Пенсионер из американского штата Флорида Перри Мартин уж и не надеялся когда-нибудь сно­ва увидеть своего кота, который потерялся 14 лет назад во время урагана Джоанна. Но домашний любимец вернулся! Правда, не сам, а благодаря службе отлова бездомных животных.

Блудного кота зовут Томас-младший или просто Т2. Его хозяин Перри Мартин рассказал телеканалу Fox news, что, как только он 18 лет назад взял питом­ца из приюта, отнес его к ветеринару, чтобы живот­ному вживили под кожу чип. Но недолго Т2 наслаж­дался спокойной жизнью: во время одного из частых во Флориде ураганов он пропал. Хозяин немедленно обратился в службу по отлову бездомных животных, где приложили все усилия, чтобы найти кота. Однако ушло на это целых 14 лет. Недавно к пенсионеру на­конец поступил звонок. «Они сказали: Перри, что ты сделаешь, если мы тебе скажем, что Т2 жив? И я от­ветил: я, наверно, скажу, что вы спятили, потому что он давно мертв», — поделился мистер Мартин. Но Т2 оказался жив: специалисты идентифицировали его по тому самому чипу, который хозяин вживил ему под кожу много лет назад, и вернули домой.

«Как только я посмотрел на его мордочку, я по­нял, что это он, — рассказал Перри. — Немного по­старел, впрочем, как и я сам». Теперь пенсионер хо­чет обеспечить своему 18‑летнему питомцу тихую и сытую старость, чтобы хоть как-то компенсировать годы скитаний.