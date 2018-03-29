Трагедия, не имеющая границ
Социалисты возложили цветы у Посольства РФ
Депутаты парламента, муниципальные советники от Партии социалистов Республики Молдова, активисты ПСРМи «Молодой Гвардии» 26 марта возложили цветы у Посольства Российской Федерации, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово.
Во время пожара, который вспыхнул в торговом центре вечером 25 марта, погибли 64 человека. Еще более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения.
Ранее свои соболезнования выразил президент Республики Молдова Игорь Додон и председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.
«С глубокой скорбью узнал о пожаре, произошедшем в торговом центре в Кемерово и повлекшем гибель большого числа людей.
В связи с этим, передал телеграмму соболезнования господину Владимиру Путину, президенту Российской Федерации.
В этот трудный для всех россиян час от имени молдавского народа и от себя лично примите мои самые искренние соболезнования», – написал Игорь Додон в социальных сетях.
Соболезнования семьям погибших выразил также глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишиневе Ион Чебан. Кроме того он добавил, что необходимо срочно провести повторную проверку пожарной безопасности всех мест массового скопления людей в столице, включая развлекательные заведения и торговые центры, рестораны и гостиницы.
Ион Чебан считает, такого рода трагедии, как произошедшая накануне в Кемерово, не имеют границ, они случаются в любой стране – в тех заведениях, где не соблюдаются стандарты безопасности. Так было в ночном клубе Бухареста, так же из-за преступной халатности вспыхнул пожар и в кишиневском кафе «La Soacrа», которого можно было избежать.
Глава фракции ПСРМ подчеркнул, что до сих пор, спустя год после трагедии в «La Soacrа», не названы все виновные в пожаре, никто из чиновников высшего ранга примэрии Кишинева, напрямую ответственных за соблюдение техники безопасности в столичных заведениях, не понес наказание.