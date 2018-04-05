Презентация российского «морского чудовища» в 6 слайдах

В руки журналистов по­пала презентация, кото­рая была показана пред­ставителям иностранных государств в посольстве Великобритании в Мо­скве. Именно после этого брифинга десятки стран приняли решение выслать рос­сийских дипломатов. Презента­ция из шести слайдов была на­целена на то, чтобы представить «убедительные доказательства» вины России в отравлении Сер­гея Скрипаля.

«У России длинные щупальца», — под­черкнула на брифинге в Белом доме пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт. «Да, она — как чудовище из морских глубин», — до­бавила она позже, отвечая на вопрос жур­налиста.

К британской презентации тоже есть много вопросов, главный из которых — она не содержит абсолютно никаких новых или неопровержимых фактов. Но тем не менее именно в ней Россия из государства, кото­рое «с большой долей вероятности» ответ­ственно за отравление Сергея Скрипаля, переквалифицирована в «виновное без ма­лейшего сомнения».

Совершенно непонятно, как на основе такого «документа» союзники Великобрита­нии из 25 стран и НАТО могли пойти на такой серьезный шаг, как высылка в общей слож­ности 150 российских дипломатов со своей территории.

Как сообщает «Коммерсант», презен­тация британцев содержала всего шесть слайдов. Первый из них был вводным и со­стоял только из заглавия: «Инцидент в Сол­сбери».

Слайд №2. Хронология событий. От от­равления в Солсбери до высылки 23 россий­ских дипломатов. Основной упор был сделан на то, что Лондон предоставил Москве время на объяснения и не получил их. Упомянуто и о том, что Тереза Мэй направила запрос в Орга­низацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) 14 марта, и ее специалисты прибыли на место происшествия 19 марта.

Под «временем для объяснений» имеет­ся в виду 24-часовой ультиматум, объявлен­ный Терезой Мэй 12 марта, в формулировках которого Москву уже обвинили и поставили в положение оправдывающейся. Также со­вершенно непонятно, почему специалистов ОЗХО пригласили только через 10 дней по­сле инцидента. И почему бы для усиления своей аргументации не дождаться выводов этой самой ОЗХО? Ведь одного факта при­бытия международных специалистов в Сол­сбери явно недостаточно для подкрепления безоговорочных утверждений.

Слайд №3. Выводы британской лабо­ратории «Портон Даун» (именно их должна проверить ОЗХО) о том, что при покушении на убийство Скрипаля был использован нервно-паралитический агент группы «Нови­чок», который «разрабатывается только Рос­сией». «У нас нет сомнений в том, что Россия несет ответственность, — говорится в до­кладе. — Ни одна страна, кроме России, не сочетает в себе способность (производить данное отравляющее вещество. — АВТ.), намерение и мотив. Не существует другого правдоподобного объяснения».

Выводы о существовании советского «Новичка» по сути основаны на книге уехав­шего в США советского ученого Вила Мирза­янова. В ней он приводит формулы вещества, которое и стало известно как «Новичок». По мнению Антона Уткина, эти формулы со­всем не сложные, и любой опытный химик, специализирующийся на химии фосфорор­ганических веществ, может синтезировать подобные соединения в лаборатории. Так что с появлением книги Мирзаянова многие страны могли это сделать — хотя бы с це­лью разработки защитных средств от нового оружия. Подобные «оборонительные» иссле­дования разрешены Конвенцией по запре­щению химического оружия. Она дает право на производство до 10 кг вещества в год на одном объекте и до 100 г — в неограничен­ном числе исследовательских центров.

Лондон парирует это тем, что у каждой лаборатории якобы есть особый «почерк», позволяющий определить, что вещество было произведено именно в ней. Да, при­меси, которые содержались в исходных реа­гентах или образовались в ходе химической реакции, могут указывать на конкретное место производства. Так, следы уникаль­ной примеси в плавиковом шпате, добытом в определенной шахте, могут пройти все стадии синтеза и оказаться в конечном про­дукте. Но, зная эти нюансы, ученые, которые хотят подделать «почерк» российской лабо­ратории, могли специально взять для син­теза треххлористый фосфор из уникального шпата, который указал бы на Россию.

Слайд №4. Воздействие нервно-паралитического газа на организм че­ловека и количество пострадавших. 31 человек обратился в больницу, а 131, воз­можно, контактировал со смертельным ве­ществом.

Все это не добавляет никаких новых аргументов против России. Все знают, что химическое оружие — это плохо, вопрос в том, кто его применил.

Слайд №5. Истории «преступлений» российского государства. Затем, судя по всему, из рукава была вынута «козырная кар­та» — слайд, рассказывающий о прошлых «криминальных эпизодах». В них вошли «вторжение в Грузию» в августе 2008 года, «аннексия Крыма» и «оккупация Украины» в 2014-м, попытка переворота в Черногории в 2016 году и даже разработка вируса NotPetya в 2017-м. Венчала эту цепочку «вишенка на торте» — отравление Скрипалей.

Слайд как бы намекает на долгое, но не бесконечное терпение мирового сообще­ства, которое стойко переносило неподо­бающее поведение Москвы все эти годы. Остается только похвалить создателей презентации за блестящее использование манипулятивной стратегии убеждения. Вы­глядело это так, что Россию наказывают не столько за отравление Скрипалей, сколько за совокупность былых грехов, которые до поры до времени прощали, а зря. Хотя в число аргументов затесались и совсем не­однозначные: об авторах вируса NotPetya достоверно ничего не известно (высказы­вались предположения, что его могли раз­работать и в КНДР), а влияние российского государства на результат американских вы­боров не доказало пока даже расследование Мюллера.

Слайд №6. Выводы. В завершение были предложены меры, направленные на то, чтобы это поведение в будущем пресечь, которые сводились к международной изоля­ции России. Это, в частности, «приостановка всех двусторонних контактов», «усиленный контроль на границах», «борьба с кримина­лом и коррупцией» и «подрыв российской шпионской сети в Соединенном Королев­стве».

Насколько эти меры будут действен­ны — тоже большой вопрос. Но пугает, что они были приняты без доказательств вины России. И этих доказательств никто и не требовал. Как на днях отметил министр ино­странных дел Сербии Ивица Дачич, «в мире уже идет не холодная война, а ледяная…». И истина уже никого не интересует.

Любовь ГЛАЗУНОВА.