Кандидатура главы фракции ПСРМ в мунсовете столицы рекомендована для выдвижения на пост генпримара Кишинева

Расширенный состав Республикан­ского совета Партии социалистов принял 18 марта решение рекомен­довать Политическому исполкому партии кандидатуру Иона Чебана в качестве кандидата на должность Генерального примара муниципия Кишинев.

Президент РМ Игорь Додон принял уча­стие в заседании Совета в качестве нефор­мального лидера формирования. Он отме­тил: «Команда Партии социалистов огромна. В ней много профессионалов и достойных людей. Но именно Ион Чебан три года назад покинул парламент для того, чтобы руково­дить крупнейшей фракцией в Муниципаль­ном совете и ежедневно бороться за инте­ресы кишиневцев. Он доказал, находясь в оппозиции, что можно продвигать и доби­ваться многих решений в рамках мунсовета для улучшения жизни горожан».

Президент подчеркнул, что во главе Ки­шинева должен быть человек, который своей энергией и целеустремленностью будет вне­дрять самые современные управленческие решения, бескомпромиссно выдавливать коррупцию из каждого кабинета примэрии, претур и муниципальных предприятий, раз­вивать настоящее сотрудничество с лучшими столицами мира, перенимая их лучшие прак­тики, и самое главное – никогда не забывать о нуждах рядовых горожан, вне зависимости от их уровня дохода или социального стату­са, начиная от новорожденного ребенка и до пенсионера.

«Я знаю, что Ион Чебан является именно таким человеком. Он не раз доказывал свою удивительную работоспособность, про­фессионализм, умение добиваться цели и всегда завершать все начатые, даже самые сложные проекты. Уверен, что под его руко­водством столица обретет второе дыхание.

Я желаю ему успеха, победы на выборах и продолжать работать на благо кишинев­цев, без геополитики или идеологических составляющих, как это и было в течение по­следних трех лет», – сказал Игорь Додон.

«Мы уверены в том, что Ион Чебан смо­жет навести порядок в столице и запустить грамотное развитие муниципия», – подчер­кнула председатель ПСРМ Зинаида Греча­ный.

Глава фракции Партии социалистов в МСК поблагодарил коллег за высокое до­верие.

«Это большая ответственность. Ситуа­ция в муниципии Кишинев обстоит очень плохо на протяжении многих лет, и ее нужно менять», – сказал Ион Чебан, подчеркнув, что команда ПСРМ упорно работает в этом направлении. Прямо или косвенно, но то, что Дорин Киртоакэ подал в отставку, является и результатом деятельности Партии социали­стов, добавил Ион Чебан.

Иван Васильевич ЧЕ­БАН родился 30 июля 1980 года в Кишиневе. Окончил Государствен­ный университет по специаль­ности «Математика» и Академию государственной службы при пре­зиденте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Иван Чебан занимал пост заме­стителя министра просвещения и молодёжи Республики Молдова, в 2010 – 2015 гг. был депутатом пар­ламента Республики Молдова.

В 2012 году стал секретарём по идеологии Партии социалистов Республики Молдова.

С 2015 г. Иван Чебан занимает пост главы фракции Партии соци­алистов в Муниципальном совете Кишинёва. С 2017 года – пресс-секретарь президента Республики Молдова.

Иван Чебан женат, отец двоих детей. Свободно владеет мол­давским, русским, английским и французским языками.