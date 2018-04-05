Чужие заслуги
и.о. генпримара должна поблагодарить фракцию ПСРМ
Глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева заявил на пресс-конференции 30 марта о готовности помочь и.о. генпримара Сильвии Раду с информацией по ремонту дорог в столице.
Но прежде Сильвия Раду должна поблагодарить фракцию ПСРМ за то, что фракция добилась своевременного принятия муниципального бюджета на 2018 год. Работы по ремонту работ – это не достижение временного руководства примэрии, они были запланированы ранее, а средства на эти цели предусмотрены в бюджете, подчеркнул Ион Чебан.
«Человек, который незаконно занимает должность и.о примара, присваивает себе чужие заслуги. Муниципальный совет проголосовал за бюджет 2018 г. в декабре 2017. Предложения на проведение дорожных работ принадлежат совету – часть фракции ПСРМ, часть другим фракциям. Надо называть вещи своими именами и быть честной, сказать кишиневцам «спасибо» – что платят налоги, а советникам – что работали над бюджетом», – сказал Ион Чебан.
По его словам, на ремонт дорог и дворов в нынешнем году запланировано 107 млн леев, а на их содержание – 139 млн леев.
Со следующей недели планируется проведение ремонтных работ по 120 адресам в секторе Центр, 131 – на Буюканах, 139 – на Рышкановке, 97 – на Ботанике и 82 – на Чеканах. Всего около 570 адресов. Чебан отметил на брифинге, что он готов передать Раду список с адресами, чтобы она была тоже в курсе дела.