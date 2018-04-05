Началась весенняя страда по отмыванию предвыборных средств

Jurnal TV привычно радует теле­зрителей всевозможным «сливом». Раньше это были телефонные раз­говоры взяточников из окружения Владимира Филата, потом – ком­промат на Влада Плахотнюка. Ну а на прошлой неделе в эфире канала была озвучена запись, сделанная на одном из заседаний активистов Демократической пар­тии Криулянского района.

Собрание было организовано с це­лью сбора средств в пользу ДПМ. Од­нако у мероприятия была одна весьма необычная особенность – требовались не деньги, а подписи. Исполнительный се­кретарь криулянской организации Мария Логин доверительно обращалась к одно­партийцам: «Не секрет, что взносы мы указываем, но не платим. Мы здесь все свои, говорим как есть». Оказалось, что свои не все. Кто-то записал разговоры на телефон и отдал в редакцию оппозицион­ного телеканала.

Присутствовавший на заседании пред­седатель района Вячеслав Бурлак пояснял присутствующим: «Заполните этот список, денег мы не просим, еще раз: денег нам не надо». Также Логин попросила районных демократов как можно меньше записывать в бумаги фамилий пенсионеров и студен­тов, «под них» в партийную кассу можно внести не более 50 леев с каждого. Функ­ционер объясняла: нужны люди денежные, под которых можно отмыть десять процен­тов от их номинальной заработной платы. Всего надо было собрать персональные данные жителей района для оформления 600 000 леев.

На местные выборы 2015 года Демо­кратическая партия потратила больше всех своих конкурентов – 23,7 миллиона леев. Помимо сотрудников Молдтелекома и других государственных организаций в пользу ДПМ перечисляли свои скромные сбережения и директор гимназии из Теле­нешт Виорика Кушнир – 70 тысяч леев, и библиотекарь из Унгенского района Пе­лагия Марсана – 50 тысяч леев. Учитывая недавнее заседание Криулянского райко­ма демократов, с большой вероятностью можно предположить – деньги учительни­цы и библиотекаря, как были в Кишиневе, так и остались там же.

Через полгода парламентские выборы, а на них понадобится средств куда боль­шие, чем на местные. Однако ДПМ вряд ли это тревожит. Ведь не просто так сказал районный функционер в кругу своих сооб­щников, что «денег нам не надо».

Александр БОЦ.