потенциал каждо­го студента, расписание занятий в высших учебных заведениях должно стать более гибким.