Социалисты возложили цветы у Посольства РФ

Депутаты парламента, муниципальные советники от Партии социалистов Республики Молдова, активисты ПСРМи «Молодой Гвардии» 26 марта возложили цветы у Посольства Российской Федерации, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожа­ре в торговом центре в Кемерово.

Во время пожара, который вспыхнул в торговом центре вече­ром 25 марта, погибли 64 человека. Еще более 50 пострадавших обра­тились за помощью в медучреждения.

Ранее свои собо­лезнования выразил президент Республики Молдова Игорь Додон и председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

«С глубокой скор­бью узнал о пожаре, произошедшем в торговом центре в Кемерово и повлекшем гибель большого числа людей.

В связи с этим, передал телеграмму соболезнования господину Вла­димиру Путину, президенту Российской Федерации.

В этот трудный для всех россиян час от имени молдавского народа и от себя лично примите мои самые искренние соболезнования», – написал Игорь Додон в социальных сетях.

Соболезнования семьям погибших выразил также глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишиневе Ион Чебан. Кроме того он добавил, что необходимо срочно провести повторную проверку пожарной безопасности всех мест массового скопления лю­дей в столице, включая развлекательные заведения и торговые центры, рестораны и гостиницы.

Ион Чебан считает, такого рода трагедии, как произошедшая накануне в Кемерово, не имеют границ, они случаются в любой стране – в тех заве­дениях, где не соблюдаются стандарты безопасности. Так было в ночном клубе Бухареста, так же из-за преступной халатности вспыхнул пожар и в кишиневском кафе «La Soacrа», которого можно было избежать.

Глава фракции ПСРМ подчеркнул, что до сих пор, спустя год после трагедии в «La Soacrа», не названы все виновные в пожаре, никто из чи­новников высшего ранга примэрии Кишинева, напрямую ответственных за соблюдение техники безопасности в столичных заведениях, не понес наказание.