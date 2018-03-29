Игорь Додон: «Отчет Kroll-2 должен быть обнародован»
Президент Молдовы встретился со спецпредставителем ОБСЕ, главой Миссии МВФ и делегации ЕС
Текущая рабочая неделя главы государства была, как всегда, наполнена официальными встречами, поездками по стране и другими важными государственными делами.
Укреплять доверие
В минувший вторник президент Игорь Додон встретился с Франко Фраттинни, спецпредставителем председательства ОБСЕ, экс-министром иностранных дел Италии, экс-вице-председателем Европейской комиссии. Глава государства выразил благодарность за то внимание, которое Италия уделяет Республике Молдова в рамках своего председательства в ОБСЕ. В ходе дискуссий собеседники обменялись мнениями по проблеме приднестровского урегулирования, обратили внимание на те благоприятные обстоятельства, которые открывают перспективы по возобновлению политических консультаций по процессу приднестровского урегулирования в формате «5+2».
Президент страны выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым в ноябре 2017 года, по 5 вопросам из пакета «8 пунктов», предложенных 4 января 2017 года на встрече с главой Приднестровья.
В заключение глава государства ещё раз высказал заинтересованность в активизации диалога на различных уровнях по вопросам мер укрепления доверия в сфере безопасности и развития взаимовыгодного сотрудничества в данном регионе Европы.
Поддерживать партнерские отношения
В тот же день президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с главой Миссии Международного валютного фонда Беном Келмансоном, совершающим визит в Республику Молдова. В ходе беседы стороны провели обмен мнениями о ситуации в стране, о реформах в банковской системе, об отчете Kroll-2.
Игорь Додон отметил, что все происходящее в последние годы (кража в финансово- банковской системе, невыполненные реформы, хаотичные политические заявления и контрпродуктивное поведение в отношении многих партнеров, в том числе Российской Федерации) оказало существенное влияние на положение дел в стране, замедлило развитие целого ряда секторов и негативно сказалось на способности граждан противостоять сложностям как экономического, так и социального характера.
Глава государства выразил озабоченность в связи с запретом публикации полного текста отчета Kroll-2, отметив, что данный вопрос, в том числе возврат похищенных средств, был обсужден на заседании Высшего совета безопасности от 7 марта.
«На мой взгляд, данный отчет должен быть обнародован, чтобы дать возможность молдавским экспертам и общественности получить доступ к очень востребованной и нужной (в том числе для потенциальных инвесторов) информации для восстановления доверия к банковской системе Молдовы», – подчеркнул Игорь Додон.
Также в ходе этой встречи Игорь Додон отметил, что в Молдове наблюдается насущная необходимость в проведении реальных реформ во многих секторах в целях повышения уровня жизни населения, восстановления доверия граждан в возможности страны преодолевать вызовы местного, регионального и глобального характера.
В заключение встречи глава государства отметил, что Республика Молдова должна поддерживать партнерские и дружеские отношения как на Востоке, так и на Западе, создавать условия для привлечения инвестиций, обеспечивать прочную нормативно-правовую и политическую основу для развития страны.
Активизировать сотрудничество
А в минувший понедельник Игорь Додон провел встречу с главой делегации ЕС в Республике Молдова Петером Михалко, в ходе которой стороны обсудили ряд вопросов, касающихся двустороннего и многостороннего сотрудничества, внешней и внутренней политики страны, текущей ситуации в Молдове.
Собеседники поговорили и о предстоящих местных выборах в Кишиневе и Бельцах, а также о парламентских выборах, запланированных на осень этого года.
Глава государства выступил за активизацию сотрудничества между Республикой Молдова и Европейским союзом в целях реализации ряда проектов обоюдного интереса в различных областях.
Игорь Додон напомнил свою позицию, согласно которой Республика Молдова должна сохранять и развивать партнерство с Европейским союзом, восстанавливая при этом хорошие отношения с Российской Федерацией.
Знать правдивую историю
Президент Республики Молдова Игорь Додон присудил высокие государственные награды создателям трехсерийного документального фильма «История Молдовы».
Глава государства отметил, что впервые в Республике Молдова был снят такой фильм, в котором нашла свое отражение истинная история нашего народа – все основные события, через которые пришлось пройти молдаванам с самых древних времен и по сей день.
За вклад в создание документального фильма «История Молдовы» и высокое профессиональное мастерство были награждены медалью “Meritul Civic” Дедкова Евгения, оператор, Горинчой Илие, композитор, присвоено почетное звание “Om Emerit” Анисимовой Наталье, режиссеру, продюсеру.
«Горжусь этой инициативой и тем, что нам удалось создать такой бесценный фильм, который станет настоящей сокровищницей для всех граждан, в том числе для будущих поколений», – заявил глава государства.
Игорь Додон принял участие в презентации третьей серии исторического документального фильма «История Молдовы», снятого под эгидой президента Республики Молдова.
В этой серии отражен самый сложный и драматический период нашей истории – с 1812 по 1991 год. Начиная с Бухарестского мирного договора и до принятия Декларации о независимости Республики Молдова.
Жителям Республики Молдова уже была предоставлена возможность просмотра трилогии «История Молдовы», которая была показана в эти дни на многих телеканалах страны.
Глава государства еще раз подчеркнул, что мы должны знать правдивую историю нашего народа, любить свою страну, хранить ценности, завещанные нам нашими великими предками.