Президент Молдовы принял участие в Международном форуме «VI Global Baku Forum 2018»

По приглашению президен­та Ильхама Алиева пре­зидент Республики Молдо­ва Игорь Додон совершил визит в Республику Азер­байджан для участия в ра­боте Международного фо­рума ”VI Global Baku Forum 2018”, который проходил в столице Азербайджана.

В работе VI Глобального бакин­ского форума принимали участие президенты, премьер-министры, министры, бывшие главы государств и правительств, представители меж­дународных организаций, известные общественные и политические дея­тели из более чем 50 стран.

Рабочая повестка визита вклю­чала ряд встреч с высокопостав­ленными официальными лицами из многих стран, представленных на форуме. Глава государства выразил уверенность в том, что нынешний ви­зит будет способствовать укрепле­нию отношений дружбы, а также ак­тивизации торгово-экономических связей между Республикой Молдо­ва и целым рядом стран.

Плодотворное сотрудничество

В рамках работы Глобального бакинского форума глава молдав­ского государства провёл встречу с президентом Азербайджанской Ре­спублики Ильхамом Алиевым. Это уже вторая встреча Игоря Додона с главой Азербайджана. Во время бе­седы стороны подтвердили интерес к дальнейшему развитию отноше­ний между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, а также высказались за углубление сотрудничества между нашими странами в торгово-экономической сфере, в поддержке инвестицион­ных проектов, в сфере энергетики, в социальной и культурной обла­стях, в сфере образования и науки. В частности, Игорь Додон отметил, что наша страна заинтересована в участии азербайджанских партне­ров в деятельности свободных эко­номических зон и индустриальных парков, в участии азербайджанских производителей в специализиро­ванных выставках, которые регу­лярно проходят в Молдове. Глава государства также выразил удо­влетворение, что сотрудничество между Молдовой и Азербайджаном в социальной сфере и в налажива­нии межрегиональных связей при­носит конкретные результаты.

«Поблагодарил господина Алиева за оказанное содействие нашей стране, в частности, в возве­дении культурно-образовательного центра в городе Чадыр-Лунга, строительство которого началось несколько дней назад. Уверен, что это только начало нового этапа тес­ного и плодотворного сотрудниче­ства между нашими странами», – сообщил Игорь Додон по итогам проведенной встречи. Глава госу­дарства ещё раз подчеркнул: Мол­дова заинтересована в партнёрах как на Западе, так и на Востоке. В заключение молдавский президент подтвердил приглашение Ильха­му Алиеву посетить Республику Молдова. Во встрече глав двух государств принимала участие и председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

Важнейший торговый партнер

На бакинском Форуме прези­дент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с премьер- министром Республики Турция Би­нали Йылдырымом.

В ходе встречи глава государ­ства отметил развитие двусторон­него диалога, что привело к соз­данию оптимальных условий для расширения сотрудничества в раз­личных областях.

Во время обсуждения торгово- экономического сотрудничества президент Игорь Додон отметил, что Турция является одним из важ­нейших торговых партнеров Мол­довы. «Нам хотелось бы, чтобы Молдова сохранила и в дальней­шем свою привлекательность для турецкого бизнеса», — подчеркнул Игорь Додон. Президент Молдовы выступил за всестороннее освое­ние существующего потенциала со­трудничества на благо обоих госу­дарств и выразил признательность турецкой стороне за поддержку в реализации десятков социальных проектов в нашей стране, в том числе в Гагаузской автономии. В связи с этим глава государства от­метил, что Молдова рассчитывает на сохранение поддержки проектов регионального значения, в частно­сти через Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию (TIKA).

Отдельно президент поблаго­дарил за финансовое содействие со стороны Правительства Республики Турция в ремонте и восстановлении здания президентуры, отметив при этом, что молдавская сторона бу­дет рада присутствию президента Республики Турция господина Ред­жепа Тайипа Эрдогана на открытии обновленного здания президентуры Республики Молдова.

Взаимный интерес

В ходе визита в Азербайджан­скую Республику президент Респу­блики Молдова Игорь Додон встре­тился с президентом Республики Македония Георге Ивановым. Игорь Додон отметил, что в этом году ис­полнилось 23 года со дня установ­ления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Республикой Македония. За про­шедший период были предприняты шаги в сторону консолидации со­трудничества между нашими стра­нами как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.

Главы государств выразили общее мнение о необходимости укрепления и расширения молдо- македонских связей во всех обла­стях взаимного интереса, в частно­сти в области туризма.

Игорь Додон высказал заинте­ресованность в опыте Республики Македония по привлечению ино­странных инвестиций и призвал македонские компании принять участие в деятельности свободных экономических зон и промышлен­ных парков Республики Молдова.

Глава государства приветство­вал положительный ответ президен­та Македонии Георге Иванова на его приглашение посетить Республику Молдова 17-18 июля этого года.

Заинтересованность в диалоге

В минувшую пятницу прези­дент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с президен­том Республики Албания Илиром Мета, в ходе которой стороны об­менялись мнениями относительно нынешней стадии двусторонних молдо-албанских отношений, а также возможностей их углубления в различных областях.

Глава государства заявил о заинтересованности в придании дополнительного импульса диало­гу между Молдовой и Албанией, а также необходимости консолида­ции и развития взаимовыгодных двусторонних отношений. В целях углубления торгово-экономических отношений собеседники договори­лись о проведении форумов дело­вых людей из обеих стран.

Президент страны высказался также за освоение потенциала со­трудничества с Республикой Албания в приоритетных областях как на дву­стороннем, так и на многостороннем уровнях, а также выразил пожелание дальнейшего расширения и укрепле­ния молдо-албанских отношений на благо обоих наших государств.

В заключение встречи прези­денты обменялись приглашениями совершить официальные взаимные визиты.