В этом уверен Ион Чебан, глава фракции ПСРМ в мунсовете

Ион Чебан встретился 2 апреля с мэром столицы Азер­байджана Баку Хаджибалой Абуталыбовым. И написал на своей странице в социальных сетях о том, что он по­делился с мэром Баку впечатлениями о столице Азер­байджана: «Первый раз я здесь был в 2005 году. За это время город сказочно преобразился. Сейчас это один из наиболее динамично развивающихся городов всего постсоветского пространства».

Лидер социалистов в мунсо­вете обратил внимание на то, как изменился Баку: «Замечательный аэропорт имени Гейдара Алиева, Олимпийский стадион, Дворец спорта, 16-километровый парк вдоль набережной, Бакинский кристальный зал, построенный специально для Евровидения, Центр Гейдара Алиева, оригиналь­ная архитектура высотных домов, «Пламенные башни», Приморский бульвар протяжённостью в 25 ки­лометров и многое другое. Всё это потрясает воображение всех, кто побывал в этом городе».

Ион Чебан отметил также, что ему крайне «обидно, что Киши­нёв в эти же годы деградировал и продолжает деградировать. Го­родские власти продолжают уро­довать столицу своими некомпе­тентными решениями и раздачей земельных участков под хаотич­ную застройку».

Глава фракции ПСРМ считает, что в реформировании столицы нам следует ориентироваться на ны­нешний Баку: «И не надо кивать на то, что в Азербайджане есть ресур­сы. Здесь в первую очередь вопрос в воле, в желании, в компетентности и в наличии твёрдого плана преоб­разований. Рассмотрели много проектов. Что очень понравилось – так это приоритеты озеленения. Практически везде, где планирова­лась застройка, отказались от нее в пользу создания городских парков и общественных мест».

Мэр Баку Хаджибала Абуталы­бов предложил Кишинёву всесто­роннюю помощь в экономической, урбанистической, культурной, об­разовательной сферах. «Мы будем развивать сотрудничество между двумя столицами. Убеждён, что нам под силу преобразовать Кишинёв точно так же, как был преобразован Баку и многие другие красивые го­рода. И мы это осуществим.

Пригласил мэра Баку посе­тить в ближайшем будущем Ки­шинёв», – написал Ион Чебан в заключение.