Социалисты на страже интересов горожан

В минувшую пятницу прошла очередная тематическая пресс- конференция председателя фрак­ции Партии социалистов в Муни­ципальном совете Кишинева Иона Чебана, посвященная работе со­циалистов в области жилищно- коммунального хозяйства и обу­стройства территории столицы.

Чебан отметил, что эта сфера жизни города является чрезвычайно важной для его жителей, и заверил, что она была и останется одним из приоритетов работы фракции ПСРМ. Говоря о достигнутых резуль­татах, он в первую очередь отметил отмену оплаты дополнительных расходов воды для тысяч кишиневцев с низкими доходами. В то же время он заявил, что от такой платы должны быть освобождены абсо­лютно все жители столицы, а для этого каждый потребитель должен заключить индивидуальный контракт с поставщиком.

– Мы боролись и будем бороться за то, чтобы кишиневцы платили лишь за потребленную воду. А избежать потерь воды можно посред­ством как более качественного администрирования SA «Apă-Canal», так и модернизации предприятия. У наших экспертов есть четкий взгляд на эту проблему, и я уверен, что нам удастся достигнуть успеха в интересах горожан, – отметил Чебан.

Будучи уверенными, что к ситуации с ЖКХ в Кишиневе необходим комплексный подход, социалисты начали разработку программы по реформированию всей системы ЖКХ. Чебан заверил, что все раз­работанные проекты в этой области будут выставлены на публичное обсуждение. Напомнил он и про то, что ранее социалисты предложили выделение денег из мунбюджета на закупку спецтехники и материалов для очистки города от снега, а также добились выделения около 140 миллионов леев на освещение районов.

– Также мы инициировали закрытие незаконного и опасного му­сорного полигона в Бубуечь, и добились вывоза отходов в Цынцэрень. Несмотря на то, что правительство пыталось пиариться на этой пробле­ме, деньги на ее решение были выделены из бюджета Кишинева, – под­черкнул Чебан. Вскоре в Кишиневе благодаря социалистам появится и 50 новых автобусов. Также с помощью гражданского общества был за­пущен ночной транспорт, как этого настоятельно просили кишиневцы.

– Мы видим решение проблем, с которыми сталкивается столи­ца. Мы подготовили проект по реабилитации подземных переходов и других общественных мест – остановок, фонтанов и многого другого. Мы разработали и приняли Регламент по зеленым насаждениям, этим документом запрещается любая деятельность в парках и зеленых зонах. Кстати, не вижу действий Раду, которая говорит, что «решает вопросы», действий относительно незаконных строек. Так, на улице Албишоара строит Дырда, на Московском проспекте есть стройка и по многим другим адресам. Также, насколько я знаю, уже есть авториза­ция на снос кинотеатра «Гаудеамус». Я хочу видеть, госпожа Раду, как вы решите эти проблемы, – обратился Чебан к незаконно назначенной врио примара.

Отметил Чебан и работу руководимой им фракции над освещени­ем парков и дворов домов, обустройством скверов, реабилитацией внутриквартальных территорий, очисткой зеленых зон и водоемов. Он заметил, что это лишь малое, чего удалось добиться советникам- социалистам, и подчеркнул, что останавливаться на достигнутом они не намерены.