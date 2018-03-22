Игорь Додон: Под руководством Чебана Кишинев обретет второе дыхание
Кандидатура главы фракции ПСРМ в мунсовете столицы рекомендована для выдвижения на пост генпримара Кишинева
Расширенный состав Республиканского совета Партии социалистов принял 18 марта решение рекомендовать Политическому исполкому партии кандидатуру Иона Чебана в качестве кандидата на должность Генерального примара муниципия Кишинев.
Президент РМ Игорь Додон принял участие в заседании Совета в качестве неформального лидера формирования. Он отметил: «Команда Партии социалистов огромна. В ней много профессионалов и достойных людей. Но именно Ион Чебан три года назад покинул парламент для того, чтобы руководить крупнейшей фракцией в Муниципальном совете и ежедневно бороться за интересы кишиневцев. Он доказал, находясь в оппозиции, что можно продвигать и добиваться многих решений в рамках мунсовета для улучшения жизни горожан».
Президент подчеркнул, что во главе Кишинева должен быть человек, который своей энергией и целеустремленностью будет внедрять самые современные управленческие решения, бескомпромиссно выдавливать коррупцию из каждого кабинета примэрии, претур и муниципальных предприятий, развивать настоящее сотрудничество с лучшими столицами мира, перенимая их лучшие практики, и самое главное – никогда не забывать о нуждах рядовых горожан, вне зависимости от их уровня дохода или социального статуса, начиная от новорожденного ребенка и до пенсионера.
«Я знаю, что Ион Чебан является именно таким человеком. Он не раз доказывал свою удивительную работоспособность, профессионализм, умение добиваться цели и всегда завершать все начатые, даже самые сложные проекты. Уверен, что под его руководством столица обретет второе дыхание.
Я желаю ему успеха, победы на выборах и продолжать работать на благо кишиневцев, без геополитики или идеологических составляющих, как это и было в течение последних трех лет», – сказал Игорь Додон.
«Мы уверены в том, что Ион Чебан сможет навести порядок в столице и запустить грамотное развитие муниципия», – подчеркнула председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.
Глава фракции Партии социалистов в МСК поблагодарил коллег за высокое доверие.
«Это большая ответственность. Ситуация в муниципии Кишинев обстоит очень плохо на протяжении многих лет, и ее нужно менять», – сказал Ион Чебан, подчеркнув, что команда ПСРМ упорно работает в этом направлении. Прямо или косвенно, но то, что Дорин Киртоакэ подал в отставку, является и результатом деятельности Партии социалистов, добавил Ион Чебан.
Иван Васильевич ЧЕБАН родился 30 июля 1980 года в Кишиневе. Окончил Государственный университет по специальности «Математика» и Академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Иван Чебан занимал пост заместителя министра просвещения и молодёжи Республики Молдова, в 2010 – 2015 гг. был депутатом парламента Республики Молдова.
В 2012 году стал секретарём по идеологии Партии социалистов Республики Молдова.
С 2015 г. Иван Чебан занимает пост главы фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва. С 2017 года – пресс-секретарь президента Республики Молдова.
Иван Чебан женат, отец двоих детей. Свободно владеет молдавским, русским, английским и французским языками.