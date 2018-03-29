БЛУДНЫЙ КОТ ВЕРНУЛСЯ К ХОЗЯИНУ СПУСТЯ 14 ЛЕТ
Пенсионер из американского штата Флорида Перри Мартин уж и не надеялся когда-нибудь снова увидеть своего кота, который потерялся 14 лет назад во время урагана Джоанна. Но домашний любимец вернулся! Правда, не сам, а благодаря службе отлова бездомных животных.
Блудного кота зовут Томас-младший или просто Т2. Его хозяин Перри Мартин рассказал телеканалу Fox news, что, как только он 18 лет назад взял питомца из приюта, отнес его к ветеринару, чтобы животному вживили под кожу чип. Но недолго Т2 наслаждался спокойной жизнью: во время одного из частых во Флориде ураганов он пропал. Хозяин немедленно обратился в службу по отлову бездомных животных, где приложили все усилия, чтобы найти кота. Однако ушло на это целых 14 лет. Недавно к пенсионеру наконец поступил звонок. «Они сказали: Перри, что ты сделаешь, если мы тебе скажем, что Т2 жив? И я ответил: я, наверно, скажу, что вы спятили, потому что он давно мертв», — поделился мистер Мартин. Но Т2 оказался жив: специалисты идентифицировали его по тому самому чипу, который хозяин вживил ему под кожу много лет назад, и вернули домой.
«Как только я посмотрел на его мордочку, я понял, что это он, — рассказал Перри. — Немного постарел, впрочем, как и я сам». Теперь пенсионер хочет обеспечить своему 18‑летнему питомцу тихую и сытую старость, чтобы хоть как-то компенсировать годы скитаний.