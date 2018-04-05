и.о. генпримара должна поблагодарить фракцию ПСРМ

Глава фракции Партии со­циалистов в Муниципаль­ном совете Кишинева зая­вил на пресс-конференции 30 марта о готовности по­мочь и.о. генпримара Силь­вии Раду с информацией по ремонту дорог в столице.

Но прежде Сильвия Раду долж­на поблагодарить фракцию ПСРМ за то, что фракция добилась сво­евременного принятия муници­пального бюджета на 2018 год. Работы по ремонту работ – это не достижение временного руковод­ства примэрии, они были заплани­рованы ранее, а средства на эти цели предусмотрены в бюджете, подчеркнул Ион Чебан.

«Человек, который незаконно занимает должность и.о примара, присваивает себе чужие заслуги. Муниципальный совет проголосо­вал за бюджет 2018 г. в декабре 2017. Предложения на проведение дорожных работ принадлежат со­вету – часть фракции ПСРМ, часть другим фракциям. Надо называть вещи своими именами и быть чест­ной, сказать кишиневцам «спаси­бо» – что платят налоги, а советни­кам – что работали над бюджетом», – сказал Ион Чебан.

По его словам, на ремонт до­рог и дворов в нынешнем году за­планировано 107 млн леев, а на их содержание – 139 млн леев.

Со следующей недели пла­нируется проведение ремонтных работ по 120 адресам в секторе Центр, 131 – на Буюканах, 139 – на Рышкановке, 97 – на Ботанике и 82 – на Чеканах. Всего около 570 адресов. Чебан отметил на бри­финге, что он готов передать Раду список с адресами, чтобы она была тоже в курсе дела.