ЗОЛОТОЙ ЗУД РОССИИ
Как авария с самолетом в Якутии спровоцировала нездоровый ажиотаж среди граждан
В Якутии продолжается золотая лихорадка — после известия о рассыпанных по окрестностям драгоценных слитках россияне за считаные часы скупили все авиабилеты на прямые рейсы до Якутска. Больше всего повезло местным жителям — они не стали терять время даром и вышли в поле с фонариками и лопатами. Помимо простых граждан, отправившихся на поиски слитков, в Республику Саха вылетели и профессиональные кладоискатели с современным оборудованием. Счет идет на часы: кто первый успел, тот и миллионер. Мы спросили у эксперта — насколько легко отыскать золото в сугробах и куда в случае удачи его можно сбыть? Ответ нас поразил: при исходных данных стать миллионером проще простого.
Среди тех, кто в четверг вечером спешно паковал вещи, глава единственной в России кладоискательской конторы Владимир Порываев. По словам специалиста, в Якутию он едет строго по служебной необходимости, и едет не налегке. Он просит задавать вопросы поскорее — времени у него в обрез, пора спешить на самолет.
Уточняем: насколько сложно обычному человеку отыскать в снегу слиток золота? Морозы по московским меркам в Якутске стоят суровые — около 30 градусов ниже нуля. Местность, по которой разбросало золото, — замерзшее болото, покрытое засохшими камышами и прочей растительностью. Как в таких условиях вообще можно что-то найти?
— Скажу честно, отыскать этот «клад» проще простого, — признается Владимир Порываев. — Смотрите сами, речь идет о слитках весом 20 кг. Они выпали на взлете, самолет даже не успел набрать высоту, там не было и 500 метров. Не может быть и речи, чтобы слитки, упавшие в снег, разбились на мелкие кусочки. Они скорее всего помялись, погнулись, но точно не разбились. Это сплав золота и серебра, а он очень пластичен. Если бы они упали с большой высоты, был бы другой вопрос. А так они хоть и в снегу, но на поверхности. Разве что несильно углубились в землю, максимум на 30–40 см.
Преимущество будет у тех, кто обладает хоть каким-нибудь оборудованием. Специалисты считают, что с поставленной задачей справятся самые простые и самые бюджетные металлоискатели. Правда, у среднестатистического жителя Якутска вряд ли этот предмет востребован в хозяйстве. Что же ему делать? В идеале из подручных материалов можно собрать щуп — легкий ручной бур для исследования почвы. Если совсем никак — подойдут лопата, грабли, любой предмет, которым можно копать. Но даже если нет и этого, слитки можно выкопать голыми руками… Уж очень близко к поверхности они лежат.
— То, что рассыпалось по полосе, это фигня, — считает кладоискатель. — Вокруг лежит гораздо больше, там покрыло огромную площадь… Все засеяно!
Заинтересованные лица держат руку на пульсе и постоянно мониторят прогноз погоды. Внезапный снегопад может всерьез затруднить поиски: снег просто запорошит поверхность, и тогда без металлоискателя найти золото будет крайне затруднительно. При ясном ночном небе будет достаточно мощного ручного фонаря, чтобы отыскать следы упавшего с неба клада. Чем и пользуются местные жители.
Что конкретно нужно делать для обнаружения золота? Просто смотреть вперед и по сторонам и высматривать повреждения снежного покрова. Если до выпадения осадков в виде «золотого дождя» местность была покрыта относительно ровным снегом, то сейчас от упавших слитков в ней должны быть вмятины. Именно они и будут указывать на то, что под снегом скрывается богатство.
— Неужели вы готовы прямо в ночи, не остановившись на ночлег, ходить по болоту и искать золото? — уточняю у кладоискателя.
— А вы можете себе только представить, сколько стоит один слиток?.. Там очень большие шансы, что люди, которые первые их найдут, в мгновение ока станут миллионерами! — отвечает Порываев, при этом его голос слегка дрожит.
Мы подсчитали: если 9,5 тонны драгметалла владельцами были оценены в 21,6 млрд рублей, то цена одного килограмма — 2,4 млн рублей. Значит, один слиток стоит примерно 48 млн рублей. Головокружительная сумма.
И тут возникает следующий закономерный вопрос. Найти-то золото, быть может, дело и нехитрое. Но что с ним делать потом, куда нести? Местные власти распространили предупреждение, что любой, кто попытается продать незаконно присвоенное золото, будет привлечен к ответственности. В аэропорту установили дополнительные металлоискатели, личные вещи досматривают с особым пристрастием. Еще немного, и станут обыскивать машины, пытающиеся уехать из города.
— А вот это вообще без проблем, — считает кладоискатель. — Существует огромный черный рынок, который специализируется на сбыте такого рода товара. Они сами найдут тех, кто стал обладателем внезапного богатства. Также можно закинуть удочку в частные ювелирные мастерские и частные заводики. Опять же, даю сто процентов, что активизируются инвесторы. Они выкупят слитки и найдут им применение, опыт в этих делах у них огромный.
Естественно, выкупаться слитки будут не по себестоимости. Но даже со скидкой продавец станет обладателем миллионного состояния. Клеймо, которое может быть на слитке, не помешает их реализации, потому что все будут делать через своих. В конце концов, слиток можно переплавить на ювелирные украшения и продать его в противоположном конце страны — пойди потом докажи, что это именно то самое золото из самолета. Так что, по словам экспертов, сбыть «небесное» золото куда проще, чем может показаться на первый взгляд.
Пользователи соцсетей тем временем пытаются подружиться с теми, кто ушел в болото на поиски клада.
«Кто ты, счастливый обладатель? Отзовись. Встретимся в загсе!» — такие сообщения публикуют жительницы Якутска.
По данным метеобюро, последние дни в столице Якутии было до -33 градусов. Но граждан, заболевших золотой лихорадкой, это не остановило. Местные уже связали произошедшее с древней легендой о том, как Якутия стала алмазным и золотым краем. По преданию, давным-давно Господь пролетал в небе над Якутией, руки его замерзли от ужасного холода, он не удержал алмазы и золото, что нес в руках, и щедро рассыпал это богатство на якутскую землю. В истории с самолетом многие увидели предзнаменование и указание на то, что надо использовать шанс.
Вот что рассказывает Ольга, жительница поселка Маган. В районе этого места и рассыпалось золото.
— Последние двое суток наши мужики только и делают, что устанавливают маршрут, куда упало золото. Чертили подробный план, рисовали карты, прокладывали пеший маршрут, — рассказывает женщина. — Сначала все рванули в район рынка, где упала деталь от самолета. Там прошерстили все. Ничего не нашли. Позже знающие люди выяснили, что основная часть золота все-таки упала близ аэропорта «Маган» и в районе соседнего аэропорта «Якутск». Теперь направились туда.
— Как же обычные люди ищут слитки, если все огорожено, полицейские охраняют предположительное место падения драгметаллов?
— Я вас умоляю. У нас ведь все здесь друг друга знают, да и лазеек полно. Под каждой сосенкой не поставишь полицейского. Хотя первое время оцепление в районе аэропорта было приличное. Днем и ночью летают вертолеты по «золотому» маршруту. Но это никого не смущает. Наши поселковые ребята всю ночь лазили в районе аэропорта с фонариками и лопатами. Металлоискателей ни у кого ведь нет, даже у полицейских. Говорят, все раскупили. Сейчас люди в Сети объявления вывешивают, за любые деньги готовы приобрести этот прибор.
— Говорят, если найдешь слиток, то можно его потом сдать как клад и получить свои 25 процентов?
— Нас предупредили, что это ерунда. Золотой слиток не клад, у него есть хозяин. Так что ни о каких 25% мечтать не стоит. Нашли чужое, имейте совесть вернуть на место — так сообщили в полиции. Спецслужбы и силовики пытаются напугать местное население, чтобы те, не дай бог, не скрыли золото. По новостям везде объявили, что за кражу этого слитка человеку грозит 10 лет тюрьмы. Но нашим людям все нипочем. У народа снесло крышу. Когда местные услышали, что сюда собираются приехать кладоискатели из регионов, то еще больше активизировались. Не хотят отдавать свое добро. Если в четверг все пешком ходили на поиски слитков, то на второй день люди пересели на «Бураны», встали на лыжи, теплее оделись, продолжили поиски. Как я поняла, сдаваться никто не собирается.
— За эти дни хоть что-то нашли?
— Никто не признается. Дураков нет сдавать себя. Если кто найдет, то он может затаиться на несколько лет, пока шумиха пройдет. А потом попытаются продать на черном рынке.
— Аэропорт тоже охраняют?
— В аэропорту «Якутск» усилили досмотр пассажиров, на федеральных дорогах идет досмотр.
— У вас, наверное, только о золоте теперь все и говорят в поселке?
— Не каждый день с неба падает золото. Конечно, это главная новость. Если серьезно, это золото может только головную боль принести. Потому как кроме силовиков и спецслужб есть еще бандиты, которые если прознают, что у тебя дома лежит слиток, вряд ли успокоятся. Недаром у старых якутов есть поверье — золото не приносит счастья, только слезы и боль.
Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Ирина БОБРОВА.
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