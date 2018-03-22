Молдова заинтересована в партнёрах
Президент Молдовы принял участие в Международном форуме «VI Global Baku Forum 2018»
По приглашению президента Ильхама Алиева президент Республики Молдова Игорь Додон совершил визит в Республику Азербайджан для участия в работе Международного форума ”VI Global Baku Forum 2018”, который проходил в столице Азербайджана.
В работе VI Глобального бакинского форума принимали участие президенты, премьер-министры, министры, бывшие главы государств и правительств, представители международных организаций, известные общественные и политические деятели из более чем 50 стран.
Рабочая повестка визита включала ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами из многих стран, представленных на форуме. Глава государства выразил уверенность в том, что нынешний визит будет способствовать укреплению отношений дружбы, а также активизации торгово-экономических связей между Республикой Молдова и целым рядом стран.
Плодотворное сотрудничество
В рамках работы Глобального бакинского форума глава молдавского государства провёл встречу с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Это уже вторая встреча Игоря Додона с главой Азербайджана. Во время беседы стороны подтвердили интерес к дальнейшему развитию отношений между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, а также высказались за углубление сотрудничества между нашими странами в торгово-экономической сфере, в поддержке инвестиционных проектов, в сфере энергетики, в социальной и культурной областях, в сфере образования и науки. В частности, Игорь Додон отметил, что наша страна заинтересована в участии азербайджанских партнеров в деятельности свободных экономических зон и индустриальных парков, в участии азербайджанских производителей в специализированных выставках, которые регулярно проходят в Молдове. Глава государства также выразил удовлетворение, что сотрудничество между Молдовой и Азербайджаном в социальной сфере и в налаживании межрегиональных связей приносит конкретные результаты.
«Поблагодарил господина Алиева за оказанное содействие нашей стране, в частности, в возведении культурно-образовательного центра в городе Чадыр-Лунга, строительство которого началось несколько дней назад. Уверен, что это только начало нового этапа тесного и плодотворного сотрудничества между нашими странами», – сообщил Игорь Додон по итогам проведенной встречи. Глава государства ещё раз подчеркнул: Молдова заинтересована в партнёрах как на Западе, так и на Востоке. В заключение молдавский президент подтвердил приглашение Ильхаму Алиеву посетить Республику Молдова. Во встрече глав двух государств принимала участие и председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.
Важнейший торговый партнер
На бакинском Форуме президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с премьер- министром Республики Турция Бинали Йылдырымом.
В ходе встречи глава государства отметил развитие двустороннего диалога, что привело к созданию оптимальных условий для расширения сотрудничества в различных областях.
Во время обсуждения торгово- экономического сотрудничества президент Игорь Додон отметил, что Турция является одним из важнейших торговых партнеров Молдовы. «Нам хотелось бы, чтобы Молдова сохранила и в дальнейшем свою привлекательность для турецкого бизнеса», — подчеркнул Игорь Додон. Президент Молдовы выступил за всестороннее освоение существующего потенциала сотрудничества на благо обоих государств и выразил признательность турецкой стороне за поддержку в реализации десятков социальных проектов в нашей стране, в том числе в Гагаузской автономии. В связи с этим глава государства отметил, что Молдова рассчитывает на сохранение поддержки проектов регионального значения, в частности через Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию (TIKA).
Отдельно президент поблагодарил за финансовое содействие со стороны Правительства Республики Турция в ремонте и восстановлении здания президентуры, отметив при этом, что молдавская сторона будет рада присутствию президента Республики Турция господина Реджепа Тайипа Эрдогана на открытии обновленного здания президентуры Республики Молдова.
Взаимный интерес
В ходе визита в Азербайджанскую Республику президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с президентом Республики Македония Георге Ивановым. Игорь Додон отметил, что в этом году исполнилось 23 года со дня установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Республикой Македония. За прошедший период были предприняты шаги в сторону консолидации сотрудничества между нашими странами как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.
Главы государств выразили общее мнение о необходимости укрепления и расширения молдо- македонских связей во всех областях взаимного интереса, в частности в области туризма.
Игорь Додон высказал заинтересованность в опыте Республики Македония по привлечению иностранных инвестиций и призвал македонские компании принять участие в деятельности свободных экономических зон и промышленных парков Республики Молдова.
Глава государства приветствовал положительный ответ президента Македонии Георге Иванова на его приглашение посетить Республику Молдова 17-18 июля этого года.
Заинтересованность в диалоге
В минувшую пятницу президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с президентом Республики Албания Илиром Мета, в ходе которой стороны обменялись мнениями относительно нынешней стадии двусторонних молдо-албанских отношений, а также возможностей их углубления в различных областях.
Глава государства заявил о заинтересованности в придании дополнительного импульса диалогу между Молдовой и Албанией, а также необходимости консолидации и развития взаимовыгодных двусторонних отношений. В целях углубления торгово-экономических отношений собеседники договорились о проведении форумов деловых людей из обеих стран.
Президент страны высказался также за освоение потенциала сотрудничества с Республикой Албания в приоритетных областях как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, а также выразил пожелание дальнейшего расширения и укрепления молдо-албанских отношений на благо обоих наших государств.
В заключение встречи президенты обменялись приглашениями совершить официальные взаимные визиты.
...Написать коммент