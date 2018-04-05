Из-за опрометчивых решений властей молдавское посольство в России рискует быть закрытым

В минувшую пятницу в Москве было заявлено о высылке из Российской Федерации свыше полутора сотен дипломатов из нескольких десятков стран. Под раздачу попали и трое предста­вителей молдавского посоль­ства.

Напомним, ранее Кишинев объявил трех сотрудников российского диппред­ставительства персонами нон грата. Та­ким образом правящая коалиция под­держала позицию Великобритании по «делу Скрипаля». «У Молдовы юридиче­ские отношения с Европейским союзом, Соглашение об ассоциации, мы находим­ся в партнерстве с ЕС, и оно обязывает нас быть солидарными», – рассказал вни­мающей публике Павел Филип. Впрочем, премьер-министр тут же уточнил: наша страна очень хочет наладить хорошие, взаимоуважительные отношения с Рос­сией. Видимо, в правящей коалиции уверены, что мы, будучи зависимыми от продаж на Восток всего, что выращиваем и перерабатываем, можем при этом без­болезненно с Западом «дружить» против своего основного торгового партнера.

«Принципиальную позицию» прави­тельства Молдовы не замедлило оце­нить посольство США. «Взаимодействуя с европейскими и международными пар­тнерами, Республика Молдова проде­монстрировала, насколько серьезно мир принимает текущую глобальную кампа­нию России по подрыву международного мира и стабильности, угрозе суверени­тету и безопасности стран во всем мире, подрыву и дискредитации западных ин­ститутов», – говорится в специальном сообщении пресс-службы посольства. Похоже, мы заслужили похвалу. Сле­довательно, если вовремя поддакнуть «старшему товарищу», то уже и… не обя­зательно, например, искать украденный миллиард или реформировать судебную систему.

Между тем, Румыния, член НАТО и Ев­росоюза, в отличие от нейтральной Мол­довы, отправила на родину лишь одного представителя посольства России. А со­стоящая в ЕС Австрия вообще отказалась поддерживать Великобританию в данном вопросе. Министр иностранных дел Ру­мынии Тудор Мелешкану, комментируя действия возглавляемого им ведомства, отметил: «Это относительно мягкая мера, если сравнить, например, с США, кото­рые приняли решение выслать 60 дипло­матов, или даже с Республикой Молдова, которая выслала 3 дипломатов из Киши­нева». Кстати, у Румынии экономические связи с Россией куда «худосочнее», чем у нас, но в Бухаресте не торопятся довести их до полной деградации, а потому осто­рожничают.

В молдавском посольстве в Москве до мая 2017-го работали одиннадцать человек. Пятеро чиновников были высла­ны в качестве ответной меры около года назад, сейчас еще трое. На Кузнецком мосту, 18, где расположено наше дип­представительство в Первопрестольной, вскоре будут остро ощущать нехватку персонала. Интересно, беспокоит ли это нынешние власти? Как будут решаться многочисленные повседневные пробле­мы наших сограждан, которых, по раз­ным данным, в России трудится от 0,5 до 1 миллиона. Ежегодно они отправляют на родину более миллиарда долларов. Во многом именно за счет этих денег де­прессивная экономика еще как-то функ­ционирует. В каком объеме сократится денежный поток из-за границы, когда молдавские трудовые мигранты будут лишены консульской помощи в Москве, скольким придется вынужденно отпра­виться домой? В «большой геополити­ческой игре» в маленьком Кишиневе об этом сегодня некому и некогда думать.

Александр ЧУДАК.