«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» ТЕРЕЗЫ МЭЙ
Презентация российского «морского чудовища» в 6 слайдах
В руки журналистов попала презентация, которая была показана представителям иностранных государств в посольстве Великобритании в Москве. Именно после этого брифинга десятки стран приняли решение выслать российских дипломатов. Презентация из шести слайдов была нацелена на то, чтобы представить «убедительные доказательства» вины России в отравлении Сергея Скрипаля.
«У России длинные щупальца», — подчеркнула на брифинге в Белом доме пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт. «Да, она — как чудовище из морских глубин», — добавила она позже, отвечая на вопрос журналиста.
К британской презентации тоже есть много вопросов, главный из которых — она не содержит абсолютно никаких новых или неопровержимых фактов. Но тем не менее именно в ней Россия из государства, которое «с большой долей вероятности» ответственно за отравление Сергея Скрипаля, переквалифицирована в «виновное без малейшего сомнения».
Совершенно непонятно, как на основе такого «документа» союзники Великобритании из 25 стран и НАТО могли пойти на такой серьезный шаг, как высылка в общей сложности 150 российских дипломатов со своей территории.
Как сообщает «Коммерсант», презентация британцев содержала всего шесть слайдов. Первый из них был вводным и состоял только из заглавия: «Инцидент в Солсбери».
Слайд №2. Хронология событий. От отравления в Солсбери до высылки 23 российских дипломатов. Основной упор был сделан на то, что Лондон предоставил Москве время на объяснения и не получил их. Упомянуто и о том, что Тереза Мэй направила запрос в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) 14 марта, и ее специалисты прибыли на место происшествия 19 марта.
Под «временем для объяснений» имеется в виду 24-часовой ультиматум, объявленный Терезой Мэй 12 марта, в формулировках которого Москву уже обвинили и поставили в положение оправдывающейся. Также совершенно непонятно, почему специалистов ОЗХО пригласили только через 10 дней после инцидента. И почему бы для усиления своей аргументации не дождаться выводов этой самой ОЗХО? Ведь одного факта прибытия международных специалистов в Солсбери явно недостаточно для подкрепления безоговорочных утверждений.
Слайд №3. Выводы британской лаборатории «Портон Даун» (именно их должна проверить ОЗХО) о том, что при покушении на убийство Скрипаля был использован нервно-паралитический агент группы «Новичок», который «разрабатывается только Россией». «У нас нет сомнений в том, что Россия несет ответственность, — говорится в докладе. — Ни одна страна, кроме России, не сочетает в себе способность (производить данное отравляющее вещество. — АВТ.), намерение и мотив. Не существует другого правдоподобного объяснения».
Выводы о существовании советского «Новичка» по сути основаны на книге уехавшего в США советского ученого Вила Мирзаянова. В ней он приводит формулы вещества, которое и стало известно как «Новичок». По мнению Антона Уткина, эти формулы совсем не сложные, и любой опытный химик, специализирующийся на химии фосфорорганических веществ, может синтезировать подобные соединения в лаборатории. Так что с появлением книги Мирзаянова многие страны могли это сделать — хотя бы с целью разработки защитных средств от нового оружия. Подобные «оборонительные» исследования разрешены Конвенцией по запрещению химического оружия. Она дает право на производство до 10 кг вещества в год на одном объекте и до 100 г — в неограниченном числе исследовательских центров.
Лондон парирует это тем, что у каждой лаборатории якобы есть особый «почерк», позволяющий определить, что вещество было произведено именно в ней. Да, примеси, которые содержались в исходных реагентах или образовались в ходе химической реакции, могут указывать на конкретное место производства. Так, следы уникальной примеси в плавиковом шпате, добытом в определенной шахте, могут пройти все стадии синтеза и оказаться в конечном продукте. Но, зная эти нюансы, ученые, которые хотят подделать «почерк» российской лаборатории, могли специально взять для синтеза треххлористый фосфор из уникального шпата, который указал бы на Россию.
Слайд №4. Воздействие нервно-паралитического газа на организм человека и количество пострадавших. 31 человек обратился в больницу, а 131, возможно, контактировал со смертельным веществом.
Все это не добавляет никаких новых аргументов против России. Все знают, что химическое оружие — это плохо, вопрос в том, кто его применил.
Слайд №5. Истории «преступлений» российского государства. Затем, судя по всему, из рукава была вынута «козырная карта» — слайд, рассказывающий о прошлых «криминальных эпизодах». В них вошли «вторжение в Грузию» в августе 2008 года, «аннексия Крыма» и «оккупация Украины» в 2014-м, попытка переворота в Черногории в 2016 году и даже разработка вируса NotPetya в 2017-м. Венчала эту цепочку «вишенка на торте» — отравление Скрипалей.
Слайд как бы намекает на долгое, но не бесконечное терпение мирового сообщества, которое стойко переносило неподобающее поведение Москвы все эти годы. Остается только похвалить создателей презентации за блестящее использование манипулятивной стратегии убеждения. Выглядело это так, что Россию наказывают не столько за отравление Скрипалей, сколько за совокупность былых грехов, которые до поры до времени прощали, а зря. Хотя в число аргументов затесались и совсем неоднозначные: об авторах вируса NotPetya достоверно ничего не известно (высказывались предположения, что его могли разработать и в КНДР), а влияние российского государства на результат американских выборов не доказало пока даже расследование Мюллера.
Слайд №6. Выводы. В завершение были предложены меры, направленные на то, чтобы это поведение в будущем пресечь, которые сводились к международной изоляции России. Это, в частности, «приостановка всех двусторонних контактов», «усиленный контроль на границах», «борьба с криминалом и коррупцией» и «подрыв российской шпионской сети в Соединенном Королевстве».
Насколько эти меры будут действенны — тоже большой вопрос. Но пугает, что они были приняты без доказательств вины России. И этих доказательств никто и не требовал. Как на днях отметил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, «в мире уже идет не холодная война, а ледяная…». И истина уже никого не интересует.
Любовь ГЛАЗУНОВА.