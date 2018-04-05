Главной целью общества должно стать сохранение целостности народа, убежден глава государства

Президент страны в минувший вторник принял участие в Международной конференции «Демографические вызовы в Республике Молдова: причины, последствия и пути решения, основанные на международном опыте». Конференция организована по инициативе главы государства в партнерстве с Организацией Объединенных Наций, Международным валютным фондом, а также Академией наук Молдовы.

Предлагаем читателям «МК» основные выдержки из текста выступления президента Молдовы:

О ликвидаторах Молдовы

— Серьезные упущения, которые допустили за некоторым исключением все режимы, управляющие страной с 1991 года, превратили Молдову в самую бедную и безлюдную страну в Европе.

Хронические экономические и социальные проблемы, с которыми сталкивается страна, постоянно подпитывались скептицизмом ряда наших граждан к будущему государства и способности молдаван к самоуправлению.

И слабостью нашего государства, переживающего переходный период, не преминули воспользоваться некоторые политические силы, как в стране, так и за ее пределами. Эти силы больше не прячутся за ложными постулатами, а открыто заявляют о своем намерении ликвидировать государство Республика Молдова.

О проблеме номер один

— Сегодня очевидно, что демографическая ситуация в Республике Молдова вызывает тревогу, поэтому спасение нашего народа от упадка и дезинтеграции должно стать главной приоритетной задачей как для политического класса, так и для академического сообщества и гражданского общества.

Обращаю ваше внимание на тот факт, что мы лидируем в самом печальном в мире топе – топе стран, которые быстрее всех теряют свое население.

Считаю, что демографическая проблема – это проблема номер один для нашего народа.

О грядущей катастрофе

— В Республике Молдова, по сравнению с Молдавской Советской Социалистической Республикой конца 80-х годов прошлого века, население уменьшилось почти на миллион. А если посчитать людей, выехавших за рубеж на учебу или работу, то цифра демографических потерь достигнет почти двух миллионов. Следует отметить, что отток населения происходит за счет молодежи.

Сегодня в Республике Молдова рождается почти в два раза меньше детей, чем в 1991 году, а в будущем тенденция еще более тревожная. Если в 1991 году рождаемость превышала смертность более чем на 26 тысяч, то сейчас естественный прирост населения достиг отрицательной величины, то есть регистрируется больше смертей, чем рождений.

Закрываются детские сады, школы и больницы. Есть села, в которых в течение года не родился ни один ребенок. Много маленьких детей растут без родителей, без воспитательной базы и без освоения семейных ценностей.

Согласно прежним прогнозам, население Республики Молдова до 2050 года сократится более чем на миллион, то есть почти треть населения государства будет утеряна. А если верить последним тенденциям, то, похоже, что демографическая потеря миллиона человек произойдет гораздо раньше – через 10-20 лет. Перспективы и в самом деле катастрофические.

О разделенном государстве

— Главной целью всех наших социально-экономических, образовательных, политических, геополитических действий должно стать демографическое восстановление населения и существенное уменьшение уровня эмиграции. Если мы не сохраним целостность народа, наш государственный проект может не реализоваться в перспективе.

Понятно, что демографическая ситуация, которая сложилась в нашей стране, вызвана негативными процессами, происходящими в основных социально-экономических областях. За все эти годы нам не удалось построить прочное правовое государство, в котором граждане чувствовали бы себя защищенными. Мы далеки от общества с подлинной демократией. С экономической точки зрения мы еще недостаточно развиты, а уровень жизни большинства граждан очень низкий. И одной из причин является отсутствие согласия как в общественной, так и в политической жизни.

Страна продолжает быть разделенной по различным геополитическим векторам, что подрывает способность общества объединить свои усилия для решения насущных проблем.

О молдавской идентичности

— В течение первого года моей деятельности на посту президента Республики Молдова у меня было множество встреч с гражданами страны, и почти все они говорили о консолидации усилий для выхода из этой трудной ситуации.

Прежде всего, большинство граждан хотят укрепления государственности Республики Молдова и защиты молдавской идентичности. Особенно на фоне провокаций, которым в этот период подвергается молдавская государственность. Унаследовать страну, независимое государство – это большое счастье, но и огромная ответственность. Из более чем 3500 существующих сегодня на земле народов молдаване имеют счастье и гордость находиться в числе примерно 200 народов, у которых есть собственное государство.

О конституционном долге

— В качестве всенародно избранного президента мой политический и конституционный долг – гарантировать и укреплять государственность Республики Молдова, обеспечить независимость, суверенитет и целостность страны. Таков же долг и других народных избранников. Это общая цель, которая должна объединить нас в действиях по укреплению государственности. Должна, но, к сожалению, этого не происходит.

Многие из вас, наверное, знают, что я своим указом объявил 2018 год Годом Господаря Штефана Великого и Святого, чтобы подчеркнуть нашу историческую, государственную и идентитарную непрерывность как народа еще со средневекового периода. Надеялся на поддержку со стороны правительства и большинства депутатов в проведении в этом году мероприятий по укреплению молдавской государственности. Но, к сожалению, они проявили больше интереса к теме объединения с Румынией, чем к чествованию символа молдавской государственности. Отечественный политический класс не отстаивает интересы государства.

О подрыве суверенитета

— У нас нет общей и консолидированной реакция на любые недружественные попытки подрыва суверенитета и независимости нашего государства. Отсутствует национальный политический консенсус в отношении защиты и культивирования нашей молдавской идентичности, в том числе путем подчинения проводимой властями политики воле подавляющего большинства населения Республики Молдова относительно национальной идентичности и используемого языка.

В такой ситуации граждане и, в первую очередь, молодежь воспитываются в духе недоверия к ценностям страны. Нет уважения к авторитету государства. Молодежь не убеждают в том, что у нашей страны есть будущее и перспективы. И как результат такого отношения к стране – желание молодежи покинуть Молдову или одобрить объединение с румынским государством.

О коррупции и юстиции

— Не лучше обстоят дела и с правовым государством и укреплением демократии. В результате оценки, проведенной по восьми ключевым факторам, касающимся соблюдения законодательства, Республика Молдова занимает 77 место из 113 стран согласно «Индексу верховенства Закона – 2015».

Эта непочетная позиция хуже, чем болезненное «достижение» быть самой бедной страной на континенте, так как серьезные недостатки в работе правосудия, а также коррупция в высших эшелонах власти компрометируют любые усилия общества, направленные на повышение уровня жизни.

Согласно многим международным отчетам, одной из самых серьезных проблем в Республике Молдова остается коррупция и подчинение юстиции политическому классу.

Об отношениях с Россией и Европой

— Другой чувствительной и хронической для Молдовы темой является отсутствие независимой, взвешенной внешней политики, проводимой в интересах граждан страны.

Геополитические интересы Республики Молдова должны быть подчинены национальным интересам, а не навязанным извне политическим программам. Считаю, что мы должны отказаться от геополитической борьбы и установить мораторий на внешнюю интеграцию на Запад или на Восток. Целью политического класса, по меньшей мере, на последующее десятилетие, должна стать Республика Молдова, а не внешний проект, связанный либо с Россией, либо с Европой.

О нейтралитете

— Из зоны конфликта Молдова должна стать зоной контакта с разными странами, зоной, в которой пересекаются в первую очередь экономические интересы наших соседей и партнеров. Нельзя забывать, что и положительное решение приднестровской проблемы не может быть найдено вне рамок военного и геополитического нейтралитета Республики Молдова.

Следовательно, я считаю, что наша страна не должна состоять ни в одном внешнем военном формате, будь то НАТО или любой другой. А на территории страны не должно быть иностранных войск. Территориальное воссоединение страны путем возвращения Приднестровья в состав государства возможно только при условии, что Молдова сохранит свой нейтралитет, а также добрые отношения с Российской Федерацией, а не только со странами Запада.

О банковском преступлении

— Драматический спад экономики в результате банковского преступления в 2014 году не может быть компенсирован ежегодным ростом в 3-4%. Такая анемичная динамика означает медленную смерть и для экономики, и для нас как общества.

В свою очередь конкурентоспособная экономика является главным условием для социального государства, в котором самые уязвимые категории населения могут прожить свою жизнь по принятым в цивилизованном мире стандартам.

О межнациональной гармонии

— Особо хочу выделить еще одну область высокой чувствительности. Республика Молдова является многонациональным государством, в котором сосуществуют более двадцати этносов с различной представительностью.

И молдаване, и те, кто признает себя румынами, и украинцы, и русские, и гагаузы, и болгары, и цыгане, и евреи, и поляки, и белорусы – все национальности, которые живут в Республике Молдова, должны воспринимать себя как часть молдавской гражданской нации, единой и консолидированной.

Залог успеха молдавского государства кроется в обеспечении межнациональной гармонии.

О православии

— Также надо иметь в виду, что есть то, что объединяет большинство граждан Республики Молдова – это наша православная христианская религия. Более 90% граждан страны заявили, что они христиане.

Православная религия – это фундамент, который обеспечивает наше единство как народа, и его надо правильно осваивать. Я уверен, что благодаря религиозным ценностям и христианской морали мы сможем восстановить в нашем обществе институт традиционной семьи. Но для этого нужен стратегический подход, который, надеюсь инициировать в этом году, когда в Кишинэу под моим патронатом как президента будет организован Всемирный конгресс семей.