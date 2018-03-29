Президент Молдовы встретился со спецпредставителем ОБСЕ, главой Миссии МВФ и делегации ЕС

Текущая рабочая неделя главы государства была, как всегда, наполнена официальными встреча­ми, поездками по стране и другими важными госу­дарственными делами.

Укреплять доверие

В минувший вторник прези­дент Игорь Додон встретился с Франко Фраттинни, спецпред­ставителем председатель­ства ОБСЕ, экс-министром иностранных дел Италии, экс-вице-председателем Ев­ропейской комиссии. Глава го­сударства выразил благодар­ность за то внимание, которое Италия уделяет Республике Молдова в рамках своего пред­седательства в ОБСЕ. В ходе дискуссий собеседники обме­нялись мнениями по проблеме приднестровского урегулиро­вания, обратили внимание на те благоприятные обстоятель­ства, которые открывают пер­спективы по возобновлению политических консультаций по процессу приднестровско­го урегулирования в формате «5+2».

Президент страны выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым в ноябре 2017 года, по 5 вопросам из пакета «8 пунктов», предложенных 4 янва­ря 2017 года на встрече с главой Приднестровья.

В заключение глава госу­дарства ещё раз высказал заин­тересованность в активизации диалога на различных уровнях по вопросам мер укрепления доверия в сфере безопасности и развития взаимовыгодного сотрудничества в данном регио­не Европы.

Поддерживать партнерские отношения

В тот же день президент Ре­спублики Молдова Игорь Додон провел встречу с главой Мис­сии Международного валютного фонда Беном Келмансоном, со­вершающим визит в Республику Молдова. В ходе беседы сторо­ны провели обмен мнениями о ситуации в стране, о реформах в банковской системе, об отчете Kroll-2.

Игорь Додон отметил, что все происходящее в послед­ние годы (кража в финансово- банковской системе, невыпол­ненные реформы, хаотичные политические заявления и контр­продуктивное поведение в отно­шении многих партнеров, в том числе Российской Федерации) оказало существенное влияние на положение дел в стране, за­медлило развитие целого ряда секторов и негативно сказалось на способности граждан проти­востоять сложностям как эко­номического, так и социального характера.

Глава государства выразил озабоченность в связи с запре­том публикации полного тек­ста отчета Kroll-2, отметив, что данный вопрос, в том числе воз­врат похищенных средств, был обсужден на заседании Выс­шего совета безопасности от 7 марта.

«На мой взгляд, данный от­чет должен быть обнародован, чтобы дать возможность мол­давским экспертам и обще­ственности получить доступ к очень востребованной и нужной (в том числе для потенциальных инвесторов) информации для восстановления доверия к бан­ковской системе Молдовы», – подчеркнул Игорь Додон.

Также в ходе этой встре­чи Игорь Додон отметил, что в Молдове наблюдается на­сущная необходимость в про­ведении реальных реформ во многих секторах в целях повы­шения уровня жизни населе­ния, восстановления доверия граждан в возможности страны преодолевать вызовы местно­го, регионального и глобально­го характера.

В заключение встречи гла­ва государства отметил, что Республика Молдова должна поддерживать партнерские и дружеские отношения как на Востоке, так и на Западе, соз­давать условия для привлече­ния инвестиций, обеспечивать прочную нормативно-правовую и политическую основу для раз­вития страны.

Активизировать сотрудничество

А в минувший понедельник Игорь Додон провел встречу с главой делегации ЕС в Респу­блике Молдова Петером Ми­халко, в ходе которой стороны обсудили ряд вопросов, касаю­щихся двустороннего и много­стороннего сотрудничества, внешней и внутренней полити­ки страны, текущей ситуации в Молдове.

Собеседники поговорили и о предстоящих местных вы­борах в Кишиневе и Бельцах, а также о парламентских выборах, запланированных на осень это­го года.

Глава государства выступил за активизацию сотрудничества между Республикой Молдова и Европейским союзом в целях реализации ряда проектов обо­юдного интереса в различных областях.

Игорь Додон напомнил свою позицию, согласно которой Ре­спублика Молдова должна со­хранять и развивать партнер­ство с Европейским союзом, восстанавливая при этом хоро­шие отношения с Российской Федерацией.

Знать правдивую историю

Президент Республики Мол­дова Игорь Додон присудил вы­сокие государственные награды создателям трехсерийного до­кументального фильма «Исто­рия Молдовы».

Глава государства отметил, что впервые в Республике Мол­дова был снят такой фильм, в котором нашла свое отражение истинная история нашего на­рода – все основные события, через которые пришлось прой­ти молдаванам с самых древних времен и по сей день.

За вклад в создание доку­ментального фильма «История Молдовы» и высокое профес­сиональное мастерство были награждены медалью “Meritul Civic” Дедкова Евгения, опера­тор, Горинчой Илие, компози­тор, присвоено почетное звание “Om Emerit” Анисимовой Ната­лье, режиссеру, продюсеру.

«Горжусь этой инициативой и тем, что нам удалось создать та­кой бесценный фильм, который станет настоящей сокровищ­ницей для всех граждан, в том числе для будущих поколений», – заявил глава государства.

Игорь Додон принял участие в презентации третьей серии исторического документально­го фильма «История Молдовы», снятого под эгидой президента Республики Молдова.

В этой серии отражен самый сложный и драматический пе­риод нашей истории – с 1812 по 1991 год. Начиная с Бухарест­ского мирного договора и до принятия Декларации о незави­симости Республики Молдова.

Жителям Республики Мол­дова уже была предоставлена возможность просмотра трило­гии «История Молдовы», кото­рая была показана в эти дни на многих телеканалах страны.

Глава государства еще раз подчеркнул, что мы должны знать правдивую историю нашего на­рода, любить свою страну, хра­нить ценности, завещанные нам нашими великими предками.