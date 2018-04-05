«DA» между 1 и 2
Нэстасе обещает и после выборов остаться «среди людей»
В минувшее воскресенье многие жители Кишинева, вероятно, были озадачены звонками на их мобильные и стационарные телефоны. Сигнал шел с номера 022996699.
Механический обезличенный голос сообщал опешившим горожанам: «Привет, я Андрей Нэстасе, председатель Платформы «Достоинство и правда». Я являюсь кандидатом в мэры Кишинева и хочу превратить Кишинев в город, в котором можно жить по-человечески. Если вы хотите поддержать меня в этом сложном соревновании, пожалуйста, введите 1, если вас это не интересует, введите 2. Спасибо, и я заверяю вас, что всегда останусь среди людей».
Автору за последние два года не раз звонили на мобильный с незнакомых номеров, но предлагали… приобрести средство от облысения, перевести деньги на спасение бездомных животных и обналичить доллары безвременно скончавшегося миллионера из Нигерии. Однако с телефонной политической агитацией пришлось столкнуться впервые. Это, несомненно, новый инструмент в борьбе за кресло мэра Кишинева.
Обращает на себя внимание то, что Нэстасе запустил политическую рекламу, а точнее телефонный спам, до того как ЦИК объявил о начале предвыборной кампании, к тому же еще не зарегистрировавшись в качестве кандидата и не получив при этом обязательное свидетельство о неподкупности. Столько нарушений за один раз! При этом Нэстасе в прошлом работал прокурором, а ныне он адвокат.
Столь странные действия можно было бы объяснить желанием вывести за рамки отчета для ЦИКа часть средств, идущих на предвыборную кампанию. Получить номера у телефонной компании, обзвонить N-ое количество потенциальных избирателей – дело весьма затратное. Кстати, как предполагают аналитики, базу данных клиентов Платформе «DA» могли слить сотрудники какой-нибудь фирмы, предоставлящей услуги интернет-телефонии. Например, директор компании Starnet Александр Македон в финансовом отчете партии за 2017 год выступает одним из главных ее финансистов. На деятельность Платформы предприниматель пожертвовал около 160 тысяч леев, взносами от 200 до 20 000 леев.
Что еще интересно, в списке спонсоров партии почему-то не значится ее председатель Андрей Нэстасе.
Евгений ГОЛЬША.