Московский ответ Кишиневу
Из-за опрометчивых решений властей молдавское посольство в России рискует быть закрытым
В минувшую пятницу в Москве было заявлено о высылке из Российской Федерации свыше полутора сотен дипломатов из нескольких десятков стран. Под раздачу попали и трое представителей молдавского посольства.
Напомним, ранее Кишинев объявил трех сотрудников российского диппредставительства персонами нон грата. Таким образом правящая коалиция поддержала позицию Великобритании по «делу Скрипаля». «У Молдовы юридические отношения с Европейским союзом, Соглашение об ассоциации, мы находимся в партнерстве с ЕС, и оно обязывает нас быть солидарными», – рассказал внимающей публике Павел Филип. Впрочем, премьер-министр тут же уточнил: наша страна очень хочет наладить хорошие, взаимоуважительные отношения с Россией. Видимо, в правящей коалиции уверены, что мы, будучи зависимыми от продаж на Восток всего, что выращиваем и перерабатываем, можем при этом безболезненно с Западом «дружить» против своего основного торгового партнера.
«Принципиальную позицию» правительства Молдовы не замедлило оценить посольство США. «Взаимодействуя с европейскими и международными партнерами, Республика Молдова продемонстрировала, насколько серьезно мир принимает текущую глобальную кампанию России по подрыву международного мира и стабильности, угрозе суверенитету и безопасности стран во всем мире, подрыву и дискредитации западных институтов», – говорится в специальном сообщении пресс-службы посольства. Похоже, мы заслужили похвалу. Следовательно, если вовремя поддакнуть «старшему товарищу», то уже и… не обязательно, например, искать украденный миллиард или реформировать судебную систему.
Между тем, Румыния, член НАТО и Евросоюза, в отличие от нейтральной Молдовы, отправила на родину лишь одного представителя посольства России. А состоящая в ЕС Австрия вообще отказалась поддерживать Великобританию в данном вопросе. Министр иностранных дел Румынии Тудор Мелешкану, комментируя действия возглавляемого им ведомства, отметил: «Это относительно мягкая мера, если сравнить, например, с США, которые приняли решение выслать 60 дипломатов, или даже с Республикой Молдова, которая выслала 3 дипломатов из Кишинева». Кстати, у Румынии экономические связи с Россией куда «худосочнее», чем у нас, но в Бухаресте не торопятся довести их до полной деградации, а потому осторожничают.
В молдавском посольстве в Москве до мая 2017-го работали одиннадцать человек. Пятеро чиновников были высланы в качестве ответной меры около года назад, сейчас еще трое. На Кузнецком мосту, 18, где расположено наше диппредставительство в Первопрестольной, вскоре будут остро ощущать нехватку персонала. Интересно, беспокоит ли это нынешние власти? Как будут решаться многочисленные повседневные проблемы наших сограждан, которых, по разным данным, в России трудится от 0,5 до 1 миллиона. Ежегодно они отправляют на родину более миллиарда долларов. Во многом именно за счет этих денег депрессивная экономика еще как-то функционирует. В каком объеме сократится денежный поток из-за границы, когда молдавские трудовые мигранты будут лишены консульской помощи в Москве, скольким придется вынужденно отправиться домой? В «большой геополитической игре» в маленьком Кишиневе об этом сегодня некому и некогда думать.
Александр ЧУДАК.