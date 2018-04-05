Мы можем преобразовать Кишинёв
В этом уверен Ион Чебан, глава фракции ПСРМ в мунсовете
Ион Чебан встретился 2 апреля с мэром столицы Азербайджана Баку Хаджибалой Абуталыбовым. И написал на своей странице в социальных сетях о том, что он поделился с мэром Баку впечатлениями о столице Азербайджана: «Первый раз я здесь был в 2005 году. За это время город сказочно преобразился. Сейчас это один из наиболее динамично развивающихся городов всего постсоветского пространства».
Лидер социалистов в мунсовете обратил внимание на то, как изменился Баку: «Замечательный аэропорт имени Гейдара Алиева, Олимпийский стадион, Дворец спорта, 16-километровый парк вдоль набережной, Бакинский кристальный зал, построенный специально для Евровидения, Центр Гейдара Алиева, оригинальная архитектура высотных домов, «Пламенные башни», Приморский бульвар протяжённостью в 25 километров и многое другое. Всё это потрясает воображение всех, кто побывал в этом городе».
Ион Чебан отметил также, что ему крайне «обидно, что Кишинёв в эти же годы деградировал и продолжает деградировать. Городские власти продолжают уродовать столицу своими некомпетентными решениями и раздачей земельных участков под хаотичную застройку».
Глава фракции ПСРМ считает, что в реформировании столицы нам следует ориентироваться на нынешний Баку: «И не надо кивать на то, что в Азербайджане есть ресурсы. Здесь в первую очередь вопрос в воле, в желании, в компетентности и в наличии твёрдого плана преобразований. Рассмотрели много проектов. Что очень понравилось – так это приоритеты озеленения. Практически везде, где планировалась застройка, отказались от нее в пользу создания городских парков и общественных мест».
Мэр Баку Хаджибала Абуталыбов предложил Кишинёву всестороннюю помощь в экономической, урбанистической, культурной, образовательной сферах. «Мы будем развивать сотрудничество между двумя столицами. Убеждён, что нам под силу преобразовать Кишинёв точно так же, как был преобразован Баку и многие другие красивые города. И мы это осуществим.
Пригласил мэра Баку посетить в ближайшем будущем Кишинёв», – написал Ион Чебан в заключение.