ДПМ денег не надо
Началась весенняя страда по отмыванию предвыборных средств
Jurnal TV привычно радует телезрителей всевозможным «сливом». Раньше это были телефонные разговоры взяточников из окружения Владимира Филата, потом – компромат на Влада Плахотнюка. Ну а на прошлой неделе в эфире канала была озвучена запись, сделанная на одном из заседаний активистов Демократической партии Криулянского района.
Собрание было организовано с целью сбора средств в пользу ДПМ. Однако у мероприятия была одна весьма необычная особенность – требовались не деньги, а подписи. Исполнительный секретарь криулянской организации Мария Логин доверительно обращалась к однопартийцам: «Не секрет, что взносы мы указываем, но не платим. Мы здесь все свои, говорим как есть». Оказалось, что свои не все. Кто-то записал разговоры на телефон и отдал в редакцию оппозиционного телеканала.
Присутствовавший на заседании председатель района Вячеслав Бурлак пояснял присутствующим: «Заполните этот список, денег мы не просим, еще раз: денег нам не надо». Также Логин попросила районных демократов как можно меньше записывать в бумаги фамилий пенсионеров и студентов, «под них» в партийную кассу можно внести не более 50 леев с каждого. Функционер объясняла: нужны люди денежные, под которых можно отмыть десять процентов от их номинальной заработной платы. Всего надо было собрать персональные данные жителей района для оформления 600 000 леев.
На местные выборы 2015 года Демократическая партия потратила больше всех своих конкурентов – 23,7 миллиона леев. Помимо сотрудников Молдтелекома и других государственных организаций в пользу ДПМ перечисляли свои скромные сбережения и директор гимназии из Теленешт Виорика Кушнир – 70 тысяч леев, и библиотекарь из Унгенского района Пелагия Марсана – 50 тысяч леев. Учитывая недавнее заседание Криулянского райкома демократов, с большой вероятностью можно предположить – деньги учительницы и библиотекаря, как были в Кишиневе, так и остались там же.
Через полгода парламентские выборы, а на них понадобится средств куда большие, чем на местные. Однако ДПМ вряд ли это тревожит. Ведь не просто так сказал районный функционер в кругу своих сообщников, что «денег нам не надо».
Александр БОЦ.