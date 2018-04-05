Пришло время решать конкретные вопросы

В понедельник Вадим Красно­сельский отправился с очередным визитом в Москву. В Первопре­стольной глава Приднестровья провел встречу с членами Совета Федерации, отдельно пообщал­ся с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, ответил на вопросы журналистов.

На всех площадках речь обязательно заходила о перспективах урегулирования последствий приднестровского конфлик­та. Вадим Красносельский подтвердил, что в конце апреля пройдет его встреча с президентом Игорем Додоном. Состоится она в Бендерах.

Лидер региона в частности отметил: «Сейчас не время вести политические де­баты. Наступает пора решать конкретные вопросы, от которых зависит жизнь про­стых людей – как на левом, так и на правом берегах Днестра. Открыт мост через реку Днестр, который долгое время находился во внеэксплуатационном состоянии. Есть целый ряд вопросов, которые требуют ре­шения: номерные знаки, банковский сек­тор, железная дорога, прекращение поли­тически мотивированных уголовных дел в отношении граждан Приднестровья и так далее. Все эти вопросы находятся в по­вестке дня формата «5+2», рабочих групп. Экспертные группы постоянно заседают, и мы достигаем компромисса по многим во­просам, что очень радует».

На встрече с Дмитрием Рогозиным лидер Приднестровья особо подчеркнул: переформатирование переговоров в тра­диционном формате «5+2», о котором го­ворят некоторые политики с правого бере­га, – неприемлемо.

Игорь Додон и Вадим Красносельский в 2017 году провели две встречи: 4 января и 30 марта. Четвертый президент, Николай Тимофти, официально не встретился ни с одним представителем Левобережья.

Виктор ЛАЗАР.