Апрельские тезисы
Пришло время решать конкретные вопросы
В понедельник Вадим Красносельский отправился с очередным визитом в Москву. В Первопрестольной глава Приднестровья провел встречу с членами Совета Федерации, отдельно пообщался с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, ответил на вопросы журналистов.
На всех площадках речь обязательно заходила о перспективах урегулирования последствий приднестровского конфликта. Вадим Красносельский подтвердил, что в конце апреля пройдет его встреча с президентом Игорем Додоном. Состоится она в Бендерах.
Лидер региона в частности отметил: «Сейчас не время вести политические дебаты. Наступает пора решать конкретные вопросы, от которых зависит жизнь простых людей – как на левом, так и на правом берегах Днестра. Открыт мост через реку Днестр, который долгое время находился во внеэксплуатационном состоянии. Есть целый ряд вопросов, которые требуют решения: номерные знаки, банковский сектор, железная дорога, прекращение политически мотивированных уголовных дел в отношении граждан Приднестровья и так далее. Все эти вопросы находятся в повестке дня формата «5+2», рабочих групп. Экспертные группы постоянно заседают, и мы достигаем компромисса по многим вопросам, что очень радует».
На встрече с Дмитрием Рогозиным лидер Приднестровья особо подчеркнул: переформатирование переговоров в традиционном формате «5+2», о котором говорят некоторые политики с правого берега, – неприемлемо.
Игорь Додон и Вадим Красносельский в 2017 году провели две встречи: 4 января и 30 марта. Четвертый президент, Николай Тимофти, официально не встретился ни с одним представителем Левобережья.
Виктор ЛАЗАР.