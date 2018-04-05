Глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева — лидер доверия граждан

Об этом свидетельствуют результаты опроса, прове­денного Ассоциацией социологов и демографов Мол­довы в марте 2018 года. Согласно опросу, за Иона Чебана проголосовали бы 30% из определившихся граждан или 20,5% от всех опрошенных, в том числе неопределившихся, если бы выборы в Кишиневе со­стоялись в ближайшее воскресенье.

Отметим, что опрос проводился еще до того, как Ион Чебан был рекомендован в качестве кандидата от Партии социалистов на пост Генерального примара Кишинева. То есть уже на старте Ион Чебан является лидером, учитывая предпочтения избирателей.

Опрос подтвердил также тенденции предыдущего рейтинга доверия политиков и политических партий. Согласно его резуль­татам, президент Республики Молдова Игорь Додон является безоговорочным лидером общественного доверия – главе госу­дарства доверяют более половины граждан Молдовы (52,6%). Игорю Додону доверяют почти в 17 раз больше граждан, чем премьер-министру Павлу Филипу, у которого 3,1% доверия, и в 52 раза больше, чем председателю парламента Андриану Кан­ду, у которого всего 1% народного доверия.

Партия социалистов, согласно опросу, возглавляет рейтинг политических формирований. Если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье, то за ПСРМ свои голоса отдали бы 50,5% от числа определившихся с выбором граждан. В парламент также прошли бы Партия «Действие и солидарность» (19,3%), Демпар­тия (10,7%) и Платформа «Достоинство и правда» (8,9%).

В опросе, проводившемся Ассоциацией социологов и демогра­фов Молдовы в марте 2018 года, приняли участие 1197 совершен­нолетних граждан Молдовы из 79 населенных пунктов, исключая Приднестровье. Максимальная погрешность составляет +/-3%.