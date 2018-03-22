Как авария с самолетом в Якутии спровоцировала нездоровый ажиотаж среди граждан

В Якутии продолжается золотая лихорадка — после известия о рассыпанных по окрестностям драгоценных слитках россияне за считаные часы скупили все авиабилеты на прямые рейсы до Якутска. Больше всего по­везло местным жителям — они не стали терять время даром и вышли в поле с фонариками и лопатами. Помимо простых граждан, отправившихся на по­иски слитков, в Республику Саха вылетели и профессиональные кладоискатели с современным оборудованием. Счет идет на часы: кто первый успел, тот и миллионер. Мы спросили у экс­перта — насколько легко оты­скать золото в сугробах и куда в случае удачи его можно сбыть? Ответ нас поразил: при исхо­дных данных стать миллионе­ром проще простого.

Среди тех, кто в четверг вечером спеш­но паковал вещи, глава единственной в России кладоискательской конторы Вла­димир Порываев. По словам специалиста, в Якутию он едет строго по служебной необ­ходимости, и едет не налегке. Он просит за­давать вопросы поскорее — времени у него в обрез, пора спешить на самолет.

Уточняем: насколько сложно обычному человеку отыскать в снегу слиток золота? Морозы по московским меркам в Якутске стоят суровые — около 30 градусов ниже нуля. Местность, по которой разбросало золото, — замерзшее болото, покрытое за­сохшими камышами и прочей растительно­стью. Как в таких условиях вообще можно что-то найти?

— Скажу честно, отыскать этот «клад» проще простого, — признается Владимир Порываев. — Смотрите сами, речь идет о слитках весом 20 кг. Они выпали на взлете, самолет даже не успел набрать высоту, там не было и 500 метров. Не может быть и речи, чтобы слитки, упавшие в снег, разбились на мелкие кусочки. Они скорее всего помялись, погнулись, но точно не разбились. Это сплав золота и серебра, а он очень пластичен. Если бы они упали с большой высоты, был бы дру­гой вопрос. А так они хоть и в снегу, но на поверхности. Разве что несильно углубились в землю, максимум на 30–40 см.

Преимущество будет у тех, кто обладает хоть каким-нибудь оборудованием. Специа­листы считают, что с поставленной задачей справятся самые простые и самые бюджет­ные металлоискатели. Правда, у среднеста­тистического жителя Якутска вряд ли этот предмет востребован в хозяйстве. Что же ему делать? В идеале из подручных материа­лов можно собрать щуп — легкий ручной бур для исследования почвы. Если совсем никак — подойдут лопата, грабли, любой предмет, которым можно копать. Но даже если нет и этого, слитки можно выкопать голыми ру­ками… Уж очень близко к поверхности они лежат.

— То, что рассыпалось по полосе, это фигня, — считает кладоискатель. — Вокруг лежит гораздо больше, там покрыло огром­ную площадь… Все засеяно!

Заинтересованные лица держат руку на пульсе и постоянно мониторят прогноз по­годы. Внезапный снегопад может всерьез затруднить поиски: снег просто запорошит поверхность, и тогда без металлоискателя найти золото будет крайне затруднительно. При ясном ночном небе будет достаточно мощного ручного фонаря, чтобы отыскать следы упавшего с неба клада. Чем и пользу­ются местные жители.

Что конкретно нужно делать для обна­ружения золота? Просто смотреть вперед и по сторонам и высматривать поврежде­ния снежного покрова. Если до выпадения осадков в виде «золотого дождя» местность была покрыта относительно ровным снегом, то сейчас от упавших слитков в ней должны быть вмятины. Именно они и будут указывать на то, что под снегом скрывается богатство.

— Неужели вы готовы прямо в ночи, не остановившись на ночлег, ходить по болоту и искать золото? — уточняю у кладоискателя.

— А вы можете себе только предста­вить, сколько стоит один слиток?.. Там очень большие шансы, что люди, которые первые их найдут, в мгновение ока станут миллио­нерами! — отвечает Порываев, при этом его голос слегка дрожит.

Мы подсчитали: если 9,5 тонны драг­металла владельцами были оценены в 21,6 млрд рублей, то цена одного килограмма — 2,4 млн рублей. Значит, один слиток стоит примерно 48 млн рублей. Головокружитель­ная сумма.

И тут возникает следующий закономер­ный вопрос. Найти-то золото, быть может, дело и нехитрое. Но что с ним делать потом, куда нести? Местные власти распростра­нили предупреждение, что любой, кто по­пытается продать незаконно присвоенное золото, будет привлечен к ответственности. В аэропорту установили дополнительные металлоискатели, личные вещи досматри­вают с особым пристрастием. Еще немного, и станут обыскивать машины, пытающиеся уехать из города.

— А вот это вообще без проблем, — счи­тает кладоискатель. — Существует огромный черный рынок, который специализируется на сбыте такого рода товара. Они сами найдут тех, кто стал обладателем внезапного богат­ства. Также можно закинуть удочку в частные ювелирные мастерские и частные заводики. Опять же, даю сто процентов, что активизи­руются инвесторы. Они выкупят слитки и найдут им применение, опыт в этих делах у них огромный.

Естественно, выкупаться слитки будут не по себестоимости. Но даже со скидкой продавец станет обладателем миллионно­го состояния. Клеймо, которое может быть на слитке, не помешает их реализации, по­тому что все будут делать через своих. В конце концов, слиток можно переплавить на ювелирные украшения и продать его в противоположном конце страны — пойди по­том докажи, что это именно то самое золото из самолета. Так что, по словам экспертов, сбыть «небесное» золото куда проще, чем может показаться на первый взгляд.

Пользователи соцсетей тем временем пытаются подружиться с теми, кто ушел в болото на поиски клада.

«Кто ты, счастливый обладатель? Отзо­вись. Встретимся в загсе!» — такие сообще­ния публикуют жительницы Якутска.

По данным метеобюро, последние дни в столице Якутии было до -33 градусов. Но граждан, заболевших золотой лихорадкой, это не остановило. Местные уже связали произошедшее с древней легендой о том, как Якутия стала алмазным и золотым кра­ем. По преданию, давным-давно Господь пролетал в небе над Якутией, руки его за­мерзли от ужасного холода, он не удержал алмазы и золото, что нес в руках, и щедро рассыпал это богатство на якутскую зем­лю. В истории с самолетом многие увиде­ли предзнаменование и указание на то, что надо использовать шанс.

Вот что рассказывает Ольга, житель­ница поселка Маган. В районе этого места и рассыпалось золото.

— Последние двое суток наши мужики только и делают, что устанавливают марш­рут, куда упало золото. Чертили подробный план, рисовали карты, прокладывали пеший маршрут, — рассказывает женщина. — Сна­чала все рванули в район рынка, где упала деталь от самолета. Там прошерстили все. Ничего не нашли. Позже знающие люди вы­яснили, что основная часть золота все-таки упала близ аэропорта «Маган» и в районе соседнего аэропорта «Якутск». Теперь на­правились туда.

— Как же обычные люди ищут слит­ки, если все огорожено, полицейские охраняют предположительное место падения драгметаллов?

— Я вас умоляю. У нас ведь все здесь друг друга знают, да и лазеек полно. Под каждой сосенкой не поставишь полицейско­го. Хотя первое время оцепление в районе аэропорта было приличное. Днем и ночью летают вертолеты по «золотому» маршруту. Но это никого не смущает. Наши поселковые ребята всю ночь лазили в районе аэропорта с фонариками и лопатами. Металлоискате­лей ни у кого ведь нет, даже у полицейских. Говорят, все раскупили. Сейчас люди в Сети объявления вывешивают, за любые деньги готовы приобрести этот прибор.

— Говорят, если найдешь слиток, то можно его потом сдать как клад и полу­чить свои 25 процентов?

— Нас предупредили, что это ерунда. Золотой слиток не клад, у него есть хо­зяин. Так что ни о каких 25% мечтать не стоит. Нашли чужое, имейте совесть вер­нуть на место — так сообщили в полиции. Спецслужбы и силовики пытаются напу­гать местное население, чтобы те, не дай бог, не скрыли золото. По новостям везде объявили, что за кражу этого слитка чело­веку грозит 10 лет тюрьмы. Но нашим лю­дям все нипочем. У народа снесло крышу. Когда местные услышали, что сюда соби­раются приехать кладоискатели из регио­нов, то еще больше активизировались. Не хотят отдавать свое добро. Если в четверг все пешком ходили на поиски слитков, то на второй день люди пересели на «Бураны», встали на лыжи, теплее оделись, продолжи­ли поиски. Как я поняла, сдаваться никто не собирается.

— За эти дни хоть что-то нашли?

— Никто не признается. Дураков нет сдавать себя. Если кто найдет, то он может затаиться на несколько лет, пока шумиха пройдет. А потом попытаются продать на черном рынке.

— Аэропорт тоже охраняют?

— В аэропорту «Якутск» усилили до­смотр пассажиров, на федеральных доро­гах идет досмотр.

— У вас, наверное, только о золоте теперь все и говорят в поселке?

— Не каждый день с неба падает золо­то. Конечно, это главная новость. Если се­рьезно, это золото может только головную боль принести. Потому как кроме силови­ков и спецслужб есть еще бандиты, которые если прознают, что у тебя дома лежит сли­ток, вряд ли успокоятся. Недаром у старых якутов есть поверье — золото не приносит счастья, только слезы и боль.

Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Ирина БОБРОВА.