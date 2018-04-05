Нэстасе обещает и после выборов остаться «среди людей»

В минувшее воскресенье мно­гие жители Кишинева, вероятно, были озадачены звонками на их мобильные и стационарные телефоны. Сигнал шел с номера 022996699.

Механический обезличенный голос со­общал опешившим горожанам: «Привет, я Андрей Нэстасе, председатель Платформы «Достоинство и правда». Я являюсь канди­датом в мэры Кишинева и хочу превратить Кишинев в город, в котором можно жить по-человечески. Если вы хотите поддер­жать меня в этом сложном соревновании, пожалуйста, введите 1, если вас это не ин­тересует, введите 2. Спасибо, и я заверяю вас, что всегда останусь среди людей».

Автору за последние два года не раз звонили на мобильный с незнакомых но­меров, но предлагали… приобрести сред­ство от облысения, перевести деньги на спасение бездомных животных и обнали­чить доллары безвременно скончавшего­ся миллионера из Нигерии. Однако с теле­фонной политической агитацией пришлось столкнуться впервые. Это, несомненно, новый инструмент в борьбе за кресло мэра Кишинева.

Обращает на себя внимание то, что Нэстасе запустил политическую рекламу, а точнее телефонный спам, до того как ЦИК объявил о начале предвыборной кампании, к тому же еще не зарегистрировавшись в качестве кандидата и не получив при этом обязательное свидетельство о неподкуп­ности. Столько нарушений за один раз! При этом Нэстасе в прошлом работал про­курором, а ныне он адвокат.

Столь странные действия можно было бы объяснить желанием вывести за рам­ки отчета для ЦИКа часть средств, идущих на предвыборную кампанию. Получить но­мера у телефонной компании, обзвонить N-ое количество потенциальных избира­телей – дело весьма затратное. Кстати, как предполагают аналитики, базу данных клиентов Платформе «DA» могли слить сотрудники какой-нибудь фирмы, предо­ставлящей услуги интернет-телефонии. Например, директор компании Starnet Александр Македон в финансовом отче­те партии за 2017 год выступает одним из главных ее финансистов. На деятельность Платформы предприниматель пожертво­вал около 160 тысяч леев, взносами от 200 до 20 000 леев.

Что еще интересно, в списке спонсо­ров партии почему-то не значится ее пред­седатель Андрей Нэстасе.

Евгений ГОЛЬША.